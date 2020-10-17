Накануне выборов президента США получил продолжение скандал вокруг связи семейства Байденов с Burisma Group экс-министра экологии Украины Николая Злочевского. Американское издание New York Post опубликовала переписку сына бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от Демократической партии Хантера Байдена с руководством компании

Сын Байдена организовывал встречи отца с руководством Burisma

Утечка информации произошла по причине того, что в штате Делавер программист, ремонтировавший ноутбук обнаружил материалы, подтверждающие причастность Джо Байдена к махинациям с Burisma. Владелец устройства не явился за ним и не заплатил за ремонт. Собственник мастерской обратился в полицию, и ноутбук конфисковало ФБР. Однако прежде чем отдать его правоохранителям, мастер сделал копию жесткого диска и позже передал ее Роберту Костелло — адвокату Рудольфа Джулиани.

Сенатор США вызвал глав Twitter и Facebook на слушание из-за статьи о сыне Байдена © AFP, JIM LO SCALZO/POOL Вадимом Пожарским.

В первом письме, которое было отправлено Хантеру Байдену в 2014 году, Пожарский спрашивал его совета по поводу того, каким образом можно использовать влияние Байдена-старшего «от лица компании». Второе письмо датировано 17 апреля 2015 года и в нем Пожарский благодарил Хантера за приглашение в Вашингтон и возможность встретиться с его отцом.

«Дорогой Хантер! Спасибо за то, что пригласили меня в Вашингтон и дали возможность встретиться со своим отцом и провести некоторое время вместе. Это действительно честь и удовольствие для меня», — говорилось в послании.

Эти данные полностью противоречат заявлению Джо Байдена, утверждавшего, что «никогда не говорил с сыном о своих деловых отношениях за рубежом».

По данным Associated Press, с Пожарским также встречался бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в то время, когда адвокат Трампа Рудольф Джулиани просил руководство Украины возобновить расследование по Хантеру Байдену.

Кстати, в том же ноутбуке оказалось 12-минутное видео с участием Хантера Байдена, где тот употребляет наркотики и совершает действия сексуального характера с неизвестной женщиной.

Как «Burisma» стала объектом противостояния республиканцев и демократов

Отец за сына. Трамп бьёт Байдена Украиной © AP, Visar Kryeziu Николаем Злочевским благодаря злоупотреблению властью компания являлась монополистом в вопросе разведки, добычи и продажи углеводородов в Украине. Став президентом, Петр Порошенко намеревался отобрать активы Злочевского, чтобы переписать их на своих людей. Но для этого нужно было провести следствие, что и было поручено генпрокурору Виктору Шокину. Следствие по делу о незаконном обогащении и неуплате налогов Злочевским проводилось тщательно. ГПУ имела достаточно доказательств для посадки экс-министра за решетку и конфискации его активов.

Злочевский для защиты от Порошенко обзавелся группой влиятельных лоббистов на Западе, пригласив еще в 2014 г. в совет директоров Burisma экс-президента Польши Александра Квасьневского, сына вице-президента США Джозефа Байдена — адвоката Хантера Байдена и инвестиционного банкира Алана Аптера. А в начале 2016 г. к ним присоединился бывший руководитель Антитеррористического центра ЦРУ Джозеф Кофер Блэк.

Все эти люди получали от Злочевского баснословные зарплаты, фактически не выполняя никакой работы, предоставляя ему крышу в Украине, в Европе и США.

Согласно расследованию журналиста американского издания The Hill Джона Соломона, американская фирма Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners LLC получала регулярные переводы с весны 2014 года по осень 2015 года на общую сумму 3,1 млн долларов за политическое покровительство Злочевскому.

Расследование Шокина грозило вывести следователей на Байдена-старшего, что, конечно, нанесло бы по его политической репутации серьезный удар. Поэтому Байден сработал на опережение, потребовав уволить нелояльного генпрокурора, шантажируя руководство Украины непредоставлением кредита от МВФ в размере 1 млрд долларов.

Именно закрытие уголовных дел против Злочевского и Burisma и являлось условием назначения нового генпрокурора Юрия Луценко. Тот передал расследование в созданное Западом НАБУ, где оно было успешно «похоронено». Позже Высший административный суд Украины отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в отмене лицензий на добычу газа, выданной Burisma. И фирма, незаконно разрабатывающая украинские недра, продолжает заниматься этим и по сей день

Трамп обвинил Байдена во лжи после публикации о сыне демократа © REUTERS, Jonathan Ernst

Бывший генпрокурор Шокин с августа 2019 года стал активно сотрудничать с людьми Трампа, охотно делясь с ними имеющейся у него информацией по «делу Burisma». Однако появились люди, которые явно хотели помешать Шокину рассказать правду. Как утверждал экс-генпрокурор Украины, в феврале 2020 года его во время отдыха в Греции пытались отравить, как предполагает Шокин, люди экс-вице-президента США Байдена.

Однако Демократическая партия США сумела существенно затормозить расследование грязных дел Байдена с помощью первого генерального прокурора времен Зеленского Руслана Рябошапки. Он мог попытаться замести следы преступления и, возможно, уничтожить какие-то бумаги, о чем свидетельствуют его слова, сказанные в ноябре прошлого года об отсутствии «дела Бурисмы».

«Пленки Деркача»

Шумиха вновь несколько поутихла, хотя Рябошапка должности лишился. Но 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи переговоров Байдена и экс-президента Порошенко в 2015-16 гг. Из них явно следовало, что американский вице-президент давал указания по увольнению генпрокурора Виктора Шокина и назначению вместо него Юрия Луценко, чтобы прикрыть собственного сына. Порошенко все его распоряжения послушно выполнял, попросив прислать человека из Вашингтона для кураторства над ГПУ. Но главным условием для украинских властей было прекращение расследования «дела Burisma». Формально против Порошенко завели дело о государственной измене (которая налицо), но реальное расследование нынешняя власть не ведет, хотя фактически он сдал суверенитет страны.

16 сентября Деркач опубликовал новую порцию компромата. В ней содержались видеозаписи показаний двух свидетелей. Один из них, гражданин Латвии рассказал, что с ноября 2014 по октябрь 2015 года проходили платежи одинаковых сумм — 83 тыс. долларов в месяц — со счетов Burisma на счет американской компании Rosemont Seneca Boa, которая принадлежала Хантеру Байдену на счёт в банке Morgan Stanley. Общая сумма операции составила $1,4 млн. По аналогичной схеме деньги получал и бывший президент Польши Александр Квасьневский — средства поступали на счета польских банков. Все это было оформлено как оплата «консультационных услуг» иностранцев, входящих в состав совета директоров компании Burisma, хотя фактически таковых они не оказывали.

Помимо этого, «пленки Байдена» содержали разговор Порошенко и Байдена о тарифах, где экс-президент хвастался поднятием их на 100%, а также влияние американцев на генпрокуратуру Украины.

Facebook и Twitter цензурируют распространение информации о Байдене

Штаб Байдена опубликовал план действий по Украине © REUTERS, Brian Snyder Дональда Трампа появилось больше доказательств для обвинения своего оппонента. Комитет по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США занялся проверкой подлинности электронной переписки сына кандидата в президенты США от демократов с упомянутым выше Пожарским.

«Мы можем подтвердить наличие расписки о получении жалобы по электронной почте, мы также поддерживаем связь с информатором и проверяем подлинность полученных от него сведений», — сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон телеканалу Fox News.

Крупнейшие СМИ, принадлежащие демократам — CNN, New York Times, Washington Post информацию проигнорировали. Между тем, соцсети Фейсбук и Твиттер начали блокировать распространение статьи под предлогом того, что она «добыта хакерским путем» и, следовательно, «нарушает правила» сообществ.

«Изображения, содержащиеся в статьях, содержат личную и конфиденциальную информацию, например, адреса электронной почты и номера телефонов, что нарушает наши правила. В настоящее время мы также рассматриваем материалы, включенные в статьи, как нарушение нашей политики в отношении взломанных материалов», — отметили в Twitter.

Более того, Твиттер заблокировал аккаунт пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни, опубликовавшей у себя ссылку на материал New York Post. Это вызвало возмущение у президента Дональда Трампа.

«Они закрыли ее аккаунт. Она пресс-секретарь Белого дома. Потому, что она сообщает правду, они закрыли ее аккаунт», — заявил он, выступая перед избирателями в штате Айова. Итересно, что ряд публикаций самого Трампа Twitter удалял как «прославляющие насилие» и «вводящие в заблуждение».

В свою очередь, директор Facebook Энди Стоун открыто заявил, что корпорация будет сокращать распространение новой информации о Байдене и ограничивать обсуждение скандала среди пользователей.

«Я хочу пояснить, что эта история имеет право на проверку фактов сторонними партнерами Facebook по проверке фактов. Тем временем мы сокращаем его распространение на нашей платформе», — сообщил Стоун.

Таким образом, можно констатировать, что Фейсбук и Твиттер стали орудием политической борьбы в руках «демократов», а не площадками, где можно свободно обмениваться информацией и высказывать свое мнение.

Чем грозит активизация скандала?

Facebook жестко отцензурировал New York Post за статью о сыне Байдена © REUTERS, Brian Snyder

«Джо Байден понимает то, чего не понимает Дональд Трамп: Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета. Успех Украины будет способствовать лучшей безопасности и стабильности Европы в интересах Америки», — говорилось в заявлении кандидата в президенты.

Учитывая причастность Байдена и его сына к махинациям, слова о борьбе с коррупцией звучат как минимум нелепо. Именно украинский скандал может переломить ситуацию в пользу Трампа, который по рейтингам до недавних пор отставал от Байдена, но незначительно. Его развитие грозит «срикошетить» по украинской агентуре Демпартии США, что заставляет нервничать многих представителей политической элиты.

«Многие на Банковой уже не так яро уверены в победе Байдена в американских выборах.

По кулуарным слухам, которые ходят на «всех этажах», сейчас известно, что украинский кейс сейчас будут еще больше раскручивать и за последние две недели будет всплывать всё больше информации под самые выборы президента США. Рейтинг Байдена и Трампа начал выравниваться. Интрига держится только в том, что будут ли вскрыты украинские «посредники-агенты» Джо Байдена, которые получали деньги «гранты» за то, что добывали информацию для своего американского куратора против его оппонента. Будут ли их фамилии слиты в американские СМИ. Многие «личности» замерли в ожидании», — пишет телеграм-канал «Легитимный».