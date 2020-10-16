Основной темой недели стала озвученная президентом Зеленским инициатива по проведению всеукраинского опроса на некие крайне важные темы в день выборов. Вся общественная дискуссия сосредоточилась вокруг этого опроса: как с точки зрения содержательной, так и организационной, и юридической (имеет ли право президент проводить опросы?)

В то же время вероятность того, что выборы будут перенесены из-за распространения коронавируса, существенно снизилась. Правда, коронавирус почему-то без особого почтения относится к демократическим институтам.

Эпидемия и карантин

На утро 16 октября в стране заразились коронавирусом 287 231 человек, недельный прирост составил 36 693. На предыдущей неделе прирост составлял чуть менее 33 тыс. Число заболевших продолжает расти.

Утром 16 октября был установлен новый суточный рекорд заболевших — 5992 человека. Предыдущие рекорды — 9 (5804) и 8 октября (5397).

Количество единовременно болеющих превысило 162 тыс. (на прошлой неделе — 135).

Умерли 5394 человека, недельный прирост составил 615. Это больше, чем на прошлой неделе (518), что меньше, чем на позапрошлой (745).

Вылечились 119 650 человек. Недельный прирост — 9000 человек. На прошлой неделе он составлял 14 059, на позапрошлой — 11 558, ещё неделей ранее — 9647 человек.

В Киевской школе экономики спрогнозировали, что число жертв Covid-19 к концу года может достичь 20 тысяч человек, если не ввести карантин в зонах активного распространения коронавируса.

Мы скептически относимся к паническим прогнозам, которые уже неоднократно блестяще не оправдывались. Тем более мы скептически относимся к прогнозам КШЭ, откуда вышли такие знатные «специалисты» как «никогда не скрывавший» своего дебилизма (это шутка такая) Тимофей Милованов.

В данном случае следует отметить, что экспоненциального роста числа умерших не наблюдается. Однако даже при нынешнем уровне смертности достижение такого результата не выглядит чем-то невероятным, поскольку число заболевших растёт существенно, а способность медицинской системы работать с таким числом пациентов вызывает сомнения.

Так что результат может оказаться даже худшим.

В то же время эффективность карантинных мер не стоит преувеличивать, тем более что финансовые возможности граждан находиться на карантине были в основном исчерпаны ещё в весной. В общем, ситуация безвыходная.

Верховная Рада, несмотря на то что среди депутатов болеют или переболели около 60 человек, по заявлению спикера Дмитрия Разумкова, уходить на карантин не собирается. Тем более что Пётр Порошенко выздоровел.

Правда, злые языки уверяют, что у него была «дипломатическая болезнь», что он и сам косвенно признал. Порошенко заявил, что, поборов COVID-19, готов победить и «вирус дилетантизма и безответственности» Зе-19.

Опрос Зеленского

13 октября Зеленский заявил, что в день выборов будет проведён опрос по пяти важным для страны вопросам — своеобразная форма «прямой демократии».

С точки зрения политтехнологической ход очень сильный, который полностью меняет повестку дня избирательной кампании.

До инициативы Зеленского ведущими были темы внешней политики, в которых, однако, его политика зашла в тупик — встречи в «нормандском формате» в текущем году не будет. В основном из-за категорического отказа Украины выполнять Минские соглашения. Визиты в Брюссель и Лондон вопрос мира на Донбассе никак не решают.

Тем более нечем похвалиться действующей власти в сферах социально-экономической, противоэпидемиологической, языково-культурной и в особенности антикоррупционной.

Выдвижение же президентом инициативы всеукраинского опроса заставляет всё общество обсуждать именно предложения президента. Тем самым всё внимание будет привлечено к президенту и его партии, что, разумеется, отразится на её текущих рейтингах и на результатах выборов. Впрочем, рассчитывать на принципиальное изменение расстановки сил не приходится — выборы уже проиграны.

После выборов этот удачный ход превратится в свою противоположность.

Во-первых, придётся отвечать на недоумённые вопросы избирателей, которые придут на участки и, предсказуемо, не обнаружат там людей, которые будут им задавать президентские вопросы. А они не обнаружат, потому что exit-poll (а инициатива президента технологически соответствует именно опросу на выходе с избирательного участка) очень сложен с организационной точки зрения. Организовать такое исследование за десять дней по всей стране просто нереально.

Во-вторых, у избирателей возникнут вопросы относительно имплементации результатов опроса, причём в прошедшем времени.

Вопрос №1 посвящён пожизненному заключению за коррупционные преступления, и общественность уже живо интересуется, так ли важно ей знать, на какие именно сроки не будут осуждены коррупционеры? Повторимся, что особенных успехов в борьбе с коррупцией не наблюдается. За исключением отставки генпрокурора.

Вопрос №2 связан с созданием в Донбассе Свободной экономической зоны (СЭЗ), и тут опять-таки возникают вопросы: а) а что, Украина уже контролирует Донбасс, чтобы создавать там СЭЗ? б) знает ли Зеленский, что на Украине СЭЗ (и другие подобные структуры) уже есть, и они не работают?

Вопрос №3 — о сокращении количества народных депутатов до 300 — уже задавался украинским гражданам на референдуме 2000 года. Почему об этом никто не вспомнил в Офисе президента, передовой украинской психиатрии неизвестно.

Вопрос №4 касается легализации каннабиса в медицинских целях. Очень интересно, что этот пункт появился практически одновременно с появлением в сети фотографий Хантера Байдена, курящего «косяк» в украинской гостинице. Вероятно, таким образом пытались отвлечь внимание от слухов о том, что и сам Владимир Александрович не прочь иногда «дунуть».

Вопрос №5 касается права Украины на использование гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности. Вопрос явно не по адресу — его следует задавать не гражданам Украины, а правительствам стран-гарантов. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что это сигнал националистически настроенным избирателям — дескать, президент собирается попросить США нанести превентивный ядерный удар по Крыму, чтобы он стал, наконец, украинским или безлюдным (американские бомбардировщики над Украиной именно это отрабатывают).

Визит Анджея Дуды

Трёхдневный визит польского президента был своеобразным завершением отработки европейской повестки в деятельности Владимира Зеленского.

Повестка, правда, была не вполне европейской. Помимо визита в Брюссель украинский президент посетил также Лондон, притом что Великобритания вышла из ЕС и считается агентом влияния США. Польша, хотя и член ЕС, также известна своей проамериканской позицией и конфликтами с руководством ЕС вообще и с Берлином в особенности. В общем, Зеленский твёрдо дал понять Меркель и Макрону, что Украина продолжает старую линию формальной ориентации на ЕС при фактической на США.

Основные темы визита польского лидера были отражены в совместном заявлении. В нём, правда, осталось несколько непонятных моментов, в частности:

— Президенты договорились снять взаимные претензии «в духе уважения к исторической правде».

Это хорошо, конечно, но гуманитарную политику и в Польше, и на Украине контролируют националисты, примирение между которыми невозможно. Польский Институт национальной памяти «в духе уважения к исторической правде» считает Бандеру террористом, а украинский соответственно героем.

— Зеленский пообещал, что «основы функционирования школ польского меньшинства в Украине (…) будут урегулированы соглашением между нашими правительствами в отдельном порядке».

Между тем, эти основы уже урегулированы действующим законом об образовании, который предполагает, что школы эти будут переведены на украинский язык. Никакие правительственные соглашения изменить тут ничего не смогут.

— Польша, конечно, поддержала восстановление территориальной целостности Украины и даже согласилась поучаствовать в платформе по «деоккупации Крыма» (тем самым явно подтвердив свои территориальные амбиции в духе «Polska od morza do morza»).

Но тут тоже произошёл нехороший инцидент: Дуда заявил, что «любое перемещение границ после Второй мировой войны, несмотря на право народов на самоопределение, является недопустимым». Не знаем, подвело ли поляков незнание истории, или же это была сознательная подначка Зеленского, но: а) Крым перешёл в состав Украины в 1954 году; б) в 2008 году Польша официально признала независимость Косово.

14 октября

На Украине праздновался День защитника Украины, день создания УПА и день украинского казачества.

Националисты (в лице «Национального фронта», «Свободы» и «Правого сектора»*) накануне традиционно выдвинули президенту список требований:

«1) Принять закон "О защите украинской государственности от коллаборационизма", согласно которому в украинском правовом поле будет введено понятие "коллаборационист", а также создадут специальную комиссию, которая будет рассматривать преступления коллаборационистов.

2) Обеспечить действенную реакцию СБУ и Национальной полиции на пророссийскую деятельность граждан Украины, которые, начиная с 2014 года, были замечены в коллаборационизме.

3) Инициировать лишение лицензии на вещание "пророссийских" каналов 112, NewsOne, ZIK, Наш, Интер, Киев Live.

4) Прекратить ограничения украинских военнослужащих по ведению огня в ответ на обстрелы "российских войск и наёмников на Донбассе"».

По окончании марша националисты передали охране президентской резиденции эти требования (ни президента, ни сотрудников офиса в здании, разумеется, не было, потому что выходной, но националисты всегда так поступают).

Кроме того, список требований был наклеен на двери. Во избежание инцидентов националисты дверь принесли с собой. На неё и клеили. А потом унесли. Вместе с требованиями.

Впрочем, без инцидента не обошлось — правоохранители таки вынуждены были завести уголовное дело за баннер, на котором обвинили в оккупации и ограблении Украины «днепропетровский еврейский клан Зеленского».

Надо отметить, что Зеленский в своём офисе не просто так отсутствовал — он занимался примерно тем же, что и националисты.

В частности, поприсутствовал на присяге выпускников военного лицея им. Богуна (быв. Суворовского училища) и, по сообщению пресс-службы, сказал там следующее:

«Глава государства сообщил, что сегодня, как и в прошлом году в этот день, он будет на востоке Украины, вместе с бойцами, которые защищают суверенитет и территориальную целостность государства. "И я уверенно могу им сказать, что у них растет достойная и мощная смена, новое поколение будущих защитников Украины"».

Думается, на этом пункте вопрос о сроках прекращения войны на Юго-Востоке страны можно вежливо замять — по крайней мере, до увольнения из армии нынешних «богунцев».

Ну и добил тему, уже приехав на линию фронта: «Донбасс — это уж точно о настоящих нас. О нашем выборе. О тех самых "красных флажках", за которые нация уже никогда не зайдет».

Красные флажки охотники расставляют во время охоты на волков — они флажков пугаются и бегут под пули охотников… Замечательное сравнение. Очень ёмкое и точное.

* Организация запрещена в РФ