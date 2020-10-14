С каждым годом на Украине растёт количество случаев сексуального насилия над детьми. При этом закон зачастую бессилен: педофилы легко уходят от наказания благодаря затянувшемуся расследованию или связям

Уважаемые люди с мерзкими наклонностями

«Министерство педофилии»: в Киеве радикалы ополчились на Новосад © Скриншот из видео Украина.ру Романа Московченко подозревают в изнасилование девочек, которых родители приводили в церковь. Как сообщается, Московченко занимался этим 15 лет.

Для этих целей он организовал неофициальный молодежный лагерь в 2005 году, где насиловал и растлевал девочек 11-14 лет. Дети молчали, а родители даже не подозревали о сексуальных наклонностях пастора. Каждой маленькой жертве педофил «уделял» много времени: насиловал и развращал на протяжении двух-трех лет.

«Были установлены жертвы злоумышленника, ныне — молодые женщины. Но в то время они еще были детьми, ведь первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом. Многие из них не хотели вспоминать эти события — и их можно понять. Однако удалось найти и разговорить 11 жертв», — рассказал начальник полиции Львовской области Василий Виконский.

Полицейские уверены, что жертв намного больше.

Вышли на Московченко после того, как одна из жертв обратилась в полицию, однако уже достигнув совершеннолетия. До этого ей никто из родных не верил, потому что считали мужчину почти святым. К его словам прислушивались, ему доверяли детей. При этом полицейские обнаружили в доме Московченко неопровержимые доказательство его вины.

Однако арестовать его не удалось: как только запахло жареным, Московченко слёг в психиатрическую клинику и остаётся там.

На Украине создают реестр педофилов © nadi0 / flickr

Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части второй статьи 156 (Развращение малолетних) Уголовного кодекса Украины, но никаких следов, свидетельствующих о сексуальном насилии, не обнаружили. По словам полицейских, сами дети рассказывают, что просто ходили в кабинет директора смотреть мультфильмы и играли.

Назначен ряд экспертиз. А директор и девочки по-прежнему находятся под одной крышей.

В то же время местные жители уверены, что даже если факты насилия подтвердятся, директор выйдет сухим из воды, так как у него есть родственные связи в местных органах власти и полиции.

Дети для заработка

Как отмечают семейные психологи, за последние годы количество преступлений на сексуальной почве в отношении детей растет. Более того, украинские педофилы превращают свое влечение к маленьким детям в заработок.

Зеленский предложил свой вариант кастрации педофилов © пресс-служба Президента Украины

Парень учился в университете на факультете журналистики и работал оператором на местном телеканале, вел спортивные репортажи. Злоумышленник не женат и не имеет детей.

По словам коллег и преподавателей вузов, они считали его хорошим человеком.

Как стало известно, в январе 2019 года, находясь в гостях у знакомой, мужчина изнасиловал ее маленькую дочь. И тоже снимал на телефон. Когда об этом узнала мать ребенка, обратилась в полицию. Во время обысков в доме педофила обнаружили сотни порнороликов, которые оператор публиковал в одном из Telegram-каналов.

Парень говорил, что «проводил расследование по распространению детской порнографии». Он якобы нашел сайт, на котором от него «требовали высылать эксклюзивные кадры». Видео с девочкой, которая является его крестницей, он снимал, пока та спала, поскольку администраторы сайта требовали от него таких видео для дальнейшего пользования сайтом.

И еще один жуткий случай. Семейная пара в Кривом Роге 2 года снимала сцены насилия над своей 4-летней дочерью, которую регулярно насиловал отец. Впоследствии пара продавала записанные ролики. Аналогичным «бизнесом» занималась еще одна семья из Днепропетровской области.

«Игры» взрослых

Как отмечают психологи, педофилы — это инфантильные люди, которые психологически застряли в детстве. Они просто не способны вступать в отношения со взрослыми, говорят эксперты. Чаще всего педофилы выбирают детей из неблагополучных семей. Или детей крайне послушных, которые не умеют говорить «нет», боятся перечить взрослым.

Полиция поймала 48-летнего педофила в Волынской области © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Позже педофил переключился на малолетнюю сестру ребёнка — свою родную дочь, которую «наказывал» во время игры в прятки. Дети долго молчали, боясь гнева взрослого дяди, пока однажды не выдержал пасынок. Когда в очередной раз пьяный педофил забрался в кровать к дочери и снова ее насиловал, сын позвал мать.

Всё это нанесло детям тяжелую психологическую травму, они находятся в угнетенном состоянии, замкнуты.

Под Харьковом несколько лет орудовал 45-летний маньяк-педофил, который похищал и насиловал мальчиков в селах. Педофила удалось задержать после одного случая, произошедшего в феврале 2018 года в одном из сел Дергачевского района.

Девятилетний мальчик гулял на детской площадке, когда к нему подошел нетрезвый мужчина. Он натянул шапку на лицо ребенка, закрыл ему рот и потянул в сторону лесопосадки. К счастью, отец мальчика увидел происходящее, освободил сына и задержал извращенца до приезда полиции.

Оказалось, что за четыре дня до инцидента в соседнем селе был изнасилован мальчик 2005 года рождения. Извращенец схватил мальчика и потащил в растущую рядом посадку. Ребенок вырывался и пытался звать на помощь, но педофил закрыл ему рот. В лесопосадке, применяя силу, извращенец изнасиловал ребенка и сбежал, когда услышал, как кто-то идет в его сторону. Шли дети, которые искали пропавшего товарища.

Оказалось, что ранее мужчина был осужден за подобные преступления в 1998 и 2006 годах. На свободу он вышел в октябре 2017 года и взялся за старое.

Педофилами не рождаются

Как говорят психологи и правоохранители, большая проблема в том, что большинство детей боятся рассказывать о случаях насилия, боятся непонимания родственников и расправы со стороны педофила. Те же, ощущая безнаказанность, продолжают свое.

Нарушение прав человека: Супрун высказалась о химической кастрации педофилов © Facebook/Уляна Супрун

Можно выделить общие психологические черты, свойственные педофилам. Для них характерны низкая самооценка, неуверенность в себе как в сексуальном партнере, страх перед общением с взрослыми женщинами. Они необщительны, тревожны, пугливы, не способны сдерживать свои импульсы.

Большинство педофилов в детстве были жертвами насилия. Их избивали, унижали, насиловали, они пережили инцест. По данным немецкого психолога Грота 80% педофилов сами перенесли в детстве какую-либо сексуальную травму. И теперь, став взрослыми, в своих сексуальных действиях они либо воспроизводят свой травматический опыт (осознанно или бессознательно мстят за прошлую боль и унижение), либо вообще не считают свои поступки аморальными и противоправными.

В детстве они сами были объектом сексуальной эксплуатации, и в их психике могло зафиксироваться, что заниматься сексом с ребенком — это нормально», — рассказывает психолог Валерия Борова.

При этом дети, которые подверглись сексуальному насилию в детстве, сами во взрослом возрасте стараются совратить как можно больше детей.

«Я специально следил за мальчиками, которых в 10-летнем возрасте развратил приехавший из Швеции турист-педофил. Так вот через шесть лет один паренек попался на проституции — приставал к мужчинам и предлагал секс за деньги. Еще один, как только ему стукнуло 18 лет, сел в колонию за изнасилование своего соседа по общежитию в колледже. И парня подозревали в изнасиловании соседского мальчика, но мать ребенка отказалась заявлять и выносить этот жуткий случай на всеобщее обсуждение.

Вот так, стоит одному мерзавцу испортить жизнь ребенку, как это превращается в снежный ком — он делает то же, что сделали с ним», — рассказывает полковник полиции в отставке Олег Богдан.