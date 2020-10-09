Основной темой недели был 22-й саммит «Украина - ЕС», который стал важным испытанием для Зеленского. С одной стороны, это первый крупный международный саммит в этом году, на котором присутствовал украинский президент, с другой — в условиях отсутствия позитивных изменений в стране Зеленскому необходимо представить избирателям какие-то успехи

Откровенно говоря, у нас не создалось впечатления, что поездка Зеленского была совсем уж успешной. Помимо жестких заявлений относительно неприемлемости для Украины выполнения Минских соглашений, никакого особого прогресса не заметно. Многое будет зависеть от информационной составляющей.

Эпидемия и карантин

На утро 9 октября в стране заразились коронавирусом 250 538 человек, недельный прирост составил 32 877. На предыдущей неделе прирост составлял чуть менее 26 тыс. Надо ли говорить, что это очередной абсолютный рекорд за всё время наблюдений?

Утром 9 октября был установлен новый суточный рекорд заболевших — 5804 человека. Предыдущие рекорды — 8 октября (5397), 7 октября (4753) и 3 октября (4661). Вообще на протяжении недели только 5 октября количество заболевших в сутки было менее 4 тыс. человек.

Количество единовременно болеющих превысило 135 тыс. (на прошлой неделе — 116 тыс.). Цифра угрожающая, но это всё же только около 0,3% от официальной численности населения страны.

Умерли 4779 человек, недельный прирост составил 518, что заметно ниже показателя прошлой недели — 745 (до этого наивысший недельный показатель составил 324 умерших).

Вылечились 110 650 человек. Недельный прирост — 14 059, в то время как на прошлой неделе он составил 11 558, а неделей ранее — 9647 человек.

В руководстве страны тихая паника, не исключается введение полного карантина по всей стране после выборов 25 октября (выборы, скорее всего, переноситься не будут).

Интервью Зеленского в Politico Europe

Интервью было дано 3 октября. Забавный момент — Дэвид Херзенхорн предваряет своё изложение интервью разъяснением, которое может показаться ироничным: «президент Украины Владимир Зеленский, бывший комик, чью партию называют "Слугой народа" из-за телешоу, в котором он когда-то снимался, дает несколько советов своим соседям-сильным мира сего Владимиру Путину и Александру Лукашенко: слушайте людей».

Совет был адресован в связи с событиями в Белоруссии и Хабаровске — люди, дескать, хотят перемен, а власть их не слушает.

1. Цели визита

Во-первых, «санкции — это вопрос номер один. Поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности со стороны ЕС зависит от мощной санкционной политики, направленной против агрессии Российской Федерации».

Во-вторых, Зеленский рассчитывает на участие Украины в разработке и производстве вакцины от коронавируса.

В-третьих, он хотел договориться о предоставлении доступа на новые рынки, поскольку раньше, по словам президента, много лет экономика Украины была направлена на торговлю с Россией.

2. Причины конфликта

Причиной конфликта на Донбассе является «российская агрессия», сама же она вызвана тем, что Россия хочет восстановить СССР и лишить Украину независимости. Между тем, последнее — то, что реально объединяет украинцев, а вовсе не вопрос языка (подразумевается вывод, что это основание для дальнейшего ограничения прав русскокультурных граждан и национальных меньшинств).

3. Минские соглашения

Зеленский их признаёт, но выполнять не будет.

Во-первых, «мы не знаем, что будет происходить, если не будет (контролируемой Украиной. — Ред.) границы между Украиной и Россией. Границу Украины должна контролировать именно украинская власть».

В случае, если выборы на неподконтрольных территориях будут проведены в соответствии с Минскими соглашениями, на Украине произойдёт «общественный взрыв» или ещё что-то в таком же роде.

Во-вторых, «никто не может вносить изменения в конституцию Украины, кроме народа Украины».

Поэтому конституционные изменения, предусмотренные Минскими соглашениями, вноситься не будут — их ведь Путин требует.

4. Впереди — ЕС!

«Украинцы хотят жить в европейской Украине. Они понимают, что это путь — быть членом ЕС. Мы ментально больше европейцы, чем, простите, некоторые страны ЕС».

Политическое оформление саммита

Встреча происходила на фоне усиления противостояния между группами «соросят» и клиентелы олигархов. В связи с избранием не согласованных с Западом выборщиков главы антикоррупционной прокуратуры и увольнением главы «Укроборонпрома» Абромавичуса «соросята» нанесли ответный удар.

5 октября на адрес главы фракции СН Давида Арахамии пришло письмо, подписанное докладчиком ЕП по Украине Михаэлем Галером, заместителем главы парламентской делегации в Комитете Ассоциации Украины — ЕС Виолой фон Крамер и Расой Юкневичане.

Эти уважаемые (кем?) люди критикуют «слуг народа» за то, что они:

— «распространяют кремлевскую дезинформацию, координируя хорошо организованные нападения на независимые учреждения, такие как НБУ, НАБУ и САП»;

— «не чураются дружить с олигархами или публично выступать за разрыв связей с ЕС».

Кость Бондаренко: Противники Зеленского давят на «слуг народа» через лоббистов в Европарламенте © РИА Новости, Нина Зотина

Кроме того, «генеральный прокурор останавливает обвинения в делах коррумпированных судей, в деле министра здравоохранения за якобы полученный откат в самый разгар пандемии, а также в скандальном деле продажи государственных должностей за большие деньги».

В случае, если безобразия не прекратятся, они пообещали отказать Украине в макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд и отменить безвиз.

К обсуждению визита в Брюссель присоединился и Пётр Порошенко, опубликовавший статью в «Европейской правде».

Он раскритиковал действующую власть за подрыв доверия иностранных партнёров к украинскому руководству, торможение реформ, вычищение из власти прозападных управленцев и разрушение антикоррупционной структуры.

От Зеленского он требует выполнить соглашение об ассоциации, а также выполнять порошенковскую стратегию «четырёх союзов» — энергетического, таможенного, единого цифрового рынка и ассоциации с Шенгенской зоной. Эта стратегия была выдвинута экс-президентом в 2017 году и представляет собой эрзац-евроинтеграцию (присоединение к обязанностям членов ЕС без получения их прав).

Визит к «небанкомату»

Переговоры в Брюсселе проходили крайне тяжело — попытки Зеленского сделать соглашение об ассоциации более приемлемым для Украины были встречены в Европе без энтузиазма (так же, как аналогичные инициативы Порошенко). Зато украинского президента критиковали за попытки проводить самостоятельную политику.

Тем не менее, сам по себе визит закончился скорее успешно.

Европейский Союз:

— готов помочь Украине получить вакцину против COVID-19;

— объявил о новых программах поддержки сельского хозяйства, малых и средних предприятий, гражданского общества, транспорта, инфраструктуры, окружающей среды и противодействия изменению климата, а также востока Украины (подписано соглашение на сумму аж €60 млн);

— готов начать кибердиалог;

— сообщил, что действие безвизового режима между ЕС и Украиной продолжится, как только позволят эпидемиологические условия;

— пообещал обновить соглашение об ассоциации в сферах цифрового рынка, защиты окружающей среды, борьбы с изменениями климата и финансового сотрудничества (пункты 2 и 3, видимо, означают сокращение производства);

— продолжит сотрудничество для устранения социально-экономических и гуманитарных последствий конфликта в Донбассе.

В ответ Украина должна укреплять независимость судебной власти и антикоррупционных органов, бороться с коррупцией и олигархами.

Визит в Лондон

Последовавший визит в Великобританию также был скорее успешным. «Только Зе не в курсе, в какой спор его втянули»: соцсети о визите президента Украины в Великобританию © president.gov.ua

— Зеленский и Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнёрстве.

— Великобритания даёт также кредит на 1,25 млрд британских фунтов, который пойдёт на закупку ракетных катеров и создания условий для их базирования в Очакове.

— Украина предложила Великобритании принять участие в новом, расширенном формате урегулирования в Донбассе и Крыму, который должен будет выработать новые соглашения (мнением России традиционно никто не интересовался) и, по данным телеграм-канала «Резидент», Британия согласилась.

Собственно, этот визит был нужен именно в связи с выходом Великобритании из ЕС. В Киеве его считают полностью успешным, и, видимо, так оно и есть.