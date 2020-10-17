Уходящая неделя ознаменовалась очередным ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19. Болезнь не щадит ни простых людей, ни глав государств. В некоторых мировых столицах решили ввести комендантский час

Согласно данным Университета Джона Хопкинса к 13.30 17 октября в мире количество зараженных COVID-19 превысило 39,3 млн человек.

В пятёрку лидеров по количеству заражённых входят США с более, чем 8 млн зараженных, Индия с более, чем 7,4 млн зараженных, Бразилия с более, чем 5,2 млн зараженных, Россия, с более, чем 1,3 млн зараженных и Аргентина с более, чем 965 тыс. зараженных. Медведчук испытал на себе эффективность российской вакцины от коронавируса © Facebook, Громадська гуманітарна група Віктора Медведчука. Львівщина

Количество умерших во всём мире превысило 1,1 млн. По этому показателю в мире лидируют США с более, чем 218 тыс. умерших, затем в «пятёрке лидеров» идут Бразилия с более, чем 153 тыс. умерших, Индия с более, чем 112 тыс. умерших, Мексика с более, чем 85 тыс. умерших и Великобритания с более, чем 43 тыс. умерших.

При этом количество выздоровевших в мире превышает 27 млн человек. В лидерах Индия с более, чем 6,5 млн выздоровевших. Также в пятёрку входят Бразилия с более, чем 4,5 млн, США с более, чем 3,1 млн, Россия, с более, чем 1 млн и Колумбия с более, чем 837 тыс. выздоровевших человек.

Несмотря на появление вакцин и наличие большого количества выздоровевших ситуация в мире остаётся напряжённой.

Обстановка в России

В России по состоянию на 13.30 17 октября по данным портала стопкоронавирус.рф с начала пандемии зарегистрировано свыше 1,38 млн заражённых COVID-19, за последние сутки выявлено свыше 14,9 тыс. заболевших. Всего же в РФ выздоровело свыше 1 млн человек. За всё время пандемии умерло свыше 24 тыс. человек.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика — 0,2%, 2. Чувашская Республика, Республика Татарстан — 0,5%, 3. Республика Тыва, Московская область, Челябинская область, Республика Дагестан — 0,6%», — сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как рассказал в комментарии изданию «Газета.ру» главный аллерголог-иммунлог Минздрава, академик РАН Рахим Хаитов, в России чаще всего тяжело болели COVID-19 и умирали от этой инфекции люди со слабым иммунитетом. «Люди в XXI веке в крупном городе просто задыхаются». Ужасы коронавируса на Украине © AP, Efrem Lukatsky

По словам Хаитова, иммунная система может ослабляться по многим причинам, среди которых стресс, хронические инфекции, опухоли и ожоги. Среди самых ярких признаков иммунодефицита — частые простудные заболевания.

«Более 15-20 раз в году возникает насморк, заболевания верхних и нижних дыхательных путей могут говорить об иммунодефиците», — заявил Хаитов.

Он посоветовал в таком случае проверить свой иммунный статус и, если он в порядке, выполнять рекомендации врачей по лечению простудных заболеваний.

Обстановка на Украине

На Украине в очередной раз побит рекорд по количеству заражений COVID-19. За минувшие сутки заразилось свыше 6,4 тыс. человек. При этом общее количество зараженных в стране превысило 293 тыс. человек. За всю историю пандемии в стране вылечилось от COVID-19 свыше 124 тыс. человек, а умерло свыше 5,5 тыс., из них 109 за прошедшие сутки.

Наихудшая ситуация с заболеваемостью остаётся в Киеве, Харьковской и Львовской областях. При этом Харьковская область за прошедшие две недели поднялась с третьего на второе место по количеству инфицированных. Коронавирус убил известного украинского блогера © Instagram Дмитрий Стужук

Среди пострадавших от COVID-19 оказался и мэр Харькова Геннадий Кернес, который, как сообщили украинские СМИ, на фоне болезни перенёс и инсульт. Это поставило под вопрос его участие в местных выборах, которые должны пройти 25 октября.

Впрочем, родные Кернеса утверждают, что он инсульта не переносил, да и готов к активной работе.

«Да, он в нормальном состоянии. В связи с тем, что у него была тяжелая форма коронавируса, ему сложно пока говорить. Он отвечает, общается с нами, но философские задушевные разговоры еще не ведет. Не волнуйтесь. Человек только вычухался. Что вы от него хотите? Вы еще с ним поболтаете. Чтобы нам разговаривать, нужно набрать легкие и условно задержать дыхание и постепенно делать контролируемый выдох. Ему эту историю делать тяжело в связи со сложным течением коронавируса. Врачи настоятельно просят его не беспокоить и не трогать болтовней. То, что нас пускают в больницу, — это исключительно, потому что мы пробили туда дорожку», — сообщил в комментарии изданию «Страна» сын мэра Даниил.

Тем временем Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила список «красных» карантинных зон. С понедельника 19 октября Харьков, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь, Чернигов и Черновцы окажутся в «красных зонах», а Киев и остальные областные центра за исключением Запорожья — в «оранжевой». Запорожье — единственный областной центр, который окажется в «жёлтой зоне».

Более подробно о том, как в ряде регионов Украины справляются с коронавирусом можно почитать в этой статье издания Украина.ру.

Обстановка в мире

На уходящей неделе жена президента США Меланья Трамп сообщила, что коронавирусом переболел не только американский лидер и она сама, но и их сын Бэррон. По её словам, после известия об их с мужем заражении, первый тест Бэррона был отрицательным. Однако повторный тест показал наличие инфекции в организме.

«К счастью, он сильный подросток и у него не было симптомов. В каком-то смысле я рада, что мы прошли через это втроем, так как мы могли заботиться друг о друге и проводить время вместе. С тех пор у него (Бэррона — Ред.) был отрицательный результат», — сообщила жена американского президента. Спрятался от коронавируса? Комаровский ушел в море - фото © Facebook Евгения Комаровского

Она также рассказала, как сама перенесла заболевание COVID-19: у неё была ломота в теле, кашель и головные боли. Кроме того, большую часть времени она чувствовала себя уставшей.

Тем временем во Франции с 17 октября в регионе Иль-де-Франс, где находится столица страны Париж, и ещё в восьми городах Франции вводится комендантский час, ограничивающий передвижение людей по вечерам и ночью. Соответствующее заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон в среду 14 октября. Он пояснил ограничения необходимостью снизить количество ежедневно регистрируемых случаем заболевания COVID-19 с более 20 тыс. до 3-5 тыс. В день, когда Макрон делал своё заявление во Франции объявили о суточном приросте заболевших в более, чем 22,9 тыс. человек.

Комендантский час будет действовать с 21:00 до 6:00 как минимум в течение четырех недель. За нарушение комендантского часа грозит штраф в размере €135 евро.

Покидать свои дома можно лишь при наличии веской причины. В то же время общественный транспорт будет работать.

Что касается ресторанов, баров, кафе, театров и концертных площадок, после начала комендантского часа они должны будут прекратить работу.

При этом в мире продолжается испытание новых вакцин от коронавируса. Несмотря на этом лидеры большинства государств мира просят население своих стран быть бдительными и соблюдать все эпидемиологические требования.