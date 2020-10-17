Даже самые либеральные политики Европы начинают признавать, что причиной роста криминальной активности стала неконтролируемая миграция

Один из главных оплотов европейской толерантности, Швеция, обнародовала ужасающую статистику преступности, совершаемой приезжими мигрантами. Но, судя по всему, пока европейские власти ничего не могут этому противопоставить.

В прошлом году премьер-министра Швеции Стефан Лёвен объяснил чудовищный рост насильственных преступлений в стране неудачами интеграции. Он сразу оговорился, что преступность не зависит от национальности, заявил, что первопричины удручающей криминальной статистики — сегрегация, безработица и неправильное школьное образование.

Однако экономическая ситуация стране вполне приемлемая, школьное образование остается одним из лучших в Европе, а вот число убийств, перестрелок и взрывов продолжает расти удручающими темпами. Только количество убийств с использованием огнестрельного оружия выросло с 2010 по 2019 годы почти в три раза.

Ни для одного жителя Стокгольма или Мальме не секрет, что всей жизнью в этнических гетто управляют несколько влиятельных криминальных семей. Африканские и ближневосточные криминальные семьи крышуют торговлю наркотиками, проституцию, букмекерские конторы, контролируют малый бизнес во всех крупных городах страны. В последнее время модной темой стал человеческий траффик — перевозка нелегальных мигрантов сравнялась по прибыльности с торговлей наркотиками. Швеция отказалась от карантина и прогадала - в стране начался экономический кризис © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Расследование газеты Dagens Nyheter выявило, что в 90% преступлений с использованием огнестрельного оружия замешаны мигранты, а выходцы из Северной Африки совершают изнасилования в 23 раза чаще, чем коренные шведы. Групповые изнасилования в докладе не упоминались. Этот совершено новый для Швеции вид преступлений привезли с собой мигранты последних лет.

С 2016 года в полиции Стокгольма действует внутренняя инструкция, запрещающая публиковать описание подозреваемого в преступлении. Пресс-служба столичной полиции посчитала, что словесные портреты будут разжигать расизм. Соответственно, и тема криминальных кланов, захватывающих контроль над целыми районами шведских городов, являлась абсолютным табу. При этом неофициально в полиции Стокгольма уже давно говорят, что в столице действуют около 50 криминальных этнических кланов.

Политики на протяжении десятилетий отказывались признавать, что источником преступности и насилия являются общины мигрантов. Мафиозные банды терроризируют города Швеции, взрывая бомбы и убивая людей.

Всего пять лет назад Швеция приветствовала беженцев с распростертыми объятиями, но криминальные кланы с Ближнего Востока, из Северной Африки и с Балкан стали причиной резкого скачка преступности в некогда мирных шведских городах. По словам полиции, только в прошлом году в Швеции прогремело 257 взрывов и произошло свыше 300 перестрелок.

В августе в Гётеборге произошел из ряда вон выходящий случай, когда самая известная преступная семья, банда Али Хана, возвела в северо-восточной части города заграждения на дорогах и стала светить фонарями в салоны проезжающих машин в поисках членов конкурирующей банды. Ищенко ответил на вопрос, правда ли мигранты через 50 лет захватят Европу © РИА Новости, Сергей Строителев | Перейти в фотобанк

Полиция разрушила эти блокпосты и произвела 20 арестов. Но в характерной для Швеции «мягкой манере» подозреваемые были освобождены, так как прокуратура решила, что никаких законов они не нарушали.

Давая эксклюзивное интервью сайту MailOnline, начальник полиции Гетеборга Эрик Нурд заявил: «У этих преступных кланов совершенно другая культура, в силу чего с ними очень трудно бороться обычными полицейскими методами. Нам нужно больше полицейских, а наши суды и тюрьмы надо усиливать, чтобы срочно переломить ситуацию. Иначе страна превратится в рай для гангстеров», — добавил он.

В прошлом месяце заместитель начальника шведской полиции Матс Лёфтвинг назвал 40 мафиозных кланов, которые приехали в Швецию с единственной целью — создать организованную и системную преступность.

Шведская полиция и средства массовой информации называют семейство Али Хана мафиозной организацией, хотя его члены утверждают, что судимость нескольких человек не доказывает существовании преступной организации. За последние два года у членов семьи было свыше 200 вызовов в полицию, однако во многих случаях заявители по какой-то загадочной причине забирали свои жалобы.

Давая показания в суде, начальник местной полиции Ульф Мерландер сказал: «Банда Али Хана активно занимается преступной деятельностью на протяжении ряда лет. Эти люди уже долгое время оказывают негативное воздействие на местное общество».

«Если посмотреть на эту семью, то примерно 60 из 120 человек старше 15 лет. около 40 из них мужчины, а у 30 с лишним человек есть судимости». Карантин глазами простых людей, Швеция, Стокгольм. Нет ни карантина, ни паники, но шведы волнуются из-за потери работы © REUTERS, IGA

Мерландер добавил, что члены банды совершают такие преступления как убийства, вымогательства, изнасилования, нанесение телесных повреждений, противозаконные угрозы, преступления с наркотиками, незаконное ношение оружия.

Местные СМИ называют клан Али Хана самым грозным и жестоким, а также типичной мафиозной группировкой из числа действующих в стране. Он входит в более крупный клан, состоящий из семи родственных семей, и имеет отделения в Дании, Германии и Ливане. Семью Али Хана считают смотрящими этого клана.

Глава семьи 63-летний Хашим Али Хан приехал в Швецию в 1984 году с пулей в спине как беженец от гражданской войны в Ливане, и поселился на тупиковой улочке в тихом предместье на северо-востоке Гётеборга.

В современном и комфортабельном доме немощный пенсионер с длинной седой бородой регулярно принимает посещающих его родственников. Каждую пятницу он ходит в близлежащую мечеть. В 2019 году этого пенсионера дважды арестовывали (один раз из-за пулемета, найденного в ходе обыска), но его ни разу не осуждали за совершение преступлений. В прошлом году Али Хана не стали судить за хранение оружия, потому что его несовершеннолетний внук заявил полицейским, что незаконное оружие принадлежит ему. Пятерых из семи его детей, а также троих их супругов осудили за совершение уголовных преступлений, в том числе, за убийства, наркотики, угрозы полиции, нанесение тяжких телесных повреждений и препятствование правосудию.

Его среднего сына 38-летнего Ибрагима поймали в прошлом году, когда он контрабандой ввозил в город слезоточивый газ и кастеты. Его младший сын 33-летний Абдельбасет застрелил 18-летнего чилийца. «112 Украина»: Быть гастарбайтером. Насколько опасна для Украины трудовая миграция © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Девять из 34 внуков имама также признали виновными в совершении преступлений. Например, 28-летний Халил совершил разбойное нападение, попытку ограбления, препятствовал правосудию, совершил кражу и несколько преступлений, связанных с наркотиками. Его 22-летний брат Хашим отбыл два тюремных срока за наркотики, нанесение тяжких телесных повреждений и препятствование правосудию.

Семья Али Хана и блокпосты в Гётеборге это только верхушка айсберга. Кроме 40 кланов в Швеции имеются сотни небольших банд, между которыми часто возникают конфликты. Этим летом под Стокгольмом от шальной пули погибла 12-летняя девочка. В Гётеборге был похищен и избит учитель, сообщивший в полицию о двух вооруженных людях, подошедших к его школе.

В прошлом месяце иностранные студенты, приехавшие по обмену в Даларнский университет в центральной части Швеции, попросили переселить их из района, где в основном проживают иммигранты из неспокойных стран типа Сомали, Афганистана и Ирака. Они объяснили это тем, что там часто происходят перестрелки, грабежи, нападения с применением холодного оружия, изнасилования и поджоги школ.

Некоторые студенты стали свидетелями нападений с применением холодного оружия и слышали выстрелы, занимаясь в своих комнатах. Некоторые из них отказались от учебы и покинули Швецию.

От смуглых бандитов в страхе разбегаются традиционные преступные группировки, такие как когда то знаменитые «Ангелы ада», которые на протяжении десятилетий контролировали организованную преступность в стране.

Люди, прибывающие в последнее время, приспосабливаются к бандитской культуре. Руководство полиции рассказало MailOnline о своей обеспокоенности тем, что сирийцы и прочие новые мигранты начинают создавать собственные преступные группировки.

«Криминальные сети могут эксплуатировать нашу щедрую систему социального обеспечения и наше доверчивое общество. Половина выплат инвалидам уходит бандитам, которые используют мошеннические приемы. Иногда они разводятся, чтобы государство дало им еще одну квартиру, а потом въезжают обратно со своими бывшими женами, а полученное жилье сдают», говорит полицейский. Как Швеция хоронит демократию и показывает пример Украине © РИА Новости, Андрей Волошин | Перейти в фотобанк

Когда существующая на Ближнем Востоке, в Северной Африке и на Балканах клановая система была перенесена в Швецию, где очень высок уровень социального доверия, она мутировала и превратилась в организованную преступность.

Инспектор Ульф Бустрём, возглавляющий в Гётеборге подразделение по интеграции, рассказал MailOnline, что отказ от полицейского патрулирования улиц в 80-е годы привел к возникновению вакуума, который заполнили банды мигрантов.

«Когда кота нет дома, мыши начинают плясать на столе, сказал он. В Швеции кота нет уже 30 лет. А поскольку полиция улицы не патрулирует, мы не можем показать вновь прибывшим, где находятся правовые границы дозволенного».

Нормальные шведы доверяют государству, полагая, что оно о них позаботится и обеспечит им безопасность. Но бандиты доверяют только собственным семьям. Для них клан важнее жизни и смерти. Государство не имеет значения. С полицией они не разговаривают. Они живут в другом мире.

Специалисты считают, что этническая преступность стала слишком влиятельной как в Швеции, так и в целом в Европе. Кланы контролируют все сферы криминальной активности. Полиции вряд ли удастся справиться с ней, даже если власти рискнут забыть про изжившую себя толерантность и политкорректность.

При подготовке материала использованы тексты сайтов inosmi.ru и vz.ru