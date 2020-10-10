Российская дипломатия все усилия направила на урегулирование конфликта на южном Кавказе. В пятницу в Ереван прибыл премьер Михаил Мишустин, который активно работает над этим с партнерами по ЕАЭС. И Армения, и Азербайджан подтвердили участие в консультациях в Москве

Это хорошие предзнаменования прекращения горячей стадии конфликта. Вопрос «кто виноват?» лучше не ставить. Он открывает широкие врата для самых разных мнений, в том числе и о том, кто все эти годы вооружал потенциально горячие, взрывоопасные кавказские страны.

Так получилось, что во время нынешнего обострения сильно засветилась Турция. По этой причине роль Украины и Белоруссии широко не обсуждается. Лишь президенту Лукашенко пришлось несколько дней назад в очередной раз оправдываться перед армянскими партнерами по ОДКБ. А ведь белорусским дипломатам сегодня и так непросто.

Братство по оружию

Так уж сложилось, что армянская пресса к Александру Лукашенко традиционно «как-то не очень». Склоняли и склоняют, а причина только одна: по мнению местных публицистов, политологов и журналистов Минск, вопреки членству в ОДКБ, вооружает Баку, который в эту организацию не входит. Никаких эмбарго подобное сотрудничество не нарушает, никаких обязательств не попирает. Но Армения прекрасно понимала все эти годы чем именно угрожает Еревану сотрудничество Минска и Баку в сфере ВПК.

Так уж сложилось, что Лукашенко больше и теснее дружит с Ильхамом Алиевым, чем с премьерами Армении. Это и понятно — стиль Лукашенко не любит выборной чехарды и цветных революций, не нравится ему мелькание лиц у кормил власти, а работать он привык напрямую с «первым», который стабилен, договороспособен и не меняется продолжительное время. ...И вся Центральная Азия. Президенты стран-соседей Киргизии обратились к народу страны © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Нужно сказать, что Ильхам Гейдарович дружбу с Александром Григорьевичем ценит и никогда не подводил. Так что в случае, когда между Минском и Москвой начинаются очередные бодания и обострения, где яблоком раздора служит нефть, бакинские нефтяные поля широко снабжают Белоруссию в обход России, не без выгоды для себя. В ответ РБ дает все, что может. И раз партнерам был не нужен калий, то брали военными технологиями. Безусловно, главный оборонный партнер Баку — Анкара, сегодня засветился и Израиль. Но с учетом того, что армия Азербайджана вооружена преимущественно советским оружием, то все, за исключением высокотехнологичных единиц получали из двух источников — Украины и Белоруссии.

Дипломатические танцы

5 октября президенты Армении и Белоруссии, Армен Саркисян и Александр Лукашенко обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Отдельно армянская сторона подняла вопрос поставок белорусских военных грузов Азербайджану. Ответ сведущих наблюдателей несколько удивил. «В разговоре был дан четкий ответ на данную фейковую информацию — последние полгода по линии ВПК никаких поставок военных грузов ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось», — сообщили в пресс-службе президента РБ.

Ответ дипломатичен и абсолютно точен про последние полгода. И только за этот период. 28 февраля 2020 года генсек ОДКБ, который в настоящее время — представитель Белоруссии, Станислав Зась, давал ответы на подобные вопросы армянской стороны.

«В рамках ОДКБ и договора Организации о военно-техническом сотрудничестве, никакого оружия странам, проявляющим враждебную политику (я понимаю, что подразумевается Азербайджан) — оружие не поставляется, это исключено», — сказал генсек. Генсек ОДКБ назвал условие вмешательства в конфликт в Карабахе © REUTERS, Press office of Armenian Defense Ministry/PAN Photo/Handout

И это тоже правда, ведь Азербайджан не входит в ОДКБ! А все, что выходит за рамки своих полномочий, Зась комментировать не стал. Хотя и признал, что, если факт военно-технического сотрудничества между Минском и Баку есть, то он не нарушает обязательств этих государств как в ОДКБ, так и в международном формате. Стоит напомнить, что Станислав Зась до назначения в ОДКБ возглавлял Совбез Белоруссии. Партнеры не были против этой кандидатуры, кроме одного — Армении. Ведь именно Зась на своей прежней должности курировал военно-техническое сотрудничество Минска и Баку. Так что если изучать открытые источники, каждый может легко узнать о поставках ракетной системы залпового огня «Полонез». Это суверенный ремейк «Смерча» и «Урагана» — белорусской «Катюши». Взамен, официальный Минск просил об услугах по кредитованию своих сделок, а также о поставках альтернативной нефти. И не только, но обо всем по порядку.

О чем не молчат СМИ

Лишь в 2019 году Баку закупил у Минска товаров из непубликуемых позиций на 115 миллионов долларов, возглавив список импортеров белорусского оружия. За 2006-2019 годы экспорт превысил миллиард долларов.

Армянская разведка тщательно и скрупулезно следила за всем, до чего могла дотянуться и давала этой информации самое широкое распространение. Судя по публикациям армянских СМИ, уже упомянутую РСЗО «Полонез» они считают не какой-то там «Катюшей», а Оперативно-тактическим ракетным комплексом и не менее, учитывая, что дальность — свыше 300 километров. Сообщали и о модернизированных до уровня С-125-2ТМ «Печора-2ТМ» комплексах С-125 и модернизированных до уровня 9К33-1Т «Оса-1Т» ЗРК малой дальности 9K33M3 «Оса-AKM». «Кроме того», — пишут армянские источники, — «Азербайджан купил глубоко модернизированные в Белоруссии ЗРК средней дальности 9К37МБ «Бук-МБ» и белорусско-украинские ЗРК малой дальности Т38 «Стилет».

Здесь стоит еще раз напомнить, что все это законно, ни одним договором не запрещено, санкций не нарушает. В 2018 году был подписан меморандум о взаимопонимании между ведомствами РБ и Азербайджана о развитии двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны. В сентябре 2019-го госсекретарь Совбеза РБ, уже упомянутый генсек ОДКБ Станислав Зась и его азербайджанский коллега подписали план взаимодействия на 2020-2021 годы.

Это вызвало бурную дипломатическую реакцию армянской стороны, и в июле 2020-го премьер Никол Пашинян устроил Лукашенко скандал по телефону, предъявив ультиматум — прекратить поставки оружия Баку. В противном случае обещал вынести этот вопрос на уровне глав государств ЕАЭС, с перспективой выхода Армении из партнерства, в котором в настоящее время председательствует Белоруссия. Азербайджанские же СМИ расценили в свое время визит Станислава Зася в ранге генсека ОДКБ, однозначно. Пашинян призвал признать независимость Карабаха © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Алиев, пригласив Зася в Баку, показывает всем своим видом, что, несмотря на отсутствие статуса наблюдателя, у него в ОДКБ отныне будет свой «полномочный посол», и Ереван против этого ничего не сможет сделать. Если закупленные Азербайджаном в Беларуси «Полонезы» еще молчат, то «большая дипломатия» уже заговорила», — информировало Minval.Az. Армянские СМИ отвечали зеркально: «Лукашенко на просторах СНГ, в ОДКБ и ЕАЭС открыто лоббирует интересы Баку, игнорируя при этом интересы армян — стоит ли нам его принимать с распростертыми объятиями? Нужно иметь хоть толику самоуважения!», — писал Armenian Report.

С учетом того, что конфликт между армянами и азербайджанцами весьма древний и конца ему не видно, то можно верить обеим сторонам, на выбор.

Номенклатура и ассортимент

В ноябре 2018 года то, о чем подписали соглашение широко обсуждалось, и никто не делал из этого секрет. Так что найти сегодня ассортимент вооружений несложно. Все они перечислялись официальными СМИ, в том числе легально работающими в Белоруссии. Торговля оружием между Минском и Баку тоже не тайна. Не разглашаются лишь суммы и объемы. В 2005-м поставлено 19 танков Т-72, в 2006-м — 41, в 2012-м еще 62. Потом данные не публиковались.

По сведениям же азербайджанского ИА АПА, Минск поставил Баку 153 танка Т-72. Объем советской танковой бригады. В 2008 и 2009 годах продано двенадцать САУ «Пион» — целый дивизион. В 2009 и 2012 годах в два этапа заказчику отправили 120 гаубиц Д-30 калибра 122 мм. ВВС Азербайджана получили 11 штурмовиков Су-25 — с 2009 по 2012 год. В 2007-м был заключен контракт на модернизацию азербайджанских ЗРК «Оса-АКМ» до уровня «Оса-1Т». Этим занялись специалисты белорусского предприятия «Тетраэдр» и завершили ее за три года. Алиев заявил, что конфликт в Карабахе можно решить только военным путем © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Срок службы ЗРК был продлен на 15 лет. Также поставлены ЗРК «Бук-МБ» — глубокая модернизация советского комплекса «Бук-М1». В параде 26 июня 2013 года в Баку участвовало шесть самоходных огневых установок 9А310МБ, три пуско-заряжающие установки, пункт боевого управления и радиолокационная станция 80К6М. К сентябрю 2014-го ВС Азербайджана получили второй батальон ЗРК «Бук-МБ». Поучаствовали белорусские специалисты и в модернизации ЗРК С-125 до уровня «Печора-2Т». По данным Центра анализа мировой торговли оружием, в 2014 году Баку получил девять дивизионов (27 пусковых установок) С-125-ТМ «Печора-2Т», которые заказал еще в 2011-м. Пресловутый ЗРК Т38 «Стилет» — это из новейшего. Он способен развернуться для стрельбы за пять минут, обнаружить до 48 целей и уничтожить их на максимальной дальности 20 км. на высоте до 10 км. На данный момент известно о поставке в Азербайджан десяти уже упомянутых «Полонезов». Это все лишь часть наименований. Есть еще 60 БТР-70, неизвестное число ПТРК «Скиф», имеет место и сборка МАЗ 6317 и МАЗ 5317.

Табачок врозь

Армяно-азербайджанская война никого не радует. Наоборот. Печально, но факт: именно там много лет назад был взорван первый запал под общей страной — СССР.

Конфликт был записан в вялотекущие и замороженные. О том, что в октябре 2020-го разразится настоящая война никто не знал. Тем более против Армении Баку никто не хотел вооружать. Но и отказываться от выгодного военно-технического сотрудничества, стимулирующего экономику никто не хочет. А значит — это не конец истории. Будут новые договоры, новые поставки, новые скандалы. Армения может переживать, чтобы третьи страны, в том числе партнеры по ОДКБ не снабжали Баку средствами нападения на Карабах. Но правда и то, что Карабах не признан даже Арменией. Это Кавказ. Очень много местных обычаев, которые нужно уважать.

Именно поэтому Москва сегодня берется угомонить разбушевавшиеся страны по-отечески, хотя и с уважением.