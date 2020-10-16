Отправив весной всю Украину в локдаун, правительство объясняло свои действия необходимостью избежать коллапса в больницах и повторения «итальянского сценария». Мол, нужно время для подготовки системы здравоохранения к росту числа госпитализированных с COVID-19. Прошло семь месяцев — и вот коллапс уже на пороге

Количество заболевших за сутки приближается к шести тысячам, растет и число нуждающихся в госпитализации тяжелых больных. И, очевидно, будет расти дальше, поскольку никаких эффективных мер противодействия распространению инфекции не предвидится. Время безвозвратно упущено.

На Украине зафиксировали новый антирекорд по COVID-19 © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Почти каждый день — новый рекорд. Оснований для оптимизма — ноль. Минздрав своевременно не готовил ни врачей, ни больницы, ни системы тестирования.

Сегодня в некоторых регионах не хватает мест и кислорода. Из больниц экстренно выписывают пациентов с другими заболеваниями, поскольку целые отделения и корпуса превращают в «ковидные больницы второй волны».

Остро не хватает медицинского персонала, ведь медики инфицируются и выпадают из работы на срок от нескольких недель до пары месяцев. Больным с тяжелыми симптомами COVID-19 отказывают в госпитализации из-за отсутствия у них подтверждающего диагноз теста ПЦР. И, наоборот, отказывают в госпитализации пациентам в тяжелом состоянии, не связанном с респираторными инфекциями, требуя доказать, что они не заражены коронавирусом.

Некоторые города уже практически повторяют печально известный итальянский сценарий, когда приходится выбирать, кому из пациентов оказывать помощь.

Умирают в очередях на госпитализацию

Ситуация в Киеве близка к критической. В столице переполнена не только Александровская больница, но и все остальные больницы так называемой «первой волны», которые определили для приема больных с COVID-19 еще в апреле.

Местные власти уже объявили об открытии больниц "второй волны". Но буквально за несколько дней работы свободных мест в них тоже почти не осталось. Такого наплыва больных уже в первые дни работы медики просто не ожидали.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство предоставить койко-места в государственных больницах столицы и работающих там медиков для лечения больных коронавирусом.

Российская вакцина от коронавируса: доброволец рассказал правду об исследованиях © Скриншот из видео Украина.ру

О том, что Киев уже на грани итальянского сценария, на днях написал в Facebook фельдшер медицины неотложных состояний отделения экстренной медицинской помощи подстанции № 11 Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Вадим Холоденко.

«Ситуация с COVID-19 в Киеве набирает обороты в критическую сторону, недавно в очереди карет экстренной медицинской помощи умер человек, у приемного отделения одной из больниц, понятно, что никто не берет ответственности (спишут на бригаду скорой или врачей приемного отделения).

Свободных мест в больницах не хватает, как и бригад скорой помощи, скорая разрывается с вызовами, которые ожидаю от 1 часа до 6:00 в очереди. На просьбы разрешить неотложной помощи госпитализации для разгрузки, администрация скорой не реагирует, хоть у них такие же автомобили и есть вся соответствующая аппаратура. А власть имущие из Департамента здравоохранения заняты выборами.

Киев доходит до коллапса, возможно состоится сценарий Италии, когда из нескольких больных, врачи будут госпитализировать и лечить перспективных на жизнь, так как карет и свободных мест в больницах не хватает. Во многих больницах медики не получили выплат, рискуя своими жизнями и семьей, продолжают работать», — написал Холоденко.

В Одессе «скорая» тоже не отказывает в помощи, но ей просто некуда везти больного.

«Пожилая женщина умерла в машине на территории 10-ой городской клинической больницы, везде отказали. Мы не можем стоять, а тем более кататься по пять-шесть часов в поисках путей госпитализации, потому что количество бригад не бесконечное, вызовы на другие тяжёлые патологии, ДТП и т.д. никто не отменял. Мы очень сожалеем, но наша помощь достаточно ограничена во времени», — говорит врач «скорой помощи» из Одессы.

Украина и Белоруссия: два разных подхода к российской вакцине от COVID-19 © РФПИ и Центр имени Гамалеи | РФПИ и Центр имени Гамалеи | Перейти в фотобанк Андрей Павловский обнародовал в Facebook запись разговора семейного врача из Софиевской Борщаговки и диспетчера Киевской областной станции скорой медицинской помощи. Врач просил о госпитализации больного с двусторонней пневмонией, однако в этом отказали, потому что пациент не делал ПЦР-тест, а места для людей с подозрением на коронавирус в Киевской области закончились.

В Чугуевской (Харьковская область) центральной районной больнице три этажа из четырех уже переоборудованы под отделения для коронавирусных пациентов. Все другие отделения вынуждены работать в новом родильном корпусе больницы. В больнице говорят: мест для больных коронавирусом не хватает, врачи вынуждены класть пациентов в коридорах.

Отдельная проблема — кислород и нехватка медицинского персонала всех уровней. Многие медики уже переболели, а еще больше — болеют сейчас.

Не хватает кислорода

Одесский волонтер, руководительница благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова регулярно отчитывается о ситуации с коронавирусом в своем регионе.

«Я хотела писать о каждом. Но все время не хватает времени. А иногда просто страшно писать о людях, которые в 21 веке в крупном городе просто задыхаются, не имея возможности попасть в стационар. И не потому что «врачи — сволочи» не хотят принимать, а потому что «добро пожаловать в Италию»: мест нет, либо их так мало, что уже сейчас почти каждый день я слышу «врач скорой нам сказал, что есть ситуации куда тяжелее. Вы займёте койку человека, который уже на грани»», — пишет волонтер на своей странице в Facebook.

Но даже если больной попадает в больницу, это еще не означает, что ему повезло и необходимая помощь будет оказана. Министерство здоровья Украины должно было бы давно уже закупить в достаточном количестве кислородные концентраторы для опорных больниц, продумать цепочку оперативного и непрерывного снабжения кислородом регионов, приобрести достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких.

Но этого сделано не было.

В больницы попадает все больше больных с низким уровнем кислорода в крови (сатурацией), следовательно, больницам нужны кислородные концентраторы и собственно кислород, запасы которого очень быстро исчерпываются. Без кислорода пациенты с сатурацией на уровне 40-50 смогут продержаться несколько суток.

По словам волонтера, был в Одессе случай, когда люди начали вырывать друг у друга кислородные концентраторы. И это действительно страшно.

Врачи из Одесской области в отчаянии обращаются к волонтерам, надеясь на помощь. Вот таким письмом врача районной больницы поделилась Екатерина Ножевникова на своей странице в Facebook:

Врачи роддома в Луцке протестуют против размещения на их территории короновирусного госпиталя © "Общественное Волынь"

На данный̆ момент у нас катастрофическое положение, пришлось открыть второе дополнительное отделение под ковид. И уже вторую неделю мы не знаем, куда класть больных, приходится уже выбирать, кто тяжелее, других отправлять на амбулаторно лечение…

На сегодняшний̆ день у нас в больнице 27 пневмоний, за сутки поступает 7-8 стабильно, в пт было 11.. Отправить их в Одессу или в опорные больницы мы не можем, так как там тоже нет мест, и забирают лишь с подтвержденным ПЦР, а мы, ещё раз повторюсь, не опорная больница и ждём результатов по 7-14 дней, тогда уже и надобность в отправки отпадает..

Основная проблема, как и у всех это кислород! На данный̆ момент в нашей ЦРБ всего лишь 4 кислородных концентратора, которых катастрофически не хватает, а центральный̆ кислород, вы сами знаете, очень дорогая для больницы роскошь, учитывая что денег от НСЗУ мы за ковид не получаем, пакет подписать не можем, нет штата 48 человек…

А где ж ему взяться? А люди все равно болеют, и им нет разницы опорная мы больница или нет, все хотят жить… Только государство вместо того чтоб помогать, ещё усложняет задачу и сталкивает лбами больного с врачом, который пытается объяснить почему ему нужно покупать за свои деньги кислородный̆ баллон, а таких порой в день 3-4 улетает…

Очень прошу ваш фонд обратить и на нас внимание, мы были бы очень рады хоть ещё одному кислородному концентратору!»

Действительно, кислородных точек в инфекционных отделениях районных больниц нет. Это касается всех районных больниц страны, ведь они построены по одному принципу. Молодые врачи говорят, что слышали, что когда-то в советские времена разводка в инфекционных корпусах была, но за годы независимости исчезла.

С баллоном на плече и в очках для фрезеровщиков

В Шепетовке Хмельницкой области тяжелобольных поднимают в реанимацию по лестнице, а медики тяжелые баллоны таскают на себе. В сети есть фото, как больных Covid-19 транспортируют между отделениями ЦРБ, в которой отсутствие лифта только усугубляет ситуацию.

Пациента везут в инвалидной коляске. На фото видно, как врач несет в руках 10-литровый баллон, что само по себе является «позапрошлым веком». Баллоны нельзя использовать в помещении, и сейчас в мире пользуются мобильными кислородными концентратами. То есть медику не надо вручную регулировать скорость подачи кислородной смеси. А в Шепетовке, не говоря уже о концентраторах, у врачей нет даже тележки для доставки баллона.

В Николаеве врачам приходится работать в "непригодном одноразовом халате", а также в очках, которые служат для фрезерных работ. Именно такие "средства защиты", по мнению врача Татьяны Костыненко, выдало руководство областной больницы для борьбы с COVID-19.

Государство устранилось и от материальной помощи медикам. За период пандемии на Украине заболели ковидом более 16 000 медиков, из них 132 умерли. По закону, семьи умерших должны получить компенсацию от государства — 1 млн 576 тыс. 500 гривен, но только если будет доказано, что медик заразился коронавирусом на рабочем месте.

Впрочем, выяснилось, что получить эти компенсации будет не так просто. Только в 14 случаях из 132 специальная комиссия признала, что медики заразились на рабочем месте и, соответственно, семья получит обещанную компенсацию.

«Я буду делиться маской»….

Но даже в таких ужасных обстоятельствах люди не теряют человечности.

«Ей 70 с хвостиком. Ковид. Без кислорода ей не жить. Сатурация падает моментально. Обход врача. Она снимает маску и тихо говорит: "Доставьте вместо тумбы ещё одну кровать для больного. Я буду делиться маской, мы сможем дышать вместе".

Спустя несколько часов её интубировали. Через 4 дня она умерла. Для кого-то она была "одной из…". Для кого-то.. целым миром. Так и уходят светлые люди. За шаг до смерти, они хотят, чтобы жили другие», — написала советник харьковского губернатора Наталья Попова.