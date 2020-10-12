В минувшие выходные в Киргизии арестовали освобожденных ранее протестующими политиков. Президент страны Сооронбай Жээнбеков встречается с киргизскими государственными и общественными деятелями, а оппозиция тем временем не намерена сдаваться

В воскресенье, 11 октября, первый вице-спикер киргизского парламента Аида Касымалиева заявила, что внеочередное заседание, где выбирали премьер-министром Садыра Жапарова, не может быть официально признанным из-за отсутствия кворума и условий его проведения. Все решения, принятые на том заседании, она назвала нелегитимными. Бывший президент Киргизии сравнил протесты в Бишкеке и Минске © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

«Если кто-либо подпишет эти документы в качестве официальных постановлений Жогорку Кенеша, то его деяния подпадают под соответствующие квалификации посягательства на захват власти. Документы не направлялись президенту для подписания указа», — заявила Касымалиева.

По её словам, решения, которые Жапаров принимает как премьер-министр, не имеют силы.

Тем временем президент страны Сооронбай Жээнбеков встречался с политическими и общественными деятелями Киргизии.

«Президент проводит регулярные встречи с государственными и общественными деятелями, а также политиками, которые обеспокоены судьбой страны и предлагают свое видение выхода из сложившейся ситуации», — сообщила пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева.

Так она прокомментировала информацию о встрече Жээнбекова с экс-президентом Киргизии Розой Отунбаевой.

Причина, по которой Жээнбеков пытается заручиться поддержкой общественных деятелей, проста: ему нужна поддержка в «контрреволюции». За прошедшие выходные по Киргизии прокатился вал задержаний.

Погуляли и хватит

В субботу, 10 октября, задержали предыдущего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которого протестующие освободили несколькими днями ранее.

«10 октября 2020 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД КР на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в г.Бишкек были задержаны Атамбаев А., Сагымбаев К. и Мусакеев Д. В настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой продолжаются соответствующие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления», — сообщил Государственный комитет национальной безопасности Киргизии. Лепехин объяснил, почему Китай вмешается в киргизский кризис, а Россия - нет © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По данным киргизского издания АКИpress, Дамир Мусакеев и Канат Сагымбаев — бывшие сотрудники госохраны, которые были личными телохранителями Атамбаева. Само задержание произошло в Кой-Таше, где находится дом Атамбаева. Именно этот дом штурмовали в августе 2019 года, когда в первый раз задерживали экс-президента Киргизии.

Также были задержаны сыновья Атамбаева — Сейит и Кадыр, а также член атамбаевской Социал-демократической партии Кыргызстана Темирлан Султанбеков. О задержании сыновей рассказала их мать Раиса Атамбаева.

«Вы знаете, что вчера на площади стреляли в машину Алмазбека Атамбаева. Митинг был мирный. Люди без оружия, без ничего просто шли с «Форума». Он успел только сесть в машину. Были боевые пули. Поэтому мы хотели сделать тулё (киргизский ритуал избавления от беды. — Ред.)… Тут были родственники. Ни с того, ни с сего, друзья говорят, что в вашу сторону поехали 10 БТР, 6-7 больших автобусов. Алмазбек Шаршенович сказал, что беспокоится за нас, он сказал, что свою жизнь прожил, детей ты должна вывезти. Мы собрались и хотели выехать. Ворота были открыты настежь. И моя машина столкнулась с БТР. Быстро с автоматами [из БТР] выбежали, открыли двери. Детей на пол и начали их пинать. Я стала защищать каждого — это же дети: Темирлан, Сейид и Кадыр. Алмазбек Шаршенович оставался здесь, я не знаю о его судьбе. Два часа детей держали на холодном полу, как будто они террористы какие-то <…>. О муже никакого разговора не было. Алмазбек Шаршенович был здесь. Я не знаю, где он [сейчас]. Он сказал, будь с детьми, я боюсь за вас», — передает её слова АКИpress.

Она призвала киргизов не «оставлять это так», поскольку такая «беда может прийти в каждый дом». Позже Сейита и Кадыра Атамбаевых отпустили. А вот Темирлана Султанбекова — нет.

«Его (Султанбекова. — Ред.) задержание было незаконным. Это был полный беспредел», — заявил Кадыр Атамбаев.

Задержали в выходные не одного Атамбаева и его однопартийца и телохранителей. Громким событием стало и задержание Курсана Асанова, возглавлявшего МВД в неспокойные дни после беспорядков в ночь на 6 октября. Его тоже обвинили в организации этих беспорядков. Новый «железный Феликс» или «киргизский Аваков»? В Киргизии появился сильный лидер © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«10 октября 2020 года в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД Киргизии на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в городе Бишкек был задержан один из активных участников Курсан Асанов», — сообщила пресс-служба ГКНБ.

Задержали и Жээнбекова. Но не президента Киргизии, а его однофамильца — бывшего депутата Жогорку Кенеша Равшана Жээнбекова, которого тоже подозревают в организации беспорядков в Бишкеке.

Также был задержан бывший депутат Мээрбек Мискенбаева и бывший директор Судебного департамента при Верховном суде Рустам Ибраимов.

Если дело пойдёт так и дальше, то единственным из оставшихся на свободе ранее отпущенных протестующими или поддержавших протесты будет новоназначенный премьер-министр Садыр Жапаров. Его роль в происходящем в Киргизии сложно переоценить.

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Вряд ли выпуская из исправительной колонии экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова протестующие подозревали, что тем самым закладывают основы для контрреволюции. Жапаров стал одним из кандидатов в премьер-министры. При этом его кандидатура не была поддержана оппозицией, которая выдвинула своих кандидатов.

Жапарова критиковали за возможные связи с преступностью. Ряд СМИ пожаловался на угрозы от сторонников Жапарова. Среди таких СМИ было и издание Sputnik Кыргызстан. Сам Жапаров все обвинения отрицал. Но массмедиа ему не верили.

«Садыр Жапаров говорит, что редакции Sputnik угрожали не его сторонники. Но так ли это? Тот, кто пришел ко входу в здание с группой неизвестных, и начал угрожать, «дав полчаса», на то, чтобы мы отправили корреспондента освещать митинг в поддержку Жапарова, не первый день участвует на митингах и даже модерирует их (есть фото и видео). Спустя некоторое время после угроз, он выступил на митинге и сказал: «В Спутнике прошла дезинформация. Сторонники Садыра Жапарова пришли и попросили отправить корреспондентов, а они на нас наговаривают, мол устроим погром в офисе». Но мы сняли, как человек, очень похожий на него, сказал нашему охраннику: «Я твою дверь вырву и порву тебя. Я же говорю — даю полчаса», — указывалось в публикации в Telegram-канале издания 10 октября.

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«Если это все-таки приближенные Жапарова, хочется, чтобы его команда впредь не допускала подобных действий. Его окружение делает ему репутацию. Призываю правоохранительные органы разобраться», — заявил он.

Но ещё более плачевными были последствия освобождения Жапарова не для СМИ, а для оппозиционных протестующих. В пятницу, 9 октября, сторонники Жапарова устроили с ними стычки, во время которых в машину Атамбаева стреляли. Перед этим на митинг к Атамбаеву пришёл Омурбек Бабанов, которого киргизские оппозиционеры выдвинули в премьер-министры. Казалось бы, судьба Жээнбекова да и всей киргизской власти решена — ведущие оппозиционеры объединились. Розенвайн рассказал, что удерживает Киргизию от возврата в Средневековье © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Однако те, кто так думал, явно недооценили ни Жээнбекова, ни фактор Жапарова. В пятницу, 9 октября, Жээнбеков усилил силовой блок, проведя в нём чистки. А Жапаров и его сторонники смогли разогнать митинг оппозиционеров. В итоге в Бишкеке ввели режим чрезвычайного положения, в городе появилась военная техника, а лидеров протеста, среди которых были и те, кто смог не допустить в столице массовые беспорядки и пользовался авторитетом среди силовиков, начали арестовывать.

Впрочем, судя по словам вице-спикера Касымалиевой, власти Киргизии рано расслабляться. Тем более сама процедура голосования за кандидатуру Жапарова была весьма спорной.

«На вчерашнем заседании рассматривался вопрос не назначения премьер-министра, а утверждение состава и программы правительства. Но там должно было присутствовать большинство депутатов, как минимум 61 человек. Когда я там была вчера, в зале было 46 депутатов. Было передано шесть доверенностей. Потом я ушла, потому что мы сидели уже почти час, а кворум все не собирался.

Я не захотела в этом участвовать, потому что сразу поняла, что происходящее дальше будет незаконным. Кроме того, депутат Урмат Самаев ходил там и запугивал, говоря, что «будете здесь и проголосуете». И меня запугивал. Я не могу назвать имена коллег, но часть из них он смог вернуть, когда они уходили с заседания. Кому-то он звонил и говорил, что «придете и проголосуете, а кто будет против — к тем придем домой разбираться», — рассказала Касымалиева в интервью киргизской службе «Радио Свобода» 11 октября.

Да и Жапарову тоже расслабляться не стоит. Ведь он может стать очередным "вновь отправленным" властями за решётку. А сделано это будет ровно тогда, когда в его услугах больше не будут нуждаться.