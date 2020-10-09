После серии телефонных переговоров с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым президент России Владимир Путин обратился с призывом прекратить боевые действия по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными

Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашены министры иностранных дел Армении и Азербайджана.

Рассказывая о позиции Москвы в этом конфликте, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что, по имеющейся информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и даже тысячах радикалов.

В Москве заявляли, что сирийские боевики в Карабахе — повод для глубокой обеспокоенности России. Как заявили в СВР России, Закавказье рискует стать новым плацдармом международных террористов, откуда боевики смогут просачиваться в РФ.

Ранее сирийский лидер Башар Асад также заявил журналистам, что боевики из Сирии перебрасываются в Нагорный Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран.

В свою очередь, спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Анкары о переброске сирийских боевиков в Азербайджан на фоне конфликта в Нагорном Карабахе являются абсурдными.

Макрон ранее заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. По его словам, эти люди идентифицированы, принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Глава Азербайджана Ильхам Алиев после заявления Макрона потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет. Нагорный Карабах: Есть ли вариант невоенного, дипломатического решения конфликта? © REUTERS, Defence Ministry of Azerbaijan/Handout via REUTERS

В какой-то мере нет ничего нового в том, что происходит сейчас в Нагорном Карабахе, армянском анклаве на территории Азербайджана, пишет американское агентство Bloomberg. Противостояние из-за этого региона — один из «замороженных конфликтов», порожденных распадом СССР. После жестокой войны, закончившейся в 1994 году, армянские силы заняли Нагорный Карабах. Конфликт унес жизни десятков тысяч человек, происходили массовые расправы над мирным населением, сотни тысяч азербайджанцев бежали или были изгнаны.

Неудивительно, что прекращение огня, положившее конец войне, оказалось хрупким. Так что нынешняя вспышка боев, начавшаяся в конце сентября, когда азербайджанские силы попытались восстановить контроль над Нагорным Карабахом (якобы ответ на провокации со стороны Армении), — это всего лишь очередной поворот в этом давнем конфликте.

Однако преуменьшать важность этих боев будет ошибкой, и на это есть две причины, считает журналист. Во-первых, они указали на хаос в международной системе. Есть искушение рассматривать столкновение как опосредованную войну России и США, особенно учитывая, что Турция, союзница Америки по НАТО, поддерживает Азербайджан, а армяне, в свою очередь, имеют близкие отношения с Москвой. У России хорошие отношения и с Азербайджаном, но с Арменией всё-таки лучше, она входит в возглавляемый Кремлём Евразийский экономический союз.

Азербайджан не просто марионетка Турции, пусть Анкара и выразила ему открытую поддержку в конфликте. Боевые действия против давнего врага Турции возобновились. А значит, это столкновение — только часть большой политической игры Анкары, борющейся за влияние в регионе. Этим же объясняются и её вторжения в Сирию и Ливию в последние годы. Ностальгия по величию: Зачем Турция влезла в конфликт Армении с Азербайджаном? © AFP,

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в этом точно не следует приказам Вашингтона: его правительство заявило о «полной готовности» помочь Азербайджану отобрать Нагорный Карабах у Армении. И это притом что в США живет большая армянская диаспора, которая уже призвала Америку помочь покончить с войной.

Есть сообщения, что Эрдоган использовал против Армении предоставленные США истребители F-16s, а также сирийских наёмников, однако эти утверждения остаются неподтвержденными. Политика Эрдогана вызвала жесткую реакцию со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Он заявил, что его правительство «не примет» участие Турции в эскалации конфликта.

Франция и Турция поддерживают противоборствующие стороны в гражданской войне в Ливии. В июне это привело к инциденту: турецкий военный корабль засёк французское судно. Французско-турецкий конфликт привел к острому расколу в Североатлантическом альянсе, который и так с трудом сохраняет сплоченность при отсутствии конструктивного управления со стороны США.

Вторая причина воспринимать конфликт серьезно состоит в том, что маленькие войны исторически всегда служили генеральной репетицией больших. Они выступают полигоном для испытаний новых принципов и средств. Столкновение на Кавказе — это лишь звено в цепи недавних войн. Оно показывает, как может развиваться следующий конфликт между большими державами.

Ни Армения, ни Азербайджан не обладают особо сложными вооруженными силами, но конфликт между ними говорит о многом. Видеоматериал, где дроны уничтожают танки и бронетехнику, показывает, насколько уязвимыми могут быть механизированные силы, если их засекут продвинутые сенсоры и высокоточное оружие. Нагорный Карабах сообщил о новом обстреле Степанакерта. Есть раненые © PAN Photo | PAN Photo | Перейти в фотобанк

Бронетехника уже давно стала уязвимой для воздушных атак. Механизированные силы с трудом участвуют в современных боях, это частично объясняется плохой тактикой и старым оборудованием. Танки не устарели, но при отсутствии превосходства в воздухе сохранять такое вооружение, как танки, сложно.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха может выглядеть пережитком советского прошлого в непривычной части мира. И всё же идущие там ожесточенные бои могут на самом деле оказаться предвестником будущего.

Французская газета Le Monde считает, что в этой ситуации непредсказуемый смутьян Эрдоган бросает вызов мировым грандам. Тем самым он подчеркивает на Кавказе одну из текущих реалий: державы средней руки могут удержать на почтительном расстоянии тяжеловесов.

Где американское лидерство, когда один из членов НАТО, Турция, ввязывается в военные действия в Нагорном Карабахе, даже не предупредив «союзников»? Где российский контроль в традиционной «зоне влияния», когда одна бывшая советская республика, Азербайджан, обстреливает при поддержке Турции другую, Армению? Турция, региональная держава с гигантскими амбициями, не собирается считаться с Кремлем или Белым домом, указывает журналист.

«Столица» Нагорного Карабаха Степанакерт каждый день подвергается обстрелам со стороны сил Баку. Самопровозглашенная республика получает помощь от соседней Армении. Во время столкновений в 1990-х годах армянские войска сформировали вокруг анклава защитные буферные зоны, откуда были выдворены сотни тысяч азербайджанцев. Нагорный Карабах: маленькая война с большими последствиями © REUTERS, Defence Ministry of Armenia/Handout

Сейчас атака Азербайджана была подготовлена заранее, а его силы традиционно пользуются российским вооружением. С другой стороны, присутствие России еще заметнее: она связана с Арменией оборонным соглашением (оно не касается Нагорного Карабаха), поставляет оружие ее армии, имеет в своем распоряжении военную базу на армянской территории. Россия уверенно чувствует себя как в Баку, так и Ереване.

Турецкий лидер, в свою очередь, активно поддерживает тюркоязычный Азербайджан. Турецкая армия, вторая по силе среди стран-членов НАТО, поддерживает азербайджанское наступление, в том числе беспилотниками и исламистскими боевиками, возможно, даже авиацией.

Газета New York Times писала на этой неделе о беседе армянского премьера Никола Пашиняна и советника Белого дома по национальной безопасности Роберта О'Брайена. Пашинян спросил, почему США позволили члену НАТО и союзнику Вашингтона бомбить с F-16 армянское население на спорной территории. Анкара, в свою очередь, выступает с опровержением, но не своей поддержки Баку, а обстрелов Степанакерта с ее F-16.

Американский Конгресс признал геноцид армян в Турции в начале ХХ века, и ему не по душе, что союзник по НАТО участвует в наступлении на карабахских армян. Считается, что история обязывает Турцию как минимум занять нейтральную позицию в этом конфликте.

Еще об одной стране, интересы которой непосредственно затрагивает карабахский конфликт, пишет ливанская газета Al Modon. Перед трудным выбором сейчас оказался Иран. Он должен заявить о поддержке армянского союзника, ведь именно через Армению Тегеран поддерживает торгово-экономические контакты с миром вопреки международным санкциям. При этом на территории Ирана этнических азербайджанцев живет больше, чем в самом Азербайджане. Нагорный Карабах сообщил о новом обстреле Степанакерта. Есть раненые © PAN Photo | PAN Photo | Перейти в фотобанк

Вероятно, кризис, разразившийся в Карабахе в столь неподходящее время, представляет собой один из самых запутанных конфликтов для руководства Тегерана, который пытается справиться с другими накопившимися проблемами.

Эти события поставили Иран перед трудным выбором. С одной стороны, он должен заявить о поддержке армянского союзника в целях сохранения двусторонних стратегических отношений, ведь благодаря им Армения играет роль канала, через который иранский режим поддерживает торгово-экономические контакты с миром в обход международных санкций.

Кроме того, это станет ответом на обеспокоенность по поводу турецкой экспансии, затрагивающей иранские стратегические и экономические интересы. Такой вариант развития событий означает возможность «взрыва» внутри страны. В этом случае иранское руководство пойдет против национальных чувств устоявшегося сегмента иранского общества — азербайджанцев, второй по численности этнической группы в стране.

Тегеран продолжает мобилизацию вооруженных сил и служб безопасности, включая силы Корпуса стражей исламской революции, развернутые в иранском Азербайджане. В районах, граничащих с Азербайджаном, и других провинциях, где азербайджанцы составляют большинство, они требуют поддержки своих братьев, что угрожает перерасти в уличные столкновения.

Иранский режим этого не хочет, поскольку ему достаточно уже имеющихся протестов, и любая внутренняя нестабильность может вынудить Тегеран пойти на уступки турецкой стороне, выходящие за пределы кавказского региона. Анкара может потребовать уступки даже по сирийскому вопросу.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru