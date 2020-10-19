Местные выборы на Украине — уникальное явление. Только в этот период граждане могут рассчитывать на полезные дела от кандидатов: отремонтируют подъезды, покрасят лавочки, вывезут мусор. А еще выборы становятся социальным лифтом для безработных — около 50% кандидатов нигде не работают

Проститутка и трансгендер хотят попасть в Киевсовет

На Украине бывшая работница сферы секс-услуг идет в депутаты © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк Алина Сарнацкая сообщила на своей странице в Facebook, что до недавнего времени была проституткой.

«Привет, меня зовут Алина. Я работала в секс-работе и я за равные права для секс-работников в Украине. Я иду в Киевраду от «Демократической сокыры», и мне нужна ваша помощь. Я смелая, толерантная, решительная и меня не запугать. Я буду защищать интересы тех, о ком забывают, потому что это не в тренде — женщины, дети, пенсионеры.

Пять лет работаю в благотворительности, в проектах против домашнего насилия и помогаю женщинам. Я хочу сделать вашу жизнь безопасной. Женщин — половина населения Украины, но во власти — единицы. Нас воспринимают в диапазоне между «украшением зала» и «корабельной сосной». И это лютый треш, который тянет Украину назад в средневековья и «русский мир» скреп и слияния церкви и государства.

И если вы хотите, чтобы я стала вашей депутаткой, а не очередной дядька с совковым менталитетом — помогите мне! Проголосуйте за меня уже сейчас своим кошельком. Я мечтаю насобирать 108 тысяч гривен. И купить рекламу в Фейсбуке и печать плакатов для предвыборной кампании», — написала Сарнацкая.

В целом её риторика (кроме сбора пожертвований на рекламу) практически повторяет идеологию партии «Демократическая сокыра»:

Секс-работа — позволить и обложить налогами;

Каннабис — легализовать для медицинских целей;

Игорный бизнес — нормализовать и обложить налогами;

Церковь — отделить от государственного образования;

Государство — отогнать от личной жизни граждан.

Но не одной Сарнацкой богата «Сокыра». В депутаты Киевсовета от той же политсилы идёт также женщина-трансгендер Анастасия-Ева Домани. Анастасия до 36 лет была мужчиной, прожила 14 лет в «традиционном» браке, у нее есть дочь. Работала спортивным журналистом, но потом почувствовала, что хочет носить платья, красить ногти и лицо. В 2016 году приступила к гормональной терапии, а в 2018 году получила новый паспорт. Но операционного вмешательства еще не было — дорого.

Сейчас Домани занимается общественной деятельностью. Является участницей движения за права ЛГБТ, консультантом по вопросам смены пола.

"Разбойник" метит в мэры

«Разбойник» Годунок собрался в мэры Борисполя © Facebook, Ярослав Годунок | Facebook, Ярослав Годунок | Перейти в фотобанк Ярослав Годунок, которого прошлым летом ругал президент Украины Владимир Зеленский, назвав «разбойником», претендует на кресло мэра Борисполя (Киевская область) от Радикальной партии Олега Ляшко.

В июле 2019 года Зеленский выгнал секретаря Бориспольского горсовета Годунка со встречи с местными властями и активом Киевской области. Это произошло во время дискуссии о функционировании Бориспольской больницы.

«Я тут прочитал… Скажите, это правда или нет — так, член «Батькивщины», правильно, секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по ч.3 ст.142 Уголовного кодекса — «разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений». Ярослав Николаевич. Это Вы?» — спросил президент Годунка.

После утвердительного ответа Зеленский сказал: «Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты! Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, пожалуйста. Извините, эмоции. Не люблю бандитов просто».

Город как большое шоу

В Тернополе возглавить город рвётся капитан местной команды КВН, сценарист, победитель шоу «Рассмеши комика» Виктор Гевко. Из его достоинств есть еще одно — брат в прошлом году стал депутатом в парламенте от "Слуги народа".

Не догнать, так хоть согреться: кого «Слуги народа» выдвинули кандидатами в мэры © скриншот видео "NEWSONE" Олег Филимонов. Баллотироваться в мэрию Южной Пальмиры ему предложил президент Зеленский. Впрочем, в списке потенциальных кандидатов были и другие шоумены, в частности, Андрей Доманский.

На руку Филимонову сыграл наибольший рейтинг узнаваемости, а также доверие Зеленского. Главная проблема Филимонова в том, что партия «Слуга народа» в Одессе — по сути виртуальная. Среди одесских партийцев эта команда получила название «пожилые драматурги», так как в нее входят люди, которые долгое время вместе производили творческие продукты совместно с Филимоновым.

В мэры Киева баллотируется шоумен Сергей Притула — от партии «Голос».

«Я понимаю, что единственная возможность изменить здесь что-то к лучшему — это взять личную ответственность за эти изменения. Поэтому я очень рад быть среди людей, которые берут на себя ответственность и идут на эти выборы. И я иду вместе с вами», — заявил Притула.

Безработные, жены политиков и семейные кланы

Как ни странно, в списках в депутаты городских, областных и территориальных советов преобладают безработные. И это даже неудивительно с учетом того, что по стране официально — полмиллиона безработных, а неофициально — полтора миллиона. Не все смогли уехать на заработки за границу в связи с карантинными ограничениями, поэтому у людей последняя надежда — трудоустроиться на госслужбе.

К примеру, в небольшом городе Измаил под Одессой из 221 кандидата в депутаты руководителей разных уровней насчитывается 61 — 27% от состава. На втором месте безработные — почти четверть состава (52 человека). На третьем месте частные предприниматели — 46 человек (21%). На четвертом — менеджеры предприятий и фирм — 24 человека (11%). Пятое место делят пенсионеры и преподаватели — каждые по 11 человек (5%).

При этом, что характерно, чем менее известна партия или, скажем, чем она новее, тем больше в ее партийных списках на выборах именно безработных. Безработные преобладают в Партии Шария и в «Голосе».

Астролог предрекла Киеву нового мэра Ирина Верещук заявила, что она строила свою команду в первую очередь на принципах профессионализма и старалась привлечь урбанистов, экспертов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, специалистов по городской безопасности.

«У нас есть четкие параметры: мы не можем брать в список в Киевсовет «зашкваренных» людей», — заявила Верещук.

Именно поэтому первой в списке идет жена министра иностранных дел Кулебы — Евгения, общественная активистка. Старается выдать своей супруге мандат бывший президент Украины Пётр Порошенко: Марина Порошенко идёт в Киевсовет первым номером от партии супруга «ЕС». Она же ведет с собой дочь нардепа Арьева — Ярину.

А в некоторых списках есть целые генеалогические деревья, к примеру, бывший глава следствия СБУ Василий Вовк продвигает свою супругу, дочь и сына в местные органы власти Винницкой области. Ради этой цели его вторая половина зарегистрировала и возглавила «Украинскую партию чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью».

В Сумах сразу три представителя одной семьи идут в местные органы власти от разных партий. Так, Галаев Магомед-Шарип Джамалович является кандидатом в депутаты Сумского областного совета от партии «Батькивщина». Галаев Расул Магомед-Шарипович баллотируется в депутаты Сумского городского совета от партии «Европейская солидарность». А Галаев Рустам Магомед-Шарипович также баллотируется в городской совет Сум, но уже от партии «Слуга народа».