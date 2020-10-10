Все областные центры Западной Украины находятся в «оранжевой» эпидемической зоне, а половина из них признана самыми комфортными украинскими городами. Лидером же рейтинга впервые стал Хмельницкий

Впервые за много месяцев в «красной» эпидемической зоне нет ни одного города или района Западной Украины. Согласно решению внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологического безопасности и чрезвычайных ситуаций от 9 октября, все областные центры региона отнесены к «оранжевой» зоне.

Полностью «оранжевыми» являются Черновицкая и Тернопольская области, в таком же статусе — значительная часть Волынской, Ровенской и Хмельницкой областей. Больше всего «зелёных» районов — в горных частях Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. Хотя за последнюю неделю на Западной Украине выявлено 9167 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших тут превысило 110 тысяч человек, по отношению ко всей Украине заболеваемость в регионе снижается. Если месяц назад на Западной Украине было более половины всех зараженных коронавирусом в стране, то ныне — лишь 44%, то есть большинство новых случаев регистрируется в Центре и на Юго-Востоке. Хмельницкий перед выборами. «Свобода» под вопросом © Facebook, Oleksandr Symchyshyn

Для Западной Украины на уходящей неделе была и ещё одна хорошая новость: в «Рейтинге комфортности украинских городов», который каждый год готовит журнал «Фокус», произошла смена лидера. Впервые за долгое время первое место досталось не Киеву, а Хмельницкому, который в рейтинге 2019 года занимал вторую позицию. В первой пятёрке рейтинга — ещё четыре областных центра региона: Львов на третьей позиции, Ровно — на четвёртой, а Тернополь — на пятой. Первую десятку рейтинга замкнули Черновцы, а Луцк и Тернополь поделили в нём 13-е место.

Как отметили журналисты «Фокуса», в этом году больше внимания уделялось медицине и безопасности, а также продолжительности жизни. «Ведь сколько ни зарабатывай денег, когда наступит карантин и появятся болезни, жизнь покажется совсем некомфортной. Наличие ковид-оценки в рейтинге текущего года значительно повлияло на месторасположение прошлогодних лидеров, особенно приграничных западных городов» — пишет издание. Поскольку большинство из этих городов улучшили своё положение по сравнению с 2019 годом, значит, влияние эпидемии на комфортность проживания в тех же Черновцах было компенсировано другими факторами.

Однако высокие показатели комфорта явно не включают в себя состояние ливневой канализации: 8 октября сразу несколько городов Западной Украины превратились в мини-Венеции. В Хмельницком затопило улицу Вокзальную, спасатели откачали более 700 кубометров воды. В Тернополе, где за день выпала двухнедельная норма осадков, затоплен был практически весь центр города. Центральный коллектор Тернополя был заполнен более чем на 80%, но главные проблемы были связаны с засорёнными приёмными решётками на улицах. Пострадали и частные автомобили, и маршрутки, часть которых сошла с линий. «Файне місто» Тернополь перед выборами. Комик от «Слуги народа» не имеет шансов против мэра-«свободовца» © скриншот "Суспільне. Тернопіль"

Мэр города Сергей Надал пообещал жителям выделить компенсацию за счёт бюджета — но для этого нужно квалифицировать происшедшее как «чрезвычайную ситуацию природного характера», что явно притянуто за уши. Вечно страдающие от осадков Черновцы 8 октября также затопило, в реки превратилось большинство дорог в городе, машины буквально «плыли» в пробках. Главная проблема, как и в других городах — состояние ливневой канализации. При этом в ближайшие дни синоптики опять обещают обильные дожди на Западной Украине, вследствие которых может также подняться вода в реках Прут и Сирет.

В Черновцах вот уже четвёртый день наблюдается ещё одна «чрезвычайная ситуация»: по городу бегает перепуганная овца. «О ней пишут в СМИ, рассказывают анекдоты, снимают на видео и выставляют в соцсети! Но никто и не подумал, как животое чувствует себя в шумном городе! Вчера её едва не разорвали собаки!» — сообщили 9 октября волонтеры из организации Animal Helpers. Они объявили, что за свой счёт готовы временно усыпить животное и отвезти его в «Эко-центр», и обратились к жителям города с просьбой сообщить о местонахождении овцы. Однако по состоянию на вечер пятницы овца гуляет по Черновцам. Анекдотичность ситуации усиливается тем, что согласно одной из городских легенд, название «Черновцы» происходит от слов «чёрные овцы». Черновцы опять без головы, но с секретарём © commons.wikimedia.org, Edward Tur

Произошедшее в Черновцах никак не комментировал и.о. мэра города, секретарь горсовета Василий Продан — хотя 6 октября он снял свою кандидатуру с выборов городского головы, сославшись на то, что из-за участия в местных выборах чиновник не успевает выполнять свои прямые обязанности. «Нет возможности участвовать в выборах и обеспечивать жизнедеятельность города. Это и подготовка к отопительному сезону и ремонт дорог», — пояснил Продан. Отмечу, что Василий Продан баллотировался на должность мэра Черновцов от партии «Родной город», которая в 2015 году стала одной из самых успешных «ратушных партий», набрав больше всех голосов на выборах Черновицкого городского совета. Реальной же причиной снятия Продана с выборов местные комментаторы называют его близость к губернатору Буковины Сергею Осачуку, который вынужден поддерживать кандидата в мэры Черновцов от «Слуги народа», предпринимателя Виталия Другановского.

Кстати, в этом году в Черновцах, кроме «Родного города», в местных выборах принимают ещё несколько «местных» партий: «Единая альтернатива», «Команда Михайлишина» и даже «Партия черновчан», созданная экс-мэром города Николаем Федоруком и бывшим депутатом Верховной Рады Максимом Бурбаком. Однако если ситуация на Буковине редко попадает на первые полосы украинских газет, то активность «венгерских» партий на Закарпатье всегда на слуху. Тем более, что 5 октября лидер одной из этих партий, КМКС, Ласло Брензович принял участие в заседании управляющей комиссии развития северо-восточной Венгрии, которое состоялось в городе Дебрецен. Формально речь шла о помощи Будапешта шести областям Венгрии, но, как отметил Брензович в комментарии закарпатским журналистам, планируется также поддержка тех заграничных территорий, где проживают венгры — Восточной Словакии и Закарпатской области.

Кстати, КМКС — это аббревиатура венгерского названия этой политической силы, которая на украинском языке называется «Партия венгров Закарпатья». Практически все агитационные материалы КМКС выпущены на венгерском, что запрещено украинским языковым законом. Но если на вольности венгров власти и даже националисты привычно смотрят сквозь пальцы, то появление венгероязычных биллбордов кандидатов от президентской партии «Слуга народа» вызвало протест лидера «Свободы» Олега Тягныбока.

Но если заигрывание с венграми на Закарпатье пока только критикуют, то деятельность партии «Оппозиционная платформа ¬- За жизнь» (ОПЗЖ) подвергается более серьёзной опасности. 8 октября в Хустском районе Закарпатской области умер избитый 4 октября кандидат в головы Вышкивской общины от ОПЗЖ Павел Седляр. На Седляра напали, когда он заходил в магазин — парень в балаклаве несколько раз ударил его в лицо. Пострадавший снял побои и обратился в полицию, но никакого расследования не было. 7 октября кандидату стало плохо, Павла Седляра доставили в больницу, где он и скончался. Как отметил в комментарии телеканалу 112 председатель Закарпатской областной организации «Оппозиционной платформы — За жизнь» Иван Чубирко, «я не сомневаюсь, что это не бытовой конфликт, потому что человек занимался как раз агитацией в тот день, когда его избили, там и жена подтвердит, заявление в полицию написано, что это происходило из-за неприязни на политической почве». В полиции же поспешили заявить, что смерть кандидата не связана с нападением на него. В Закарпатье умер жестоко избитый кандидат в депутаты от «Оппоплатформы» © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

А в Ровно 6 октября напали на судью Ровенского городского суда. Возле собственного дома его подстерегли двое неизвестных в балаклавах. Они применили газовый баллончик и нанесли судье телесные повреждения в виде множественных ушибов и ссадин. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи пострадавший был отпущен домой. Хотя СМИ сообщили, что ход расследования находится на личном контроле руководства Ровенской областной прокуратуры, пока подозреваемых по делу нет. Местные комментаторы уверены, что нападавшие — «ветераны АТО/ООС», которые в нынешней Украине кичатся своей безнаказанностью.

Иногда эти люди действуют вполне открыто. Так, 7 октября группа «ветеранов» и «активистов» в камуфляжах пикетировала здание Волынской областной государственной администрации (ОГА), требуя от губернатора Юрия Погуляйко выделить им землю, а также создать эксклюзивные условия для землеустроительных организаций, которые сотрудничают с «Союзом воинов АТО Волыни». Примечательно, что «ветераны», которые ранее критиковали Погуляйко за его донбасское происхождение, в этот раз были недовольны… львовянами. Мол, именно львовским фирмам управление геокадастра в Волынской области за взятки выделяет землю. Причём гектары на берегу заповедного озера «Свитязь», где как грибы растут базы отдыха, выделяются «для ведения сельского хозяйства».

В тот же день на сайте Olx.ua было опубликовано объявление о продаже за 540 тысяч долларов земельного участка площадью более 1 га возле Винниковского озера в пригороде Львова. Территория состоит из 18 участков по 6 соток. Месторасположение и описание полностью совпадают с информацией об участках, которые пару месяцев назад были предоставлены Львовской ОГА в собственность 18 участникам антитерроистической операции и их родным. Продаваемый участок предназначен для индивидуального дачного строительства, хотя целевое назначение можно изменить.

Участки расположены за границами Львова, на территории, граничащей с городком Винниками, недалеко от Винниковского озера, где сейчас возводят «Академию футбола». В июне участники АТО получили там по 0,06 га для индивидуального дачного строительства. При этом некоторые ранее получали земельные участки под другие цели или 100 тысяч гривен помощи от Львовского горсовета. В объявлении говорится, что сейчас к участку прокладывают центральную канализацию, то есть их стоимость может ещё вырасти. Таким образом, участие в карательной операции превратилось для многих в весьма выгодный бизнес, что является ещё одной причиной для продолжения войны на Донбассе.