Коронавирус снова начал активное наступление на планету. Причём по многим признакам новая атака оказывается куда сильнее, чем была весной-летом нынешнего года

На Земле, по данным университета Хопкинса, на настоящий момент зарегистрировано более 37 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. В первой половине октября в мире ежедневно регистрируется рекордное число инфицируемых — более 360 тысяч случаев.

Россия по абсолютному количеству диагностированных случаев COVID занимает четвертое место в мире. В относительном измерении Россия занимает 50-е место в мире по числу выявленных случаев COVID — 8991 на 1 млн населения. По относительной смертности от COVID страна находится на 53-м месте в мире — 156 смертей от коронавируса на 1 млн населения.

Государства во всем мире снова вводят ограничительные меры, публикуют пугающую статистику и пытаются удержаться на той грани, которая отделяет разумные меры предосторожности от полного локдауна, подобного тому, что был введён во многих странах мира в конце зимы и весной.

Пик смертности среди пациентов с коронавирусом пришелся в странах Европы на период весенней вспышки, когда ежедневный прирост числа умерших исчислялся сотнями и даже тысячами.

Вторая волна оказывается сильнее первой. Показатели заболеваемости в полтора-два раза выше, чем весной, в Испании, Франции, Великобритании и еще нескольких европейских странах.

Главное условие для прекращения пандемии и возвращения к «нормальной жизни» заключается в получении «суперэффективной и доступной вакцины» от COVID-19. Такое мнение в интервью NBC высказал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

По словам бизнесмена, массовая вакцинация позволит прекратить распространение коронавирусной инфекции и покончить с заболеванием «в мировом масштабе».

Ранее Гейтс заявил, что пандемия коронавируса закончится, вероятнее всего, в 2022 году. По его словам, он ожидает утверждения американской вакцины от новой инфекции к началу 2021 года. Если это произойдет, то к лету 2021-го страны начнут возвращаться к нормальной жизни, а в 2022 году пандемия пойдет на спад.

COVID-19 породил кризис во всем мире. Этот кризис стал экзаменом для руководства всех стран, указывается в редакционной статье The New England Journal of Medicine — старейшем периодическом медицинском журнале в мире. Не имея хороших вариантов для борьбы с новым патогеном, страны были вынуждены принимать трудные решения о том, как на это реагировать.

Масштабы этого кризиса поражают. По данным Центра системных наук и инжиниринга университета Джонса Хопкинса, США лидируют в мире по количеству заражений COVID-19, а также по количеству смертей, вызванных этим заболеванием, и это намного превосходит показатели в значительно больших по количеству населения странах, включая Китай.

Уровень смертности в Соединенных Штатах более чем в два раза выше уровня смертности в соседней Канаде, превышает уровень смертности в Японии, стране с уязвимым и пожилым населением, почти в 50 раз и даже затмевает показатели в странах с доходом ниже среднего, таких как Вьетнам, почти в 2000 раз.

Китай, столкнувшись с первой вспышкой коронавируса, предпочел ввести строгий карантин и режим изоляции после первоначальной задержки. Принятые меры оказались жесткими, но эффективными, — в основном было остановлено распространение этого заболевания в том месте, где произошла вспышка.

Количество смертей, как сообщалось, было сокращено до 3 случаев на миллион жителей, тогда как в Соединенных Штатах этот показатель составляет 500 на миллион. Страны, которые имеют значительно больше связей с Китаем, включая Сингапур и Южную Корею, начали уже на раннем этапе проводить тестирование, а также применять агрессивную тактику установления контактов и вводить соответствующие меры изоляции, поэтому там было отмечено небольшое количество вспышек.

А Новая Зеландия, использовав те же самые меры, а также свои географические преимущества, вплотную подошла к полной остановке распространения этой болезни.

Почему Соединенные Штаты так неудачно действовали в борьбе с COVID-19? Почти все шаги властей оказались провальными. Предупреждений они получили достаточное количество, однако, когда впервые столкнулись с этим заболеванием, оказалось, что не могут эффективно проводить тестирование и не способны даже предоставить основные средства личной защиты медицинским работникам и населению.

США продолжают значительно отставать от кривой показателей по тестированию. Хотя абсолютное количество проводимых тестов значительно увеличилось, но более полезным показателем является количество тестов на одного зараженного человека. По этому рейтингу США находятся внизу международного списка, ниже таких стран, как Казахстан, Зимбабве и Эфиопия, то есть ниже стран, которые не могут похвастаться наличием биомедицинской инфраструктуры или такими производственными возможностями, которые имеют США.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru