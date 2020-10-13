Украина продолжает бить рекорды по количеству заболевших Covid-19. По данным на 11 октября страна по количеству выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом заняла 11-ое место в мире и 7-ое - в Европе

В течение последних суток на Украине выявили 4768 новых случаев Covid-19. Несколько дней назад число выявленных за сутки новых случаев заражения приближалось к 6 тысячам. Всего с начала пандемии в стране заболели 261 034 человека, 113 507 — выздоровели, 4972 — умерли.

Срочные меры

Офис Зеленского придумал, как получить вакцину от COVID-19 © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Как сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, первой мерой стал перевод вузов на дистанционное обучение. В частности, это вызвано летальными случаями заболевания среди студентов и преподавателей. На прошлой неделе умер декан географического факультета КНУ им. Шевченко.

Что касается школ, то осенние каникулы там должны начаться раньше. Дату начала каникул определяет местная власть, но оптимальным стартом каникул является начало следующей недели.

Минобразования уже попросило школы уйти на двухнедельные каникулы с 15 октября. Как заявил врио министра образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале, рекомендации пришлют всем школам независимо от карантинной зоны.

Вместе с тем заведениям профобразования, профессионального предвысшего и высшего образования будут рекомендовать с 15 октября до 15 ноября перейти на дистанционную форму обучения с обязательным выездом студентов из общежитий.

Врио министра добавил, что детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Также на совещании с президентом решено, что в красных и оранжевых зонах вводятся ограничения работы заведений общественного питания, а также клубов. С 22:00 заведения должны закрываться. Вечеринки и массовые мероприятия запрещены.

Ожидаются жесткие меры по соблюдению масочного режима — введение ответственности владельцев помещений. Верховной Раде предлагается рассмотреть изменения в Закон Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения». Изменения предусматривают штраф 3400-5100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без надетых респираторов или защитных масок.

Вспомнили о медиках

Где достать «Спутник-V»? Украинцы разыскивают российскую вакцину © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. Госпитали планируют размещать в существующих больших помещениях — в Киеве под эти цели предлагают Дворец Спорта.

Президент также поручил готовить ведомственные больницы и учреждения, находящиеся в подчинении Медицинской академии наук, к принятию больных СOVID-19. Благодаря этому решению планируют увеличить количество койко-мест.

Интернов и студентов старших курсов медицинских вузов также намерены привлекать к работе в инфекционных отделениях.

Накануне совещания у президента мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьер-министру и министру здравоохранения, чтобы столице предоставили койки госбольниц в связи с COVID-19.

"Речь идет об учреждениях Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственных медучреждениях. Эти учреждения находятся в столице и не могут оставаться в стороне и не предоставлять киевлянам необходимую помощь", — сказал Кличко.

По его словам, в киевских больницах койки для больных COVID-19 заполнены уже на 70% — с такой динамикой заболеваемости мест в коммунальных медучреждениях уже очень скоро будет не хватать.

По приказу президента Минздрав должен увеличить количество ПЦР-тестов с 30-35 тыс. до 50 тыс в сутки. Правительство предоставило 260 млн грн на увеличение количества тестов на коронавирус, из которых 100 млн на контрактирование частных лабораторий, 160 млн грн на дополнительную закупку реагентов и лабораторного оборудования.

Шмыгаль объявил критическое положение в Харьковской области © Кабинет министров Украины

Деньги Covid-фонда — мимо медицины Анализ эффективности использования средств госбюджета, выделенных из Фонда борьбы с Covid-19, показал, что распорядители тратили деньги на мероприятия, весьма далекие от борьбы с коронавирусом. Данные о распределении средств из "коронавирусного" фонда, опубликованные Министерством финансов, указывают на то, что значительная часть денег идет мимо сферы здравоохранения.

Оказалось, что из 66 млрд грн спецфонда для Укравтодора было выделено 35 млрд грн, из них направлено: на строительство и реконструкцию дорог госзначения — 6 125,6 млн грн; на капитальный ремонт дорог государственного значения — 6 092,8 млн грн; на текущий средний ремонт дорог госзначения — 20 781,5 млн грн; на текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание дорог госзначения — 2 000,0 млн грн.

Минздрав на бюджетные программы получил 14,3 млн грн, то есть непосредственно на медицину было выделено одну гривну из пяти.

Минкультуры и информационной политики получило из Covid-фонда 1,0 млрд грн.

Министерство внутренних дел получило из Covid-фонда 2,5 млрд грн, из них: аппарат МВД — 171,1 млн грн; воинские части Национальной гвардии Украины — 125 100 000 грн; главки и департаменты Нацполиции — 2,2 млрд грн.

Государственное управление делами получило из Фонда 41,2 млн грн.

Государственная таможенная служба — 160,9 млн грн.

Коронавирус: украинские медики сделали неприятное открытие © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Учитывая, что львиная доля средств ушла на дороги и полицейских, спасать заболевших будут именно они.

К слову, как стало известно из интервью главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, МВФ обеспокоен тем, как Украина тратит средства covid-фонда. По его словам, вопрос расходования госбюджета из Фонда борьбы с covid-19 является одним из наиболее дискуссионных вопросов для МВФ.

Смертей станет втрое больше

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский утверждает, что первой волны еще не было, однако ценнейшее время для подготовки было упущено.

«Спецфонд потратили невесть на что. Сейчас начинается реальная волна. Которая подомнет под себя и подготовленные койки, и купленное (или не купленное оборудование) и их бесценный накопленный опыт. Последние месяцы, как с писаной торбой, играемся с адаптивным карантином, ничего другого исполнительная власть предложить не может.

Защищать группы риска никто не собирался и не собирается. Поэтому 4 тысячи летальных исхода до конца года утроятся», — написал Андрей Волянский на своей странице в Facebook.

Далее он объясняет, почему на Украине первая волна начинается именно сейчас.

«В какой-то степени случайность. В момент объявления локдауна в марте у нас было мало инфицированных и это позволило не повторить опыт Западной Европы (не вступить сразу в фазу быстрого роста). В мае —июне очаги появились во всех регионах, но для лета типична низкая заболеваемость респираторными вирусами и легкое течение. В сентябре среднее количество летальных исходов в сутки увеличилась до 50. И только теперь мы встречаем настоящую первую волну. Только сейчас началась фаза быстрого роста, которая к зиме перейдет в линейную зависимость (скажем, 150-200 летальных исхода в сутки) и только после насыщения эпидемического процесса (переболеет 20-30%) в апреле-мае первая волна сойдет на нет. Что нам дали 7 месяцев карантина? Мы не получили иммунной прослойки и закатали в асфальт 35 миллиардов спецфонда. Есть и плюсы: врачи получили опыт, созданы неплохие протоколы, подготовлено 40 тысяч коек.

Степанов предупредил об опасности антибиотиков при COVID-19 © CC0, Pixabay

Сегодня (11 октября — Ред.) министр здравоохранения на утреннем брифинге обратился к пожилым людям. Попросил почаще пользоваться антисептиком и не выходить из дома без крайней необходимости. Иных вариантов защиты групп риска, похоже, у исполнительной власти нет.

В такой ситуации отсутствия какого-либо арсенала рациональных действий и невозможности из этого бюджета вытащить еще что-то, новый локдаун может стать имитацией деятельности. Хотелось бы предостеречь исполнительную власть от этого шага, во-первых и крупные предприятия, и мелкий и средний бизнес без государственной поддержки с трудом оправились после первого локдауна. Во-вторых, он опять растянет первую волну и еще более усугубит проблемы», — считает Андрей Волянский.