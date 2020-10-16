Своевременный старт отопительного сезона под угрозой из-за долгов теплокоммунэнерго, падение ВВП Украины по итогам 8 месяцев замедлилось, с начала карантина статус безработного получили более полумиллиона человек. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Падение ВВП Украины по итогам 8 месяцев замедлилось

Из «Нафтогаза» увели 75 миллиардов, газ рекордно подорожал. Главное в экономике Украины 2-9 октября © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Отмечается, что в августе почти все виды экономической деятельности показали замедление темпов падения, а некоторые — даже рост (в частности, розничный сегмент рынка и строительство).

"Так, отдельные виды промышленной деятельности (в частности, производство потребительских товаров длительного пользования), строительство, сфера транспорта, торговли, а также сельское хозяйство продемонстрировали улучшение своей динамики, а индекс ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем улучшился", — говорится в отчете.

Международный валютный фонд улучшил оценку падения ВВП Украины в 2020 году до 7,2% с 8,2% в июньском прогнозе. Повышены также ожидания роста украинской экономики в следующем году — с 1,1% до 3%, а в 2025 году МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 4%.

МВФ также улучшил оценки уровня безработицы для Украины. Если в июне Фонд оценивал, что в этом году он увеличится с 8,5% до 12,6%, а в следующем снизится до 12%, то теперь прогноз уровня безработицы на 2020 год составляет 11%, на следующий — 9,6%.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 5,5%, в следующем году прогнозируют его рост на 3%.

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Правительство ожидает падение ВВП по итогам года на 4,8%. В 2021 году, согласно прогнозу, ВВП вырастет на 4,6%.

С начала карантина статус безработного получили более полумиллиона человек

С начала карантина (с 12 марта по 9 октября) статус безработного получили 525 тысяч украинцев — это на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в Государственном центре занятости.

Отмечается, что по состоянию на 12 октября официально зарегистрировано 427 тысяч безработных — это на 59% (159 тысяч) больше, чем на эту же дату 2019 года.

"Наиболее существенный рост количества безработных наблюдался в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и Киеве (в 1,8-2,8 раза). При этом в Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях количество безработных выросло на 32-38%", — заявили в Центре.

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По состоянию на 12 октября в базе госслужбы занятости зарегистрировано 67 тысяч вакансий — на 34% меньше, чем на эту же дату прошлого года.

"По состоянию на 12 октября на одну вакансию претендовали шесть безработных (на соответствующую дату прошлого года — 3 человека)", — говорится в сообщении.

Напомним, уровень безработицы на Украине во II квартале 2020 года вырос на 1,3 п.п. — до 9,9% с 8,6% в I квартале.

С начала действия карантина статус безработного получили 444,4 тысячи украинцев, в общем, на 31 августа количество безработных составляло 477,7 тысячи граждан — это на 73% больше, чем по состоянию на эту же дату прошлого года.

До 3,1 млн украинцев, или 17% от рабочей силы, на пике карантина находились в состоянии скрытой безработицы — занятость этих людей была уменьшена или они были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Национальный банк Украины ожидает, что уровень безработицы в 2020 году достигнет 10%, а не 9,5%, которые НБУ прогнозировал в апреле.

Экономический эксперт Виктор Скаршевский считает, что безработица на Украине стала проблемой номер один на ближайшие годы.

"Когда останавливаются целые отрасли торговли и услуг, резко возрастает безработица. Для населения сейчас нет разницы, какие цены, поскольку нет заработка. Сейчас на первое место среди проблем экономики выходит именно занятость и работа, и это проблема номер один в этом и следующих годах. Поэтому приоритетом номер один в правительстве должно быть создание новых рабочих мест", — уверен Скаршевский.

Старт отопительного сезона под угрозой из-за долгов ТКЭ

Задолженность 63 производителей тепла перед НАК «Нафтогаз Украины» ставит под угрозу своевременный старт отопительного сезона в 45 населенных пунктах страны. Об этом в четверг, 15 октября, сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

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"Компания заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное (региональное) предприятие ТКЭ, а основатели таких предприятий, в частности, местные органы самоуправления, могли предотвратить развитие проблемы. Речь идёт о выполнении обязательных условий поставки газа, предусмотренных Постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 №867", — говорится в сообщении.

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В Ассоциации газового рынка Украины считают, что следует рассмотреть возможность списания задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих предприятий и установить им экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, чтобы обеспечить своевременность расчетов таких предприятий за распределение газа и сам газ в будущем.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 3800-1, которым депутаты предлагают провести списание задолженности теплокоммунэнерго перед «Нафтогазом» за поставки газа.

Одна из причин этого — в тарифе теплокоммунэнерго на услуги по теплоснабжению была изначально заложена одна цена газа, а реально ТКЭ покупали его по другой, более высокой цене. Разницу в цене закупаемого газа им должно было компенсировать правительство, которое, однако, денег так и не выделило, сформировав долг в размере около 20 млрд грн. Поэтому в законопроекте предлагается обменять задолженность ТКЭ перед «Нафтогазом» на долги Кабмина по компенсации разницы в цене газа.

Это становится особенно актуальным накануне нового отопительного сезона, когда предприятия ТКЭ не могут оплачивать газ.