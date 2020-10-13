Меньше чем за две недели до выборов президент Украины объявил не то о референдуме, не то о социологическом опросе

Никто не понял, какой формат предлагает реализовать Зеленский для проведения плебисцита, а главное — о чем спросить у народа. На эту тему порассуждали эксперты в своих соцсетях и пришли к выводу, что это очередная утка от политтехнологов Зе-команды.

Потиттехнолог Сергей Гайдай уверен, что президент Зеленский зашел в тупик в своем правлении страной: «Когда руководитель не знает, что делать, когда политик попал в свое кресло случайно и у него нет плана действий, он делает две вещи, чтобы уйти от ответственности. Первое. Рассказывает, что есть враги, которые мешают, — политики в высоких кабинетах (как будто это не его большинство — команда, которую он сам собрал), купленные эксперты (у вас нет независимых?), агенты других держав (вы не руководите СБУ?)

Второе. Обращается к простым гражданам с вопросом, что делать? Говорит, что это не от меня зависит, куда я веду страну, к какой пропасти, а от тебя, мой дорогой избиратель. Ответственность — это от слова «отвечать». Ответь, украинец, на пять вопросов и будешь ответственными за все, что я буду делать дальше.

Владимир Александрович, хотите, чтобы украинцы были ответственны за то, что делает власть в стране? Не надо задавать им вопросы на выборах в органы местной власти — вы не умеете проводить социологические исследования. Хотите участия украинцев в управлении страной? Просто измените саму систему власти: ликвидируйте пост президента с такими монопольными полномочиями. Создайте принципиально другой парламент, который не представляет интересы олигархических кланов, а защищает интересы населения, как социальных групп так и территорий. Введите систему местных и национальных референдумов. Дайте самые широкие полномочия местному самоуправлению. Ликвидируйте олигархические монополии, как в экономике, так и в политике. И вот тогда можно задавать вопросы простым гражданам. В этом суть политики и возможно в этом была ваша историческая миссия».

Бизнесмен Алексей Давыденко, который часто критикует президента и его команду, был последовательным и ироничным в своих оценках. Он составил по аналогии свои пять вопросов президенту: «На избирательном участке я задам тебе 5 простых вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете:

1. Коля Велюр это п…ц или ок?

2. Брат Ермака это коррупция или ок?

3. Ночные терки с олигархами это трэш или ок?

4. Кто из меня лучше: актер или президент?

5. Мне уйти?

Что думаешь ТЫ?»



Главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва считает, что этот опрос никакой законной силы иметь не будет и не ответит на главные вопросы, которые беспокоят общество — о Донбассе и Крыме: «История с опросом, который анонсировал президент Зеленский на 25 октября очень типичная для всего того, что делает Зе-команда в последнее время. Слухи об этом опросе прошли еще в августе и сильно встревожили партию войны — а вдруг Зе захочет спросить мнение народа о войне на Донбассе? Или о воде в Крым? Зрада! И вот уже меньше двух недель до выборов и Зеленский анонсирует тот самый опрос.

Но:

1. Он не имеет никакого официального статуса (закон под это принять не успели), а будет просто как добровольный опрос волонтерами людей при выходе с избирательных участков. Типа экзит-пола, но только не про выборы.

2. Про Донбасс и Крым спрашивать не будут.

3. Зато могут быть вопросы про легализацию марихуаны.

То есть ценность этого опроса будет примерно такой же как и любого другого социологического исследования.

А единственный смысл его проведения — подтянуть рейтинг партии президента, привлекая на выборы электорат этим опросом. Например, вопрос по марихуане, вероятно, по задумке Банковой, должен увеличить явку среди молодежи, которая, как считается, с большей охотой голосует за «слуг народа», чем более зрелые люди. То есть, просто банальный предвыборный трюк. Причем пока непонятно за чьи деньги. Если за бюджетные — будет совсем зашкварно».



Глава Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко считает, что президент замахнулся на святое — Конституцию: «Если это не фейк и не провокация врагов Президента, то это можно квалифицировать как покушение на государственный переворот. Вопреки 19 и 106 статьям Конституции Украины, и вообще не ссылаясь на Конституцию, В. Зеленский объявляет о проведении референдума или опроса, на что нет никаких полномочий. Он сам напоминает, Парламент только готовится принять соответствующий закон, но при этом заявляет, что ему "не нужно благословение от политиков". И заканчивает свое обращение: "Будет так как решишь ты!".

Помните указания с плакатов "украинского выбора" Медведчука: «Страной управляешь ты, а не те, кого ты выбираешь"? Это технология делегитимизации власти и правовых основ государства в целом с целью раскола общества, и как следствие невозможность сопротивления внешней агрессии. То, что заявляет В. Зеленский не соответствует Избирательному кодексу и даже еще не принятому закону о всеукраинском референдуме в редакции его первого чтения.

Степень угрозы нашей стране от такого шага можно будет оценить, когда узнаем те 5 вопросов. Но акт публичного "топтания" Конституции Украины и призыв реализовывать политику раскола украинского общества уже состоялся».

Журналист Сергей Щербина написал, что знает, о чем будет один из пяти вопросов от Зеленского: «Информированные источники РБК-Украина предполагают, что одной из тем всеукраинского опроса перед местными выборами может стать легализация медицинского каннабиса. Чисто политтехнологически это может быть выгодно правящей партии с точки зрения повышения явки молодежи на местных выборах».

Блогер Роман Шрайк считает эту предвыборную технологию жульничеством: «Владимир Зеленский собрался 25 октября на избирательных участках провести какой-то опрос с 5 вопросами.

Тут сразу куча бреда:

✔️ Референдум так не объявляется, да и закон про референдум еще не принят. То есть, это не референдум.

✔️ Офис президента хотел пропихнуть в законодательство право ЦИК проводить опросы, но не пропихнул. То есть, внутри избирательного участка опрос проводить нельзя.

✔️ До выборов 12 дней, а вопросы неизвестны. Так, без обсуждения и обдумывания, осознанный выбор не сделаешь.

✔️ За чей счет весь этот праздник? Опрос на всех избирательных участках — это очень дорого.

Итого. Речь может идти только о неофициальном социологическом опросе возле избирательных участков — все остальное незаконно. Внезапность идеи говорит о какой-то жульнической политтехнологии».



Эксперт Владимир Корнилов написал, какие бывают плебисциты и при чем здесь Лондон: «Хе-хе, помните, как МИД Британии объяснял, почему референдум в Крыму незаконен, а в Шотландии — законен? Мол, шотландский опрос готовился более двух лет, а крымский — 3 недели. Мол, мало времени на агитацию.

И вот Зеленский объявляет о референдуме неизвестно по каким вопросам за 12 дней до голосования! Спасибо, дорогой Зе! Расскажи об этом Лондону, пусть знает».