Перед местными выборами мэр Киева Виталий Кличко зашел с козырей. Нет, он не открыл долгожданное метро на Троещину. И тем более не перерезал ленточку на самом позорном долгострое столицы — на мосту через Днепр. Кличко открыл отреставрированный памятник Самсону на Подоле

На Украине озаботились судьбой советской «летающей тарелки» © @teresaradzivilla

Фонтан, который выдает всего одну струйку воды, действительно не работал много лет. Многие киевляне вообще не знали, что это водный объект, а не памятник.

Ансамбль «Самсон, разрывающий пасть льву» — сюжет из библейской истории — на самом деле выглядит скромно. Небольшого размера скульптура, на фоне которой сам Кличко выглядит Голиафом.

«Бетонную скульптуру «Самсон» и медную скульптуру «Андрей Первозванный», которая находится на ротонде, отреставрировали в соответствии с оригиналом, находящихся в Национальном художественном музее Украины. Сам фонтан подсвечен — здесь установили 10 LED-светильников. Оборудован фонтан датчиками контроля уровня воды, полностью заменили инженерные системы», — подробно описал масштаб реставрационных работ Кличко.

По информации Википедии, «резервуар соорудили ещё во времена Киевской Руси. Вода в него поступала по деревянным трубам, и жители использовали её для своих нужд. Когда же в средневековой Европе стало модным украшать центральные площади фонтанами и колодцами со скульптурами, киевляне тоже «облагородили» свой резервуар небольшим фонтанчиком. Сверху его накрыли беседкой, а внутри поставили деревянную скульптуру ангела с чашей в руках, из которой вытекала вода».

Полностью старейший фонтан Киева был разрушен в 1934 году и восстановлен к 1500-летию Киева в 1982 году — по копии. Так что, говоря о реставрации старейшего архитектурного и исторического объекта, Виталий Кличко несколько преувеличивает. Бизяев рассказал, от чего зависит исход выборов в Киеве © Facebook, Руслан Бизяев

А тем временем красивый и богатый своей историей Киев давно нуждается не просто в тотальной реставрации, а еще и в элементарной уборке. Общественный деятель Александр Скубченко указал на это мэру столицы:

«Это лопухи. И грязь. Совсем недавно, во времена "революции гидности", здесь выращивали укроп, а рядом в загоне хрюкали поросята.

Нет, это не зачуханное село. Это главная площадь страны. Это Киев. "Европейская" столица "цэ Европы". С ежегодным бюджетом 2 миллиарда долларов. Город, где власть только в ЖКХ ежегодно ворует около 5 миллиардов гривен.

Грязь, мусор, разруха — три слова, которые приходят в голову, когда ты находишься в центре Киева. Повозить бы Виталия Кличко по этой грязи. И ведь он, скорее всего, останется ещё на пять лет мэром.

Страшно представить, какой ещё более грязной помойкой станет город за этот срок. И что примечательно: ворье, накапливая украденные у города миллиарды на своих зарубежных счетах, дышит годами этой грязью вместе со всеми, сокращая и свою жизнь».