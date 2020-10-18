Остается неделя до новой волны протестов, которые объявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в виде ультиматума белорусской власти. Если руководство республики не выполнит её условия, по словам Тихановской, его будут ожидать неприятные последствия

«Народный ультиматум» требует от Александра Лукашенко уйти в отставку и освободить политзаключенных, а от силовиков — прекратить насилие над протестующими. Иначе республику с новой силой захлестнут уличные протесты и забастовки на государственных предприятиях — «26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».



Оппозиция почувствовала, что власть показала слабость – белорусский эксперт Лущ © из личного архива Сергея Луща

Утрате интереса к акциям протеста способствует и то, что люди не видят значимых результатов своих действий, при этом рискуют кошельком и 15 сутками собственной свободы. Каждые выходные в Минске проходят как «день сурка»: женские марши с примерно одинаковым числом представительниц прекрасного пола с цветами, по воскресеньям большой митинг с похожими маршрутами, перекрытым силовиками центром города и точечными задержания и столкновениями.

Одновременно с этим не удалась еще августовская реализация идеи с забастовками на главных государственных предприятиях. Данные процессы начинались амбициозно — с митингов рабочих у проходной, которые кричали «Уходи!» и создавали стачечные комитеты. Но к настоящему времени они фактически завершились, при этом самые активные бастующие либо были уволены, либо покинули Белоруссию, а работа предприятий вернулась в обычное русло.

«Последняя попытка заявить о себе». Дзермант о том, кто реально послушается Тихановскую © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

На этом фоне вертикаль власти устояла. Не случилось массового перехода власть имущих на сторону протестующих, силовики продемонстрировали решимость и дальше активно действовать во время уличных мероприятий. Что в корне изменило ситуацию и дало власти к сегодняшнему дню ощутимый перевес.

Отступать некуда

Естественно, что ни Светлану Тихановскую, ни Координационный совет, ни протестующих, ни Запад такое положение дел не устраивает. Мало того что провалились забастовки, так на горизонте маячит постепенное угасание и уличной протестной активности. Тем более что на носу зима, которая точно не предрасполагает к длительным уличным прогулкам, и вторая волна пандемии, которая в Белоруссии пока только набирает обороты.

Слишком много они поставили на кон, чтобы сдаваться или пускать всё на самотёк. Ряд политиков и лидеров общественного мнения попали в заключение, многие активисты были вынуждены уехать за границу, уже два месяца удается поддерживать невиданную доселе в истории республики уличную активность, пусть и постепенно спадающую.

Тихановская готовит провокацию, аналогичную тем, что были на Украине в 2014 - политолог © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В случае сохранения действующей власти Координационный совет могут ожидать годы образа жизни «правительства в изгнании» со всеми вытекающими последствиями. Отсутствием возможности поехать на Родину, разделенными семьями.

Но наиболее важной отправной точкой для более жесткой и ультимативной риторики Светланы Тихановской стал её разговор с мужем — известным оппозиционным блогером Сергеем Тихановским. Он был на встрече в СИЗО с Александром Лукашенко, и ему тогда было позволено позвонить супруге впервые за несколько месяцев. Во время разговора со Светланой он посоветовал быть жестче: при сохранении действующего режима есть риск, что его выпустят еще нескоро.

Поэтому, для того чтобы переломить постепенно затухающий характер протестов, поддержать моральный дух оппозиции и несогласных, было решено мобилизовать все силы к определенной дате. Заодно ужесточить риторику в адрес власти.

Вера в чудо

«Игра на опережение»: Безпалько связал ультиматум Тихановской с визитом Лукашенко в СИЗО © РИА Новости, Нина Зотина

Тогда же людей было легче мобилизовать на протест. Появились первые случаи, когда некоторые дипломаты, артисты и спортсмены стали переходить на сторону оппозиции.

Но сегодня подобная тактика выглядит весьма сомнительной в плане реализации. Если бы у оппозиции был потенциал организовать «национальную забастовку всех предприятий, блокировку всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах», это было бы достигнуто уже давно. Какие только призывы и инициативы ни возникали в оппозиционных Telegram-каналах, но их реализация всегда оставляла желать лучшего. Удалось только проведение регулярных мирных шествий.

Почему вдруг это всё получится 25 октября — очень большой вопрос. Тем более если учесть вышеуказанные признаки снижения потенциала общественной активности и укрепление положения власти по сравнению с двухмесячной давностью.

Объяснить это можно разве что верой в чудо.