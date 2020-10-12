Украинских наркокурьеров и аферистов с банковскими карточками, задержанных и осужденных в Таиланде, помиловал король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х.

Из 16 осужденных граждан Украины 7 человек полностью освободили из-под стражи и они уже собираются вернуться домой. Еще 9 — помилованы частично: семерым из них срок наказания уменьшили на половину, а двум — на 1/6. Не повезло пятерым украинцам, для них срок в тайской тюрьме не изменился.

Виват, король, виват!

Украинские наркоторговцы погорели в Грузии © courtney mandryk / flickr Людмила Денисова из-за пандемии просила Таиланд помиловать осужденных украинцев, чтобы уберечь их от заражения коронавирусом.

В тюрьме Klongprem central Prison, где содержатся Вячеслав Хлебка и Ярослав Яновский, в камерах находится более 40 человек и заключенные не обеспечены надлежащими привоэпидемиологическими средствами и лишены свободного доступа к медицинской помощи.

«Еще одна украинка, которая отбывает срок в Central Women Correctional Institution, в критическом состоянии и имеет повышенный риск заражения инфекцией COVID-19», — отметила Денисова.

Украинская сторона обратилась к главному омбудсмену Королевства Таиланд г-ну Виддхавата Раджатануна с просьбой обеспечить соблюдение прав граждан Украины, а именно «обеспечить надлежащими условиями содержания, индивидуальными средствами защиты, качественным питанием, питьевой водой, а также необходимой медицинской помощью и лекарственными препаратами на случай заболевания коронавирусной инфекцией».

Тогда же Денисова обратилась и к его Высокопревосходительству Господину Махе Вачиралонгкорн Королю Таиланда с просьбой рассмотреть возможность королевского помилования украинцев, «которые уязвимы к заболеванию и стали на путь исправления, имеют высокий поведенческий статус и сейчас не представляют общественной опасности для окружающих».

И король смилостивился.

Украина — Бразилия- Таиланд

Чат-бот помог украинским полицейским заблокировать более 200 аккаунтов наркодилеров в Telegram © Прокуратура Харьковской области

«Моего сына обманули и подставили, за это получили деньги. По факту продали. Он никогда бы не пошел на это, если бы знал, но ему подложили. Представьте себе, когда ты уже понял, что тебя подставили, и ты уже четыре года находишься там в тех условиях. У него в камере было 80 человек, как селедки спали. Ждал он решение суда и я ждела, там ему грозила смертная казнь или пожизненное. Спасибо Богу за тот срок, что он получил — 25 лет. То, что его подставили это доказано правоохранительными органами. И таких жертв много. Он не один. Я четыре года борюсь за свободу сына. Ведь справедливость должна восторжествовать. Мой сын не преступник, а потерпевший», — сообщила мать Вячеслава Хлебка Валентина.

Сказать то, что парни совсем бесплатно везли товар, нельзя. Их вербовали за долю малую. Но, благодаря их информации полиция Киевской области разоблачила схему вербовки украинцев в международный наркотрафик. Задержали четверых вербовщиков и установили восьмерых потерпевших, среди которых — осужденный в Таиланде за перевозку наркотиков Вячеслав Хлебка.

Аферисты-миллионеры. Мошенники из бедной Украины едут на заработки за кордон © CC0, Pixabay Дмитрия Чибисова, четверо организаторов вербовки украинцев для перемещения наркотиков из Бразилии в Таиланд подбирали людей из жителей Киевской области. Предлагали им поехать в Бразилию на работу, но это была уловка. Работы не было. Когда у трудовых мигрантов заканчивались деньги, им предлагали заработать — перевезти в Таиланд сумку якобы с картинами или драгоценными камнями, а уже оттуда улететь на Украину. Людям запрещали раскрывать сумку и потерпевшие не знали, что перевозят наркотики. В аэропорту в зоне таможенного контроля некоторых задерживали, в сумке вместо ценных вещей находили кокаин больше пяти-шести кг.

Что интересно, один из организаторов преступной схемы завербовал свою девушку, а также своих друзей. Четверым перевозчикам удалось вернуться в Украину их не задержали в Таиланде. Вячеслав Хлебка попался и его приговорили к 25 годам лишения свободы. Столько же получил и Ярослав Яновский попавшийся позже. Еще два украинца находятся в тюрьме в Бразилии. Девушка организатора тоже попалась, но смогла выбраться на свободу. Как только ей смягчили условия наказания, она обратилась в консульство Украины.

Организаторам вербовки инкриминируют ч.2 ст.149 УК (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека). Но так и не осудили. Украинское правосудие, в отличии от Тайского, медлительное и гуманное. Свой срок организаторы отбыли в СИЗО, где засчитывается день за два по закону Савченко.

Жадность губит банковских кидал

Вместо танков: Украина и Таиланд договорились о помощи в уголовных делах © Посольство України в США

Но также много попадается мошенников с банковскими карточками. «Банковская» схема выглядит так: международная преступная организация через Интернет вербует молодежь из неблагополучных стран, чтобы они, приехав в Таиланд, обналичивали деньги с карты, на которую до этого были перечислены средства со взломанных хакерами счетов граждан стран «первого мира».

В Таиланде полиция задержала гражданина Украины Александра Вольвача, который четыре года проживал на острове Пхукет. Вольвач был арестован в соседней с Пхукетом провинции Краби. Ему вменяют хищение из банкоматов денежных средств в составе преступной группы на сумму, эквивалентную более чем 600 тысяч долларов.

Преступная группа, в состав которой входил Вольвач, в течении нескольких лет похищала наличность из банкоматов с помощью поддельных пластиковых карт, а также — скиммеров-считывателей информации с чужих карт, устанавливаемых на картоприемники. По сведениям тайских правоохранительных органов, украденные средства преступники вкладывали в покупку элитной недвижимости на Пхукете.

При обыске у Вольвача нашли более 50 поддельных пластиковых карт и устройства для считывания информации, в том числе — миниатюрные видеокамеры, устанавливаемые над клавиатурой для ввода пин-кода.

Новые гастарбайтеры: От безденежья украинцы идут в наркокурьеры © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Роман Новак и 27-летняя Елена Войтенко. Их подельником также оказался 27-летний россиянин Андрей Михайлов. Мошенники копировали информацию с электронных карт вкладчиков в Америке, Канаде и Европе, а в Таиланд приехали, чтобы снять деньги. В год таким промыслом банда добывала около 100 млн. бат, а это более $3 млн.

Украинцы остановились в отеле Marsi, в их номере обнаружили устройство, считывающее все данные кредитной карты и несколько десятков поддельных карт, на которые в дальнейшем планировалось клонировать данные карты жертв. Также при себе у них было 40 000 бат и около $2 250.

Как отметили в своем заявлении тайские правоохранители, большинство подобных преступлений совершается гражданами России, Украины, Малайзии и Турции. Арест подобных банд в Таиланде считается одной из приоритетных задач.

Кто из тех, кто отбывает срок в тайских тюрьмах еще вернется на родину, украинский МИД пока не разглашает.