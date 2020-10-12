Внешне предвыборная борьба политических партий на местном уровне в Украине принимает формы идеологической. Одни говорят что-то про «армию, мову, виру», другие про мир, национальное равноправие и налаживание отношений с Россией

Соответственно и электорат разделяется в зависимости от того, какая позиция более предпочтительна. Однако ясно как день, что ни мэры, ни депутаты местных советов не решают вопросы такого уровня. Все же, что реально находится в их компетенции, у партий с как бы разной идеологией не различается и не может различаться. Бороться с коррупцией, ремонтировать дороги, красить скамейки — это предлагают все.

Запорожье перед выборами. Воровать будут на русском языке © commons.wikimedia.org, Alexey Tolmachov

Классы же, как известно, различаются по месту в системе общественного производства (руководят или подчиняются), по отношению к средствам производства (владеют или нет) и по способам получения и размером доли общественного богатства (чиновник может не владеть средствами производства, но получать такие деньги и иметь такое влияние, которые приближают его по положению к владельцам).

Поэтому единственный способ точно определить, чьи интересы будет отстаивать во власти та или иная партия — посмотреть на социальное положение ее кандидатов. По предварительным замерам общественного мнения, в моем родном Запорожье в горсовет проходят «Слуга народа», партия мэра «Единение», ОПЗЖ, партия Шария и, если очень повезет, ухватиться кончиком может «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Давайте на них и остановимся более подробно.

Украина в октябре: местные выборы, эпидемия и отложенный экономический кризис © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Слуга народа или слуга капитала?

В первой десятке «Слуги» мы видим нынешнего губернатора Запорожской области, агробизнесмена Виталия Боговина. За ним идет Юрий Капустянский — ТОП-менеджер ряда автомобильных дилеров, предприниматель и председатель Запорожского областного предвыборного штаба партии Зеленского. Далее, директор благотворительного фонда «Сила добрых сердец» Наталия Кругляк, и.о. директора коммунального парка «Дубовая роща» Дмитрий Чувашкин, глава патронатной службы при Запорожской ОГА Елена Жук, директор госорганизации «Региональный фонд поддержки предпринимательства в Запорожской области» Владимир Степаненко, работники Аппарата управления Верховной рады Виктория Гужва, ТОП-менеджер АО «Запорожогнеупор» Ярослав Волк, директор «Агрофирмы им. Мичурина» Виктор Дудка и советник главы Запорожской ОГА Елена Теряева.

Вот и получается, что первые люди списка «Слуги народа» оказываются слугами не народа, а исключительно бизнеса — либо бизнесмены напрямую, либо ведущие управленцы бизнес-структур, либо связанные с ними чиновники. Всего же среди кандидатов от данной партии 17,9% профессиональных политиков/чиновников, 34,5% представителей бизнеса, 15,5% руководителей коммунальных либо государственных предприятий и организаций. Итого — 67,9% представителей класса собственников. Из класса, не владеющего средствами производства, на выборы от «Слуги народа» идет 32,1%, из которых 9,5% безработные, а остальные — т.н. разночинцы (юристы, бухгалтеры, учителя/преподаватели и т.д.). Все эти люди, естественно, очень далеко от начала списка. Ну а в рабочем промышленном городе кандидатом от правящей партии стал всего один рабочий — электромонтер Сергей Макота.

«Единение» чиновников и бизнесменов

Поклонник Гитлера представит партию Порошенко на выборах в Виннице © Facebook, Roman Kostyshin Александр Коваленко. На второй позиции — руководитель строительной фирмы Алексей Беликов. За ними идут замдиректора юридической компании Дмитрий Майстро, проректор учебно-реабилитационной академии Эллина Кирбятьева, профессор дерматовенерологии и косметологии Наталья Резниченко, гендиректор строительной фирмы Геннадий Шевченко, глава Приморской РГА Артем Попов, директор ООО «Укрэкспертиза» Кирилл Ермоленко, профессор кафедры акушерства и гинекологии Галина Резниченко и сотрудник Департамента спорта, семьи и молодежи Запорожского горсовета Жанна Лещинская.

Как видим, в отличие от как бы современной, молодежной, либертарианско-толерантной и цифровизированной (что бы это не значило) партии «Слуга народа», где в первой десятке — одни чиновники и коммерсанты, партия «старой формации» оказалась более демократичной в плане народного представительства. В ее ТОПе тоже есть бизнесмены и чиновники, что неизбежно для любой буржуазной политсилы, но есть и интеллигенция, профессура. Уже неплохо. Всего же «Единение» предлагает на выбор 20% политиков/чиновников, 20% представителей бизнеса, 24,4% руководителей коммунальных и госпредприятий и 28,9% разнообразных медиков, учителей, мелких менеджеров, юристов и т.д. В целом же получается 64,4% класса собственников, что вполне коррелирует с процентом того же социального слоя в «Слуге народа». Безработных у мэра Буряка 6,7%, а вот рабочих, несмотря на то, что Буряк — выходец из «Запорожстали», нет вообще.

«За Жизнь» крупного бизнеса и коммунальщиков

Местные выборы в Одессе: политический корабль «жемчужины у моря» уходит в самостоятельное плавание © culturemeter.od.ua Владимир Кальцев. В ТОП-10 его поддерживают глава коммунального «Госпиталя ветеранов войны» Татьяна Ярмощук, глава местного партийного секретариата Павел Матвиенко, чиновник ОГА Сергей Ткаченко, юрист Елена Бодасюк, главврач Запорожской областной больницы Игорь Шишка, брат Владимира Кальцева бизнесмен Сергей Кальцев, предприниматель и областной депутат от «Оппоблока» Вадим Сухина, общественный деятель Юлия Корниенко и менеджер «Агрофирмы им. Мичурина» Ирина Руденко.

Интересно, что глава этой самой агрофирмы баллотируется от «Слуги народа». Вот она — демократия? Формально да, а сущностно ОПЗЖ в Запорожье, так же, как и предыдущие партии, является спайкой бизнесменов и чиновников. Хотя, в первой десятке их тоже меньше, чем в «Слуге». Всего же оппозиционеры представили запорожскому избирателю 12,7% политиков/чиновников, 40,5% представителей бизнеса и 24% глав коммунальных предприятий — 77,2% класса собственников. Это больше, чем у Буряка и Зеленского, но не на много. Рабочих в партии «крепких хозяйственников» почему-то нет. Зато есть 1 тренер, 1 психолог и 1 студент. В конце списка, конечно.

Безработных в ОПЗЖ мало — только 1,3%.

«Армия, мова, вира» тоже не забыли о бизнесменах

Вячеслав Азаров: за кого проголосует Одесса на выборах? © Скриншот из видео Украина.ру Петра Порошенко. На юго-востоке она не популярна, но примерно 10% ядерного электората из АТОшников, активистов разной степени радикальности и своего бизнеса она всегда имеет. Возглавляет ее список бывший «свободовец», майданщик, затем порошенковский нардеп, а теперь руководитель территориальной организации партии "Европейская солидарность" (ПЕС) Игорь Артюшенко. За ним идут заведующая кафедрой украиноведения Ольга Стадниченко, предприниматель и помощник нардепа Павел Тимофеев, заведующий бердянской коммунальной женской консультации Евгений Георгиев, директор коммунального «Агентства развития Мелитополя» Ирина Славова, глава секретариата местной ячейки ПЕС Олег Чернов, АТОшник Андрей Химичев, сельхоз-бизнесмен Владимир Хижук, безработный волонтер Инна Польникова и также безработная Мария Мартынова.

ПЕС — самая идеологически накаленная партия. Помимо чиновников и бизнесменов, в ней много активистов-радикалов, АТОшников и волонтеров, которые, впрочем, тоже либо стали чиновниками и бизнесменами, либо хотят таковыми стать. Общая статистика вообще не отличается от других партий: 14,3% политиков/чиновников, 31% представителей бизнеса, 21,4% коммунальщиков (67,7% класса собственников). Безработных — 4,8%, рабочих нет, но есть 1 глава федерации футбола (может быть, это связано с ультрас) и 1 настоятель ПЦУ. Несмотря на танцы вокруг томоса, священник новой церкви отправлен в конец списка. Действительно, зачем духовному лицу светская власть? Только одно сплошное искушение.

Без работы, но с народным представительством

А вот Партия Шария на фоне вышеперечисленных выглядит как белая ворона. Ее возглавляет медсестра Виталина Яковлева, а в первой десятке — партийный функционер Сергей Никулин, врач Пелагея Шумейко, доцент Хортицкой национальной академии Виктор Филас, безработные Алексей Вивчарюк и Александр Скирта, менеджер Алексей Александров, директор благотворительного фонда «Помощь делом» Лилия Орел, замдиректора ДЮСШ «Локомотив» Александр Арутенянц и безработная Татьяна Гобрусева.

Вообще никаких чиновников и никакого бизнеса в ТОП-10. Всего же в списках партии 12,5% предпринимателей и примерно 40% обычных наемных работников (медики, менеджеры, преподаватели), 10% из которых — рабочий класс (электрик, водитель, швея и парикмахер). Таким образом, Партия Шария по своему составу относительно представляет интересы разных городских слоев, т.е. в классическом политэкономическом понимании, это партия мелкобуржуазная. Единственная из всех представленных на выборах.

5-6 человек из нее по идее должны попасть в местную власть. Удивительно велик в данной политической силе процент официально безработных — аж 45%. Понятно, что эти люди все-равно работают, просто без оформления, что тоже дает партии некоторую характеристику. В ней много т.н. несистемных людей, которые не нашли свое место в чиновничье-олигархической табели о рангах и выживают поодиночке как могут.

Ни туда, ни сюда

Местные выборы на Украине: сохранится ли страна © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Шансов попасть в местные органы власти у нее небольшие, но все-таки отличаются от нуля. Все дело в том, что партия идеологически невнятная. Кроме уже слегка поднадоевшей фигуры Тимошенко, там в принципе ничего больше нет. «Батькивщина» вроде как «партия войны», но умеренная. Это значит, что радикалы за нее голосовать не будут — у них есть свой любимый «седовласый гетман» Порошенко. Людям, мечтающим о мире, тоже есть, куда отдать свои голоса. Поэтому и остается только небольшой процент ядерного электората, паствы, которая верит в «мать нации».

Первый в списке партии Тимошенко — работник Верховной Рады, консультант нардепа Владислав Куценко. За ним в ТОП-10 следуют такой же консультант нардепа Вячеслав Колесников, агробизнес-леди Екатерина Гогунская, заведующая кафедрой в университете «Запорожская политехника» Валентина Зайцева, предприниматель Виктор Щербина, чиновник Токмакского райсовета Валерия Матвиенко, руководитель «Евроломбарда» Сергей Мохнатко, общественный деятель Игорь Волков, строительный бизнесмен Григорий Малахов и директор коммунального «Областного медицинского центра репродукции человека» Наталия Авраменко.

Так что по социальному составу «Батькивщина» ничем не отличается ни от «Слуги народа», ни от «Евросолидарности», ни от «Единения» с ОПЗЖ. Она представлена всего 4,9% профессиональных политиков/чиновников, но зато в ней 34,6% людей от бизнеса, 14,8% коммунальщиков, что вместе дает 54,3% представителей класса собственников. Немного меньше, чем у других (кроме ППШ), но это связано с тем, что «Батькивщина» все-таки довольно далеко от власти. Интересно, что в ней довольно много пенсионеров — 13,6%.

Выводы

В общем, если подводить итоги анализа списков наиболее проходных партий, в Запорожье будут избирать чиновников, профессиональных политиков местного уровня, бизнесменов средней (для Украины) руки, некоторое количество руководителей коммунальных предприятий и менеджеров учебных и медицинских заведений. Реальное население, то есть рабочий класс и работников аграрных предприятий либо нет совсем, либо они представлены (и то только возможно), как безработные.

Такая вот довольно странная власть будет в Запорожье после выборов 25 октября.