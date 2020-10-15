В понедельник, 12 октября, BBC обнародовала интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, которое тот дал, находясь с визитом в Лондоне. Интервью стало яркой иллюстрацией, что происходит с главой государства и его восприятием в обществе

В понедельник, 12 октября, BBC выпустило очередной выпуск передачи HardTalk, которая выходит на канале BBC World News с марта 1997 года.

За 23 года гостями передачи, которая длится около 25 минут, побывало значительное количество мировых знаменитостей. На этот раз гостем HardTalk стал президент Украины Владимир Зеленский.

«Когда украинцы выбрали себе комика президентом, остальному миру стало интересно, в чём же изюминка», — заявил перед началом интервью ведущий Стивен Сакур.

Он напомнил, что Зеленскому и раньше случалось быть президентом — он сыграл роль главы государства в телесериале.

Интервью Зеленского и Сакура свидетельствует о том, что украинский президент, несмотря на падение рейтинга, уверен: он всё делает правильно.

Порошенко №2

Ответы Зеленского на вопросы Сакура свидетельствуют: глава государства всё больше походит на своего предшественника — пятого президента Украины Петра Порошенко. Подчас заимствуется даже лексика.

Так, говоря о выборах в США, Зеленский применил излюбленное словосочетание «порохоботов» и самого Порошенко — «двухпалатная поддержка» (Порошенко, правда, предпочитает такую его разновидность, как «бикамеральная поддержка»).

«Мы встречались и с представителями Сената, и с представителями [Палаты представителей] Конгресса, у нас имеется двухпалатная поддержка», — заявил Зеленский. Украинцев озадачил странный обед Зеленского в Донбассе © Офис президента Украины

«Порошенковской» позиции придерживается Зеленский и по поводу порядка исполнения Минских соглашений.

«Изменения конституции, которых они хотят, сегодня невозможны. И передача контроля над границей украинским властям только после выборов — это неправильно. Мы не можем обеспечить там выборы. Никто из наблюдателей не приедет. Кто будет приезжать и проводить выборы, если там находятся вооруженные люди?» — заявил он в интервью британцу.

В то же время Зеленский указал, что он готов к переговорами с президентом России Владимиром Путиным. При этом Зеленский опять-таки, описывая происходящее в Донбассе, применял порошенковские конструкты.

«Мысль о войне между Украиной и Россией тоже была фантастикой. Никто в такое не верил. А теперь у нас война, теперь у нас ненависть, украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому — НАТО. Если кто-то считает, что это фантастика, — увидим», — отметил украинский президент, тем самым фактически продолжив использовать для обозначения гражданского конфликта в Донбассе словосочетания «российско-украинская война» или «война с Россией», которые было введены в официальный обиход при Порошенко.

Так же, как и Порошенко, Зеленский заявил, что целью Украины является членство в НАТО.

«Я говорю Соединенным Штатам, странам ЕС и всем: если не хотите терять Украину, вы должны ее поддерживать. А членство в НАТО — это и есть главная поддержка, это сигнал Российской Федерации», — подчеркнул украинский президент.

Неудивительно, что так же, как и у Порошенко, у Зеленского «посыпался» рейтинг, что подметили даже британцы.

«Вы пришли к власти с 73% голосов, а сейчас ваш рейтинг, по данным опросов, равен 35%», — задал украинскому президенту вопрос Сакур.

На что Зеленский заявил, что «не цепляется за рейтинги и власть», хотя ему, конечно, не всё равно.

Остальные вопросы британца были предсказуемы: Зеленскому пеняли «преследованием Порошенко», кадровой чехардой, когда за короткое время сменился глава Генпрокуратуры и премьер-министр, неудачей в завершении войны в Донбассе в короткий срок (кстати, тоже ещё одно из «порошенковских» обещаний — с ним Порошенко шёл на выборы в 2014 году). «Режим удержания власти» не позволяет Зеленскому заниматься реинтеграцией Донбасса - Бортник © стрингер

Интервью Зеленского не вызвало большого резонанса на Украине. Там уже привыкли к тому, что президент стал похож на предшественника, в том числе и в части громких обещаний.

«Двоечник» и тайный смысл интервью

Слова Зеленского о пути Украины в НАТО вызвали иронию со стороны украинского политолога Юрия Романенко.

«Мрійник (мечтатель. — Ред.), оказывается, идёт в НАТО. Через пару часов я поставлю текст о состоянии армии. Этот фантазёр —двоечник его, конечно, не прочитает, но для понимания будет полезно», — написал Романенко в Facebook 13 октября.

Примечательно, что бывшие соратники Зеленского тоже оказались не в восторге от его интервью.

«Неадекват!» — коротко охарактеризовал украинского президента нардеп, ранее состоявший в партии «Слуга народа», Гео Лерос.

В комментарии к этой записи появился и экс-генпрокурор Руслан Рябошапка — один из «героев» интервью, о котором Зеленского спрашивал Сакур.

«Еще и лжец», — написал он.

Такая характеристика от бывших соратников Зеленского позабавила украинского политолога Петра Олещука.

«Вот дело говорят пацаны. Нужно, наверное, в следующий раз за них проголосовать. Видно же, что всё понимают. Разоблачают. Толковые. Как там их партия называется», — прокомментировал Олещук высказывания политиков.

Рябошапка и Лерос — бывшие соратники Зеленского. Именно благодаря ему они пришли во власть. И теперь хулят его, не переставая.

Впрочем, были и те, кого сам факт интервью насторожил.

«Это очень здорово, что нашего президента принимает королевская семья, а капризный и резкий премьер Джонсон дарит Украине кучу денег, подписывает стопку документов и обещает дружбу — поддержку. Если добавить во всю эту историю комплиментарные комментарии и интервью в британской прессе, так это вообще не поездка, а мечта.

Но как и каждого осторожного человека, меня настораживает внутренний вопрос: «А за что?». И вариант ответа: «Просто так! Пам-парм-па-пам, парам-па-пам, пара-рари_ру-ра!», меня не устраивает. Неожиданный, непонятный визит, который ничто не предвещало. И сразу же полный чемодан плюшек, денег и комплиментов», — отметил украинский политтехнолог Владимир Петров.

Он вспомнил крылатое выражение «Бойся данайцев, дары приносящих» и высказал предположение, что британский вояж Зеленского был не просто так.

«У меня есть только одно предположение — земля. Великобритания самый крупный в мире владелец земельных ресурсов. Время средневекового колонизаторства в прошлом, нет смысла завоёвывать кровью и железом то, что можно купить за бумагу с изображением женщины в короне. Мы же отдаём себе отчёт в том, что мы одна из условно пяти стран, в которой осталась земля открытая для продажи в глобальных объёмах? Так зачем скупать кусками, если можно договориться на высоком государственном уровне и купить оптом?» — указал Петров.

По его словам, подтверждением правоты этой версии служит тот факт, что незадолго до этого состоялся и визит в Ватикан главы Офиса президента Андрея Ермака. Ватикан, по словам Петрова, является вторым крупнейшим землевладельцем в мире.

Петров — один из опытнейших украинских политтехнологов, работавший с рядом украинских политиков, среди которых, к примеру, Арсений Яценюк.

Но что бы ни было основанием для визита Зеленского в Великобританию, с уверенностью можно заявить одно: интервью украинского президента ни у кого не вызвало положительных эмоций. Речь либо о критике, либо о поисках подводных камней.

Да и судя по поведению британского интервьюера, ответы украинского президента его не убедили. Зеленский «бронзовеет» — превращается в очередного украинского президента: вместо живой речи — всё те же заученные фразы и оправдания.