Одним из предполагаемых вариантов разрешения политического кризиса в Белоруссии являются внесение изменений в Конституцию и последующие за ними внеочередные президентские выборы. Кто при таком развитии событий может сменить Александра Лукашенко на посту главы республики?

«Если мы будем менять Конституцию, то мы должны в Конституции прописать выборы президента. Но отдельно, отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю», — сказал в начале сентября Лукашенко в интервью российским телеканалам. Во время той беседы Лукашенко также признал, что «возможно, немного пересидел на посту президента».

И хотя белорусский президент не продемонстрировал твердую решимость, использовал формулировки «склонен», «возможно», российское руководство, судя по всему, с оптимизмом восприняло эти планы. Москва видит в этом лучшую перспективу успокоить белорусское общество и стабилизировать обстановку в союзной стране у собственных западных границ. Это было выражено, в частности, главой российского МИДа Сергеем Лавровым: «Сам президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко сказал, что, возможно, он «засиделся». На мой взгляд он предложил очень перспективную идею — конституционную реформу. Он об этом говорил еще до выборов, а после неоднократно подтверждал. И президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддерживает такой его настрой». Суздальцев рассказал, как Лукашенко отреагировал на слова Путина о политической реформе © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Поэтому у России сейчас многократно возрастает интерес к белорусской политике. Важность того, кто станет вторым президентом республики, сложно переоценить: улучшение отношений с Минском и дальнейшее движение к взаимовыгодному сотрудничеству и интеграции в рамках Союзного государства входят в национальные интересы Москвы.

Казахстанский вариант?

В случае транзита власти на внеочередных выборах гораздо более важным вопросом будет не сам факт их проведения, а то, под чьим контролем будет осуществляться процедура.

Нынешняя власть будет заинтересована в спокойном транзите без резкой смены государственного курса. Это даст гарантии безопасности и стабильности для всего государственного аппарата. При таком развитии событий внеочередные выборы президента будут проведены под контролем текущего состава Центризбиркома, которому, согласно данным Геннадия Коршунова, экс-директора Институт социологии Национальной академии наук, доверяет всего 11% минчан.

Возможно, исключением станет лишь замена руководителя организации Лидии Ермошиной, которая объявила, что собирается покидать пост после кампании нынешнего года. В таком случае выборы могут стать формальной процедурой передачи власти от президента к преемнику наподобие казахстанского сценария. И полного ухода Лукашенко от власти ждать не стоит — он может возглавить либо наделенный по конституционной реформе большими полномочиями парламент, либо, например, Совет безопасности.

Данный расклад в целом может устроить действующего главу государства еще и по той причине, что при сохранении собственной власти нынешнее руководство получит нового переговорщика с Западом на уровне президента.

Не исключен также вариант, что Александр Лукашенко будет и сам баллотироваться на внеочередных выборах, рассчитывая, что это не повлечет протесты масштаба текущего политического кризиса. Власть может рассчитывать на это по причине конституционной реформы, которая преподносится как компромисс и общенациональный диалог. Однако этот вариант возможен лишь в случае, если изменения Основного закона не ограничат число президентских сроков до двух для одного лица. Но отсутствие таких ограничений спровоцирует протесты с новой силой и никак не будет способствовать стабилизации обстановки. «У США есть кандидатура». Суздальцев сказал, что в белорусской элите говорят о Лукашенко © Владимир Трефилов

При любом из данных вариантов внешний курс Белоруссии для России серьезно не изменится. И все произошедшие реформы будут направлены на демонстрацию диалога с протестующими, чтобы разрешить политический кризис. А во-вторых, будут касаться внутреннего перераспределения полномочий при сохранении ключевых звеньев системы. Тогда прихода к власти оппозиционных политиков ожидать не стоит — они, возможно, будут представлены в парламенте, но исключительно в меньшинстве, без рычагов для влияния на политику.

Призрачные перспективы

Совершенно иной расклад ожидается, если транзит власти произойдет через выборы по новым правилам и стандартам прозрачности, как того требует оппозиция: с прозрачными урнами, видеонаблюдением на участках, представителями оппозиционных кандидатов в избирательных комиссиях.

Это вероятно лишь в случае широкого реформирования избирательного законодательства. Пойдет ли на это действующая власть — большой вопрос. С учетом того, что официальный Минск не склонен идти на уступки оппозиции по ключевым вопросам, а диалог с протестующими ведет по поводу не политики, а лишь социально-экономической сферы, шансы на кардинальные перемены невелики.

Такое развитие событий сулит для России необходимость рассчитывать на победу наиболее дружественного кандидата на выборах, однако в этом могут быть серьезные проблемы.

Несмотря на то, что большая часть населения Белоруссии дружественно настроена к России и позитивно воспринимает союзнические отношения с Москвой, в республике де-факто отсутствуют независимые пророссийские политические движения и политики.

Еще в самом начале правления Лукашенко инициировал строительство Союзного государства с Россией и вернул русскому языку статус государственного, что сформировало у него образ политика, представляющего интересы дружественного к России русскоязычного большинства. Тогда многие русофильские организации открыто поддержали нового президента, иные прекратили свое существование за ненадобностью. В отношении Лукашенко РФ действует «медленно, но неумолимо» - общественник © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Спустя годы, когда реализация Договора о Союзном государстве была остановлена, в республике все-таки стали появляться независимые пророссийские инициативы и политики, но они так и не смогли пробиться на большую политическую арену. Некоторые из них, например, «Белорусский славянский комитет», так и не были зарегистрированы в качестве политической партии, хотя пытались это сделать. Позже стали появляться инициативы проведения «Бессмертного полка» в День Победы, но местные власти часто не давали на это согласия, приглашая участников на аналогичную, но государственную акцию «Беларусь помнит».

Такая ситуация свидетельствует, что власть стремится быть в фарватере любых патриотических и пророссийских инициатив и контролировать их. Это привело к тому, что сегодня в Белоруссии любые партии и политики, которые выступают за союз с Россией, делают это в контексте провластной риторики и имеют репутацию сторонников действующего режима.

Пророссийские активисты, оппозиционно настроенные к власти, существуют, однако они разрозненны, не имеют, в отличие от прозападной оппозиции, ни серьезных политических структур, ни средств для осуществления серьезной политической деятельности. Их степень влияния на государство и общество минимальна. И вряд ли у них получится стать в ближайшее время лидерами общественного мнения.

Твёрдая «мягка сила» Запада

Запад, в свою очередь, все последние 26 лет, наоборот, активно занимался белорусским гражданским обществом, создавал там сеть своих структур влияния как в политической так и в информационной сферах. Это привело к тому, что оппозиция в республике стала почти полностью ассоциироваться с западным вектором развития. Каждые президентские выборы основным конкурентом Лукашенко выступал ориентированный на Европу кандидат, что обеспечивало главе государства поддержку Москвы. Так случилось и на этот раз.

Брюссель и Вашингтон активно влияли на внутреннюю политику Белоруссии путем требований к руководству республики более лояльно относиться к оппозиционерам. Увязывали санкции с освобождением политзаключенных. И Минск, в условиях многовекторной внешней политики, порой шел навстречу западным партнерам. Это в итоге привело к господству прозападной оппозиции в белорусском интернет-пространстве и к тому, что именно её силы возглавляли любые социальные волнения и протесты.

Внешняя политика России в Белоруссии была противоположной. Дипломатия Москвы традиционно настроена на сотрудничество исключительно с правящими элитами, в то время как контакты с гражданским обществом не велись. «Мягкая сила» заключалась разве что в деятельности Россотрудничества и союзных СМИ, но они имеют слабое влияние на общественное мнение в Белоруссии. «Плакала на шее»: Лукашенко рассказал о «подъемных», которые от него получила Тихановская © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Поэтому и сложилась ситуация, что сегодня наиболее популярные оппозиционные политики поголовно склонны сближать Белоруссию с Европой. И теперь дело не только в том, что у них при поддержке Запада было больше возможностей для развития собственных институтов, но и в том, что иные инициативы попадут под огромный натиск самых влиятельных медиаресурсов: электронных изданий и Telegram-каналов с миллионами подписчиков. Пророссийские же политики либо ассоциируются с действующей властью, либо малоизвестны и невлиятельны.

Не скрывать "Руку Москвы"

В этой ситуации, у российского руководства есть только один путь. Понимание того, что большинство белорусских избирателей настроены пророссийски, необходимо для активных действий — уже сегодня нужно выравнять курс Лукашенко, то есть настаивать на регистрации пророссийских организаций, как независимых от Лукашенко политических сил. При этом опираться необходимо именно на тех людей, которые не сегодня заявили о своем "пророссийском векторе", а ранее уже вели такую политику. Кроме того, необходимо, чтобы эти политические силы отмежевались от так называемой пророссийской позиции Лукашенко., очень важно, чтобы у них хватило сил и средств раскрутиться до выборов.

А такие политические силы и политики в Белоруссии есть. Они активны, часто выступают в российских СМИ (в государственные белорусские СМИ их не пускают, как и на прозападные телеграм-каналы и СМИ). Некоторые из этих политиков активно выступают на страницах издания "Украина.ру". В общем, действовать надо целенаправленно и без промедления.