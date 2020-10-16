В четверг, 15 октября, в СМИ попали пять вопросов, о которых говорил президент Украины Владимир Зеленский, анонсируя опрос во время местных выборов. По сути, глава государства решил переложить на сограждан часть ответственности за опасные решения

В четверг, 15 октября, украинские СМИ распространили список из пяти вопросов, которые якобы будут задавать через десять дней во время местных выборов.

Ранее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский озвучил второй вопрос. «Это трюк»: политолог объяснил, зачем Зеленскому понадобился опрос на местных выборах © president.gov.ua

«Сегодня вопрос номер два: поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Будет так, как решишь ты», — заявил украинский президент.

«Вопрос номер один», который предложил Зеленский, касался пожизненного заключения для коррупционеров.

Остальные три вопроса, которые позже обнародовала украинская пресса, выглядели следующим образом:

«Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?»

«Поддерживаете ли вы легализацию канабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных?»

«Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной ценности?»

Уже в пятницу, 16 октября, Зеленский подтвердил: опубликованные в сети оставшиеся три вопроса — подлинные.

Эти вопросы озадачили и даже напугали украинских экспертов.

Непонятная солянка

Политолог Петр Олещук, ознакомившись c перечнем вопросов, который украинцы могут увидеть на избирательных участках 25 октября, удивился.

«Не знаю, подтвердятся ли вопросы со «слива», но то, что слили, — это, конечно, самая удивительная «солянка» в новейшей истории», — отметил он.

А вот его коллега Юрий Романенко прокомментировал озвученный самим Зеленским вопрос о пожизненном заключении для коррупционеров.

«Всё это фиктивная хренотень. Логично ответить на вопрос: а у нас что, уже начали сажать коррупционеров и хоть один коррупционер был посажен за полтора года правления Зеленского?» — задался вопросом Романенко.

В то же время многие указали на то, что второй озвученный Зеленским вопрос давно не актуален.

Во-первых, Офис президента Украины не удосужился изучить историю вопроса со свободными экономическими зонами. Иначе бы они узнали, что в Донбассе уже были такие зоны. К примеру, СЭЗ «Азов» в Мариуполе и СЭЗ «Донецк». Обе были образованы в далёком 1998 году сроком на 60 лет.

Для той же СЭЗ «Донецк» вводился режим специальной таможенной зоны, ставка налогообложения прибыли — 20%, ставка налога на доходы для нерезидентов — в размере двух третей от установленной ставки, не взымались сборы в Государственный инновационный фонд и Фонд для совершения мер по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и социальной защиты населения.

Также в этой зоне освобождалась от налогов сумма инвестиций, полученная согласно инвестиционному проекту, поступления в иностранной валюте освобождались от обязательной продажи государству и не взымалась плата за землю в период освоения земельного участка. «Зачем вы его умножаете на ноль?»: соцсети о 5 вопросах Зеленского © president.gov.ua

Во-вторых, в Офисе президента не удосужились изучить конфликты, связанные с СЭЗ, созданных уже в постмайданной Украине. А такие конфликты были и касались они региона, вышедшего из состава Украины, — Крыма.

Ещё 12 августа 2014 года Верховная Рада приняла закон «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях совершения экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины». Сама СЭЗ «Крым» начала действовать 27 сентября. Была создана свободная таможенная зона, которая являлась одновременно таможенной зоной коммерческого, сервисного и промышленного типа.

Также было установлено, что на территории СЭЗ «Крым» не взымаются общегосударственные налоги и сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Любые доходы, полученные резидентами ВЭЗ «Крым» на этой территории, подлежали налогообложению как иностранные доходы. На территории ВЭЗ «Крым» был установлен мультивалютный режим.

Примечательно, что национал-патриоты, а также проукраински настроенная часть крымских татар восприняла создание СЭЗ «Крым» в штыки.

«Единственная цель этого документа — позволить украинским олигархам работать в Крыму в обход появившихся юридических препон (у многих из них остались на полуострове торгово-розничные сети и заводы). Благодаря СЭЗ они смогли беспошлинно ввозить товары в Крым, продавать их там, а налоги платить в крымский российский бюджет. Черная дыра с суммарным товарооборотом до одного миллиарда долларов в год», — заявил украинский журналист Павел Казарин.

А запрещённый в РФ «Меджлис», устроивший блокаду Крыма в 2015 году, одним из требований назвал отмену закона о СЭЗ «Крым». И в 2017 году член запрещённого в РФ «Меджлиса» Гаяна Юксель указывала на необходимость отмены этой зоны. На отмене зоны наставило и украинское министерство по делам «оккупированных территорий»

Поэтому неудивительно, что, когда Зеленский объявил второй вопрос, украинская национал-патриотическая пресса запестрела заголовками о «сдаче Донбасса русским». Якубин: Зеленский должен не задавать вопросы, а давать украинцам ответы © Facebook, Алексей Якубин

Но ни посадки коррупционеров, ни СЭЗ в Донбассе не вызвали столько обсуждения, сколько один из неподтвержденных пунктов опроса.

Подготовка к войне?

Многих насторожил пункт, который касался Будапештского меморандума. Несмотря на его расплывчатость, этот пункт служит прологом если не к войне, то к росту напряжённости в мире, уверены некоторые эксперты.

«В целом же все сходятся во мнении, что последний опрос Зеленского затевается ради последнего пункта, про Будапештский меморандум. Сформулировано оно фиг пойми как, но ясно, что это про США и Великобританию как гарантов территориальной целостности. Думаю, что это будет использовано потом как основание для размещения американских и британских баз на территории Украины.

Британцев, в частности, сильно интересует база на Азовском море, куда у них нет доступа. А американцы, безусловно, будут рады разместить пусковые установки крылатых ракет малой дальности с ядерными боеголовками в Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях, сохранив подлётное время до объектов на юге России до нескольких минут и делая эти ракеты принципиально неуловимыми системами ПРО», — прокомментировал этот пункт главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

Украинскую журналистку Олесю Медведеву тоже насторожил пункт о меморандуме.

«Вопрос про Будапештский меморандум можно было бы воспринять как и все остальные — пустой пиар перед выборами <…> Тем более что в самом Меморандуме не предусмотрено права Украины обращаться к странам-гарантам за подобной помощью. Но есть нюанс. По сути это завуалированная просьба к США и Британии о, в том числе, военной помощи с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности», — отметила она.

Медведева напомнила об учениях НАТО, а также использовании американскими военными воздушного пространства над Украиной и поездке Зеленского в Великобританию, где тот встречался с главой британской разведки и обсуждал тему «защиты суверенитета и территориальной̆ целостности Украины».

«То есть в целом слишком много появляется свидетельств того, что Украину пытаются втянуть в какую-то очень серьезную военную историю как часть глобального противостояния Запада и России. И опрос Зеленского с вопросом про Будапештский меморандум, несмотря на всю его потешность, глупость и предвыборность, может в этой̆ военной̆ истории сыграть далеко не последнюю роль. Став в нужный̆ момент оправданием для вполне конкретных действий украинских властей. И не исключено, что ради этого одного вопроса вся история на самом деле и затевалась. Такое вот приглашение к войне», — подытожила Медведева. Кравчук высказался об опросе Зеленского © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Аналогичные мнения можно встретить и у ряда других украинских журналистов.

Таким образом Зеленский может своим опросом переложить на граждан Украины ответственность за роковое решение в украинской истории. И всё это делается исподтишка, что добавляет ярких штрихов к портрету украинского президента.

А это значит, что украинцев поставили перед роковым выбором.