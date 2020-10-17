Вопрос Владимира Зеленского о создании свободной экономической зоны на Донбассе получил неожиданный отклик: кандидат в мэры Черновцов от «Слуги народа» захотел такой же статус для Буковины

На уходящей неделе в регионе, как и по всей стране, отметили «День защитника Украины», который с каждым годом становится всё более официозным. 14 октября во всех областях Западной Украины их руководство, а также мэры областных центров, начальники силовых структур и командиры дислоцированных войсковых подразделений, политики и общественные деятели и т.д. возлагали венки к различным памятникам в честь защитников Украины разных времён.

От города к городу разнились только монументы: где-то это были специальные знаки «Погибшим за Украину» (скажем, в Ужгороде такой открыт на «декоммунизированном» Холме Славы, где похоронены освободители города от нацистов в 1945-м), во Львове собирались у памятника Степану Бандере, а в Черновцах — и вовсе у памятника Тарасу Шевченко. Участники мероприятий возлагали также венки к могилам погибшим на Майдане и на Донбассе, а представители «патриотических» церквей проводили публичные панихиды.

Кстати, не обошлось 14 октября и без фирменной «зрады». В этот день черновицкий «активист» Дмитрий Стоян заметил, что сине-желтую ограду моста, соединяющего два берега реки Прут в городе, частично перекрасили в красный цвет. «Кажется, наша местная власть совсем берега попутала. Вы это серьезно? Вы решили закрашивать цвета нашего флага вот этой красной мазней? Мы в Украине живем? Или идем семимильными шагами назад в «нерушимый» Союз? Сегодня День Защитника Украины. Это такой подарок к празднику тем ребятам, которые воевали и воюют?», — написал активист под видео с мостом.

Здравая мысль о том, что коммунальщики просто закрашивают ржавые конструкции ограды, «активисту» в голову не пришла. Зато претензии он выдвинул лично губернатору Буковины Сергею Осачуку. День в истории. 4 марта: 170 лет назад Буковина была отделена от Галичины © Public domain

Шествия же по поводу 14 октября прошли только во Львове и Ивано-Франковске, причём во Львове их было сразу два: «Марш защитников» от памятника Бандере до памятника Шевченко (примечательно, что на нём были запрещены лозунги и символика политических партий), и «Марш славы УПА» центральными улицами Львова, который провели военные реконструкторы — с историческим оружием и раритетной военной техникой. А в Ивано-Франковске шествие от Мемориального сквера до Вечевого майдана в центре города было скорее похоже на агитацию за кандидатов от «Европейской солидарности», поскольку хедлайнером мероприятия был депутат Верховной Рады от этой партии, бывший директор Института национальной памяти Владимир Вьятрович.

Примечательно, что даже на Галичине этот день всё меньше ассоциируется с УПА* и приобретает более современный оттенок. Так, в предыдущие годы (причём задолго до 2014-го) трудно было себе представить его без факельного шествия во Львове, Ивано-Франковске или Тернополе. Ныне же из более-менее крупных городов региона с факелами 14 октября ходили разве что в Коломые. Вряд ли это можно связать с нарастающей эпидемией коронавируса — ведь значительная часть Западной Украины была отнесена к «красной» карантинной зоне лишь 15 октября.

Именно в минувший в четверг Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) обновила зонирование карантина. В «красную зону» попали, в частности, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий и Черновцы — то есть половина областных центров Западной Украины, хотя в относительных показателях число заболевших в регионе относительно всей страны снизилось с 44% до 42,4%.

При этом уже на следующий день Кабинет министров Украины принял специальное постановление, которым установил исключения для каждого отдельного региона по ограничениям, установленным в июле 2020 года для «красной зоны». Так, во всех таких районах и населённых пунктах разрешается работа общественного транспорта, в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях разрешена работа учреждений образования (школ, колледжей, ВУЗов). В Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях разрешена работа заведений общественного питания (хотя они должны закрываться раньше). Также во всех областях Западной Украины, независимо от «цвета» карантинной зоны, разрешена работа торгово-развлекательных центров и различных магазинов (не только с товарами первой необходимости и медикаментами). Львов перед выборами. «Слуги народа» обопрутся на чуждого им безальтернативного Садового © Facebook, Андрій Садовий

Скорее всего, такой внушительный перечень «исключений» связан с тем, что ранее вводимые Киевом карантинные ограничения на местах просто не соблюдали. Да и на этот раз, к примеру, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе, несмотря на попадание в «красную зону», ничего не изменится. Власти Ивано-Франковска принципиально проигнорировали «рекомендацию» Министерства образования о начале школьных каникул 15 октября. Марцинкив сообщил, что школьники Ивано-Франковска точно будут учиться до 23 октября, а каникулы будут с 23-го по 27-е — и то в связи с местными выборами, поскольку большинство избирательных участков размещены в школах.

По словам пресс-секретаря Тернопольского горсовета Марьяны Зварич, городские школы также не уйдут на каникулы с 15 октября. «Наши школы на каникулах с 21 по 26 октября», — сказала она. Зварич объяснила, что каникулы начнутся с 21 октября, поскольку школы Тернополя учатся по триместрам. И.о. мэра Черновцов, секретарь городского совета Василий Продан в специальном видеообращении 15 октября назвал решение о внесении города в «красную» зону «нецелесообразным», и пообещал «внимательно рассматривать» ограничения, которые предложат из Киева или Черновицкой областной государственной администрации (ОГА). Пока же департамент ОГА «рекомендовал» всем школам в «красной зоне» со следующего понедельника и до конца октября уйти на каникулы или перейти на дистанционное обучение, а также «ограничить» посещение детских садов, и власти Черновцов на это не отреагировали. Такую же «рекомендацию» всем школам области сделали и во Львовской ОГА, хотя Львов находится в «оранжевой» зоне, подобная ситуация и на Закарпатье.

Хотя областной центр Волыни в «красную» зону не попал, именно там сейчас разрастается громкий скандал в связи с решением Луцкого городского совета создать специальный коронавирусный госпиталь на базе одного из корпусов местного роддома. Решение принято 15 октября, и было продиктовано тем, что этот корпус — отдельный, и в нём уже существует система подачи кислорода на 64 точки и кислородная станция. Однако в тот же день часть персонала роддома организовала протесты перед горсоветом, принеся с собой плакаты с лозунгами и призывами не размещать больных коронавирусом в роддоме. Работники роддома перекрыли дорогу, медики непрерывно ходили по пешеходному переходу. Каждые десять минут они пропускали машины, но в центральной части города сразу же образовались пробки.

При этом власти Луцка ссылаются на опыт Винницы — там обустроен инфекционный корпус на базе аналогичного роддома, и никаких проблем не было. Примечательно, что создание госпиталя тормозят и на уровне губернатора области: 16 октября и.о. начальника управления здравоохранения Волынской ОГА Людмила Тимощук заявила, что до сих пор нет решения Минздрава о переводе корпуса роддома для лечения больных COVID-19 — хотя сама признала, что такое решение не нужно. Луцк перед выборами. Мэра города опять назначит Игорь Палица © commons.wikimedia.org, Jzod

Советник и.о. мэра Луцка, один из кандидатов на пост городского головы Игорь Полищук обвинил в организации протестов местных представителей партии «Слуга народа» — депутата Верховной Рады Валерия Стернийчука и кандидата в мэры Луцка от СН Романа Бондарука. «Каждый человек, который, не дай Бог, умрет из-за того, что ему не оказали помощи из-за протестов, которые колотит местное отделение «Слуги народа», будет на их совести. Есть вещи, которыми нельзя играть. Это — человеческие жизни», — заявил Игорь Полищук.

А кандидат от президентской партии в мэры Черновцов Виталий Другановский прославился по другому поводу. Он предложил включить шестым пунктом в анкету опроса населения, который по инициативе Владимира Зеленского состоится 25 октября, такой вопрос: «Поддерживаете ли вы создание в Черновицкой области свободной экономической зоны «Черновцы»?» «Кроме необходимости привлечения инвестиций на Донбасс, я хочу предложить вам обратить внимание на проблемы и состояние экономики Буковины. Так как Черновцы первыми в Украине приняли на себя удар коронавируса COVID-19, и больше всего пострадал от этой пандемии именно мой город, то экономика региона находится в крайне тяжелом состоянии», — заявил он 15 октября во время прямого эфира на Facebook.

Другановский напомнил, что Черновцы издавна славились как город предпринимателей, в котором и сейчас живут талантливые и трудолюбивые люди. Кандидат в мэры спрогнозировал, что восстановление от удара по экономике регион будет проходить десятилетиями, если не ввести специальный инвестиционный режим хотя бы на 5-10 лет. Этого времени должно хватить на завершение стратегических объектов и создание своей «кремниевой долины». «Восстановление экономики нашего города после завершения пандемии, без специального инвестиционного режима, будет происходить в течение десятилетий. Если не принять срочных мер, Черновцы рискуют «прославиться» как город обанкротившихся предпринимателей», — добавил он. Напомню, 1 декабря 1991 года 89,3% жителей Черновицкой области на местном референдуме проголосовали за предоставление области «статуса территории наибольшего содействия внешнеэкономической деятельности», но Киев результаты этого волеизъявления проигнорировал. Черновцы опять без головы, но с секретарём © commons.wikimedia.org, Edward Tur

В борьбе с коронавирусом на Западной Украине надеются не только на врачей, но и на Бога. На уходящей неделе власти двух областей обратились к церковным иерархам с просьбами включиться в противодействие COVID. Так, заместитель главы Волынской ОГА Сергей Мовенко на встрече с Советом церквей области 13 октября призвал священнослужителей воздержаться от проведения массовых мероприятий, по возможности проводить богослужения онлайн, и провести с верующими беседы насчёт соблюдения карантинных ограничений. А губернатор Львовской области Максим Козицкий на встрече с духовенством призвал «донести до прихожан информацию об опасности коронавируса».

Но если раньше на Западной Украине была только одна «неправильная» церковь — каноническая УПЦ Московского патриархата, то ныне у местных «патриотов» регулярно возникают претензии и к Римско-католической церкви (РКЦ). Так, 15 октября ряд представителей львовской интеллигенции обратились с открытым письмом к Митрополиту Львовскому Римско-католической церкви, главе Конференции епископов РКЦ Мечиславу Мокшицкому. В нём иерарха обвинили в том, что он недостаточно восхищается украинским национализмом, который, по его мнению, ограничивает свободу деятельности его церкви, и сам виноватв том, что РКЦ имеет на Украине имидж «польской церкви» — мол, не отмечает национальных праздников украинцев и людей других национальностей.

Самое парадоксальное обвинение в адрес митрополита Мокшицкого — в использовании выражения «на Украине» в разговоре по-польски (отмечу, что это грамматическая норма польского языка). Подписали письмо, в частности, бывший вице-губернатор Львовщины Степан Давымука, бывший мэр Ивано-Франковска Зиновий Шкутяк и ряд бывших депутатов Верховной Рады, среди которых Юрий Шухевич и Роман Безсмертный. Примечательно, что письмо появилось сразу после визита на Украину президента Польши Анджея Дуды, который подчёркнуто употребляет выражение «в Украине», говоря на польском языке.