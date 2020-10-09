«Друзья! Мы отреставрировали старейший фонтан Киева "Самсон". Его построили еще в 1749 году на центральной площади Подола, на месте резервуара, из которого местные жители тогда брали воду», — сообщил Кличко на своей странице в Facebook.
Фонтан, который выдает всего одну струйку воды, действительно не работал много лет. Многие киевляне вообще не знали, что это водный объект, а не памятник.
Ансамбль «Самсон, разрывающий пасть льву» — сюжет из библейской истории — на самом деле выглядит скромно. Небольшого размера скульптура, на фоне которой сам Кличко выглядит Голиафом.
«Бетонную скульптуру «Самсон» и медную скульптуру «Андрей Первозванный», которая находится на ротонде, отреставрировали в соответствии с оригиналом, находящихся в Национальном художественном музее Украины. Сам фонтан подсвечен — здесь установили 10 LED-светильников. Оборудован фонтан датчиками контроля уровня воды, полностью заменили инженерные системы», — подробно описал масштаб реставрационных работ Кличко.
По информации Википедии, «резервуар соорудили ещё во времена Киевской Руси. Вода в него поступала по деревянным трубам, и жители использовали её для своих нужд. Когда же в средневековой Европе стало модным украшать центральные площади фонтанами и колодцами со скульптурами, киевляне тоже «облагородили» свой резервуар небольшим фонтанчиком. Сверху его накрыли беседкой, а внутри поставили деревянную скульптуру ангела с чашей в руках, из которой вытекала вода».
Полностью старейший фонтан Киева был разрушен в 1934 году и восстановлен к 1500-летию Киева в 1982 году — по копии. Так что, говоря о реставрации старейшего архитектурного и исторического объекта, Виталий Кличко несколько преувеличивает.
А тем временем красивый и богатый своей историей Киев давно нуждается не просто в тотальной реставрации, а еще и в элементарной уборке. Общественный деятель Александр Скубченко указал на это мэру столицы:
«Это лопухи. И грязь. Совсем недавно, во времена "революции гидности", здесь выращивали укроп, а рядом в загоне хрюкали поросята.
Нет, это не зачуханное село. Это главная площадь страны. Это Киев. "Европейская" столица "цэ Европы". С ежегодным бюджетом 2 миллиарда долларов. Город, где власть только в ЖКХ ежегодно ворует около 5 миллиардов гривен.
Грязь, мусор, разруха — три слова, которые приходят в голову, когда ты находишься в центре Киева. Повозить бы Виталия Кличко по этой грязи. И ведь он, скорее всего, останется ещё на пять лет мэром.
Страшно представить, какой ещё более грязной помойкой станет город за этот срок. И что примечательно: ворье, накапливая украденные у города миллиарды на своих зарубежных счетах, дышит годами этой грязью вместе со всеми, сокращая и свою жизнь».