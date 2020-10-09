Белорусские оппозиционные Τelegram-каналы обратились к американской компании Apple с просьбой пересмотреть её решения по трём каналам, которые американцы запретили на своих устройствах. Призывавшие к цензуре и расправам оппозиционеры оказались не готовы отвечать за свои слова

В четверг, 8 октября, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что американская корпорация Apple запросила блокировку трех каналов в Белоруссии, суммарное число подписчиков которых составляет около 100 тысяч человек. Обсуждение конституционной реформы в Белоруссии должно проходить под контролем РФ - Абзалов © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Их беспокоит то, что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие», — объяснил он.

Сам Дуров заявил, что он предпочёл бы оставить каналы, однако Apple обычно «не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram, в подобных ситуациях». Кроме того, он предположил, что на iOS каналы все равно заблокируют, однако они останутся доступными на других платформах.

Речь идет о каналах, собиравших и распространявших личные данные белорусских правоохранителей, а также сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Чёрные списки белорусской оппозиции

С первых дней протестов в Белоруссии в августе 2020 года появились Τelegram-каналы, собиравшие и публиковавшие личные данные силовиков и их семей. В итоге последних начали травить.

«К мирным протестам травля сотрудников [правоохранительных органов] или учителей не имеет отношения. Травля — подлый приём! Это провоцирует ответное насилие!» — негодовал позже министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев.

При этом подчас сторонники оппозиции обвиняли в насилии и тех милиционеров, которые не участвовали в протестах. МВД Белоруссии с этим пытается бороться и находить авторов «анонимок».

Одними правоохранителями дело не ограничивается. Подобные Τelegram-каналы распространяли и распространяют информацию об учителях — членах избирательных комиссий, журналистах и сторонниках Лукашенко.

Для людей, не поддерживающих протестующих, попадание в «чёрные списки» чревато неприятностями.

«В ночь на четверг в мою квартиру ломились. Угрозы в мессенджер (на старый аккаунт) сыплются почти непрерывно. По счастью, ребенка я спрятала в надежном месте, а родители далеко.

Но моей коллеге-ведущей облили детскую коляску краской и пообещали, что в следующий раз обольют ребенка кислотой, если она не уволится.

Я не могу ее осуждать. Вот это «мирный протест», реальный, а не тот, что на красивой картинке, где девушки в белом размахивают цветами», — рассказывала ещё 17 августа белорусская поэтесса, журналистка и редактор Ирина Каренина.

Через два дня она выложила скриншоты угроз ей и её коллегам, а ещё позже рассказала в интервью СМИ, что происходит в Белоруссии и как давят на неё и её коллег.

Угрозы — вообще излюбленный метод действий сторонников белорусской оппозиции. Достаётся и журналистам из России. При этом даже за их вполне законные просьбы.

«NEXTA украли кадры трансляции минского протеста у нашего видеоагентства Ruptly и разместили их у себя в соцсетях со своими вотермарками. Наш сотрудник вежливо попросил их удалить сворованный материал из-за нарушения авторского права. Не прошло и часа — нашему сотруднику с незнакомых номеров стали приходить угрозы и оскорбления от анонимов. Цэ Европа 2.0», — рассказала главный редактор МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян у себя в Τelegram-канале в среду 7 октября.

При этом сам излюбленный канал белорусской оппозиции — Nexta_live — очень чувствительно относится к авторским правам. Все фото и видео канала маркированы донельзя. Эксперт объяснил, что сейчас пытается доказать Лукашенко россиянам и белорусам © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA

Но даже на Западе, который поддерживает белорусскую оппозицию, угрозы семьям правоохранителей, самим силовикам и журналистам не приветствуются. Нельзя исключать и того, что в корпорацию могли обратиться представители белорусских властей, пригрозив ей санкциями на территории РБ.

Белорусская оппозиция забеспокоилась.

Это другое, или «А нас-то за что»?

В четверг, 8 октября, в ведущемся из Польши Telegram-канале Nexta_live, а также на ряде других белорусских оппозиционных каналах было опубликовано обращение к корпорации Apple.

«Мы, представители белорусского телеграм-сообщества в корне не согласны с таким требованием компании Apple, ввиду того, что подобные каналы являются практически единственным инструментом белорусского народа по предотвращению безнаказанного насилия со стороны силовиков к мирным протестующим», — указывалось в обращении.

В том, что белорусские оппозиционеры распространяли личные данные людей, они обвинили… власти Белоруссии.

«К сожалению, суды и прокуратура Беларуси целиком подконтрольны тем же людям, что отдают приказы на жесточайшие расправы со всеми несогласными. Поэтому сбор информации о людях, выполняющих преступные приказы, является чрезвычайно важным для последующей оценки их действий в независимых судах Беларуси. Блокируя доступ к этим каналам, компания Apple косвенно поддерживает насилие и пытки над белорусами, которые возобновятся с новыми силами, в случае вступления данной инициативы в силу», — отмечалось в обращении. «Дитя ситхов и джедаев»: искусствовед объяснил, почему интеграция с РФ не спасет Белоруссию от кризисов © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

При этом оппозиционеры попытались пристыдить американцев и даже вменить им в вину эффективность и безопасность протеста в Белоруссии.

«Более того, эти действия компании Apple создают опасный прецедент по цензурированию Telegram, как единственного инструмента неподконтрольного диктаторскому режиму Лукашенко. Опасность подобной цензуры ставит под угрозу эффективность и безопасность мирного протеста белорусов», — указывалось в обращении белорусских оппозиционеров.

Пока Apple молчит. Вряд ли он удостоит белорусских оппозиционеров ответа.

Да и тем ничего не стоит создать новые Τelegram-каналы для травли несогласных с ними. Впрочем, судя по всему, некоторые методы белорусских «борцов с режимом» на Западе всё же считают чрезмерными.

Тем временем тактику оппозиционеров перехватили и некоторые провластные каналы. Они устраивают сеансы деанонимизации некоторых протестующих. Правда, угроз семьям протестующих пока нет, в отличие от угроз семьям силовиков и журналистов.

В общем, противостояние в Белоруссии помалу переносится с улиц в интернет.