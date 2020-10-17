И.о. президента Киргизии, премьер-министр Садыр Жапаров выступил с обращением к согражданам. В нём он рассказал, что ждёт страну в ближайшем будущем

В пятницу 16 октября и.о. президента Киргизии, премьер-министр Садыр Жапаров обратился к согражданам.

«Дорогие кыргызстанцы, минувшие дни стали испытанием на прочность нашей независимости, нашей свободы, нашей демократии, нашего многонационального согласия и единства народов нашего прекрасного Кыргызстана», — начал он своё обращение.

Он заявил, что 4 октября 2020 года должны были состояться «исторические выборы», но «власть оказалась слепа к чаяниям народа».

«Уроки двух народных революций — 2005 и 2010 годов — были забыты. А, как говорится, кто забывает уроки истории, обречён на её повторение. И, как мы видим, история преподнесла очередной урок нашему народу и, особенно, очередной урок власти», — заявил Жапаров.

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«Такого количества людей разных возрастов, разных национальностей, разных политических взглядов, единым фронтом выступивших против беззакония, против произвола, против применения административного ресурса и фальсификаций страна ещё не видела. Мы перестали делиться на этносы и национальности, на северян и южан, на соплеменников и односельчан. В эти дни мы все стали кыргызстанцами — единым и многонациональным народом. И теперь так будет всегда! Мы не позволим трайбализму взять верх», — подчеркнул и.о. президента Киргизии.

После этого Жапаров сделал ряд обещаний и заявлений, которые позволяют предположить, что в ближайшем будущем произойдёт в Киргизии.

Борьба с коррупцией и другие обещания

Свои обещания и.о. президента начал с борьбы с коррупцией.

«Моя цель — установить справедливость в стране, реальная борьба с коррупцией. Отныне борьба с коррупцией перестанет быть инструментом устранения политических оппонентов», — заявил Жапаров.

Он подчеркнул, что как никто другой знает и испытал на себе, «что такое быть политическим узником».

«Знаю и сегодня, многие политики были осуждены по политическим мотивам. Но сегодня у них появилась возможность доказать свою невиновность в открытых процессах, без давления на судей и прокуроров. И это станет началом нового справедливого судопроизводства», — отметил Жапаров.

Он также пообещал, что в случае замешанности кого-либо в коррупции, этого человека привлекут к ответственности, кем бы он ни был. Что касается судебной реформы, то она будет вестись не аппаратом президента, а при помощи общественности. Киргизия: страна противоречий и бессмысленных «революций» © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

И.о. президента Киргизии также анонсировал в ближайшее время результаты работы по коррупционному делу о выводе из Киргизии $700 млн, в рамках которого, как заявил Жапаров, основной подозреваемый бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов и другие коррупционеры «понесут наказание <…> по всей строгости закона».

Особое внимание Жапаров уделил борьбе с преступностью в целом.

«Хочу отдельно остановится на вопросах борьбы с криминалом. С сегодняшнего дня криминал перестанет диктовать свои условия. Даю гарантии. В прошлое уйдут времена, когда нужно было получить разрешение у криминала на работу бизнеса в отдельных регионах», — отметил Жапаров.

Также он неоднократно упомянул о необходимости борьбой с COVID-19, ревизии по кредитам, взятых для борьбы с коронавирусом, а также о роли молодёжи в построении лучшего будущего для Киргизии.

Не проигнорировал Жапаров и ситуацию в экономике.

«Прежде всего, нам необходимо: стабилизировать экономическую ситуацию, восстановить доверие инвесторов и обеспечить гарантии защиты и безопасности для наших предпринимателей. Мы создадим специальный комитет по реформам, который изменит сам подход в управлении экономикой нашей страны», — заявил он. Вассерман объяснил, почему РФ болезненно переживает события в Киргизии и Карабахе © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Кроме того, и.о. президента анонсировал сокращение численности госслужащих и упразднение ненужных государственных структур. Оптимизация начнётся с аппарата президента и правительства.

Однако главный акцент, судя по всему, был сделан на борьбе с коррупцией и преступностью. Это действительно бич в Киргизии. И заниматься этой проблемой начал не только Жапаров.

Под прицелом дос-секретаря

Ближайшего соратника Жапарова, человека, которому многие в Киргизии ставят заслугу в освобождении Жапарова из исправительной колонии и приведению его к власти — нового главу Национального комитета государственной безопасности Камчыбека Ташиева — проблема преступности тоже интересует. Ташиева с лёгкой руки лидера партии «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева прозвали дос-секретарь (дос по-киргизски друг).

В качестве главы ГКНБ Ташиев выступил перед прессой в первый день своей работы на новом месте — в пятницу 16 октября.

«Если Камчы Кольбаев будет нарушать закон, он так же будет наказан. Не то, что наказан — посажен будет. Уважаемые бандиты, поэтому вам даётся очень мало времени: или живите по закону, или идите сами в камеру по закону, или уезжайте из нашего общества, из нашего государства. Теперь наше государство бандитской страной не будет, коррупционной страной не будет. Пока я здесь, этого не будет. Поэтому никаких кортежей бандитских не должно быть. Никакие воры не должны ездить с двумя-тремя «Лексусами», джипами кортежами. Это не должно быть и не будет! Бандиты будут теперь бегать, прятаться и убегать. Вот это мы вам устроим!» — пообещал Ташиев.

Камчыбек Кольбаев считается лидером уголовной среды Киргизии. Этот уроженец Чолпон-Аты, что на берегу Иссык-Куля стал первым вором в законе из киргизов. Ряд источников называет его «смотрящим» Киргизии известным как «Коля Киргиз». Его связывают с наркобизнесом, торговлей оружием, вымогательством, бандитизмом, заказными убийствами, рэкетом, чёрным риелторством и рядом других направлений преступной деятельности. Эксперт увидел в отставке президента Киргизии приближение гражданской войны © Anson Mackay / flickr.com

Однако одним лишь Кольбаевым Ташиев не ограничился. На своей пресс-конференции он также затронул вопрос с Матраимовым и его близкими, пообещав, что бывшего чиновника найдут.

Ташиев ответил и на вопрос о контрабанде и наркотраффике — очень болезненный для Киргизии.

«Через границы, границы нашей страны в соседние страны или из соседних стран проходит много контрабанды. Теперь этого не будет. Я лично этим буду заниматься. Это наносит очень большой урон экономическим возможностям нашей страны. Почему мы бедно живём? Сколько лет прошло? Прошло уже 30 лет. Мы до сих пор остаёмся такой страной… Мы будем этим заниматься», — пообещал Ташиев.

Он особо подчеркнул, что на таможне не будет коррупционных схем. И не только на таможне.

«В Кыргызстане коррупцией заниматься будет невыгодно», — пообещал Ташиев.

Что касается наркотраффика, то Ташиев признал тяжесть проблемы и честно отметил: он не может пообещать, что уже завтра с этой проблемой будет покончено.

Также глава ГКНБ подчеркнул: он уходит от партийных принадлежностей, а также от работы в компаниях, в которых имеет долю. Ташиев хочет полностью погрузиться в работу.

В общем, ближайшее время для Киргизии должно пройти под знаком борьбы с коррупцией. Пострадает ли от неё бывшая власть — не ясно. Что касается экс-президента Алмазбека Атамбаева, снова арестованного накануне утверждения Жапарова и Ташиева на своих должностях, то глава ГКНБ пообещал, что нет целей «добивать» или преследовать Атамбаева. Да и подавшему в отставку 15 октября президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову указом Жапарова был присвоен статус экс-президента, что даёт ему гарантии безопасности. Переворот в Бишкеке. Как у Киргизии появился новый глава государства и дос-секретарь © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Кстати, перед своей отставкой Жээнбеков предпринял ряд весьма интересных действий.

Алаверды от президента

В Киргизии и за её пределами до сих пор нет единого мнения, отчего Жээнбеков, ранее демонстрировавший решимость бороться за власть, так внезапно от неё отказался. Его последние действия, о которых стало известно уже после того, как он перестал быть президентом, ещё больше запутали наблюдателей.

Так, перед уходом с президентского поста Жээнбеков присвоил полковнику ГКНБ Талантбеку Салиеву звание генерал-майора. Салиев — уроженец юга Киргизии. Он был одним из командующих операцией по задержанию летом 2019 года экс-президента Киргизии Атамбаева в его доме в селении Кой-Таш. Указ о присвоении Салиеву звания был подписан 14 октября — за день до отставки Жээнбекова.

Ещё более интересным указом теперь уже бывшего президента оказался указ об освобождении от должности посла Киргизии в России Аликбека Джекшенкулова. Этот указ также был подписан 14 октября. В нём говорилось, что посла уволили в связи с утратой доверия.

Сам посол был весьма удивлён случившимся.

«Удивляюсь такому подходу. Разговора про недоверие не было», — отметил он в комментарии изданию Sputnik Кыргызстан 17 октября.

Можно лишь догадываться, отчего Жээнбеков решил уволить посла, и было ли это связано с тем, что его надежды на активную поддержку со стороны России не оправдались.

Как бы то ни было, теперь у Киргизии новое руководство. И ближайшее время покажет, смогут ли Жапаров, Ташиев и их команда выполнить свои обещания.