В четверг, 8 октября, в Киргизии пропал, а затем нашёлся президент Сооронбай Жээнбеков. Тем временем оппозиция всё не может договориться о кандидатуре премьер-министра

8 октября ряд СМИ заявили о пропаже президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. В частности об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя Совета безопасности страны Омурбека Суваналиева, по словам которого первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций.

«Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно где, мы не можем, многие из них скрываются. Часть из них, как Боронов (Кубатбек Боронов — премьер-министр Киргизии — Ред.), уверяют, что работают удаленно и в отставку не подавали. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям», — заявил Суваналиев. Новый «железный Феликс» или «киргизский Аваков»? В Киргизии появился сильный лидер © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Он также отметил, что политическая ситуация в стране остаётся напряжённой, разные политические партии не могут договориться.

«Мы принимаем все меры с силовым блоком, чтобы этого не допустить столкновений. Партии должны сесть за стол переговоров, чтобы не дестабилизировать обстановку», — призвал Суваналиев.

Тем временем у Дома правительства в Киргизии атмосфера становилась всё накалённей. С утра туда подтянулись сторонники одного из кандидатов в премьер-министры — Садыра Жапарова. Дружинникам удалось оттеснить их. Позже к зданию подтянулись и сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева. Между группами людей чуть было не вспыхнули потасовки.

Дружинникам приходилось нелегко.

«Мы постараемся помешать [протестующим прорваться в здание], но нас слишком мало. От милиции уже два дня ничего не слышно, звонили в 102, но они не приехали», — цитировало одного из дружинников издание Sputnik Кыргызстан.

В то же время СМИ сообщали, что среди самих дружинников есть и представители милиции в гражданской форме одежды.

Позже в соцсетях появились фото Жапарова из здания правительства. При этом сам он так и не утверждён парламентом в должности премьер-министра.

Более того, нашёлся и президент Киргизии. Но понятнее от этого происходящее в стране не стало.

Жив и легитимен

Спустя некоторое время после «исчезновения» Жээнбекова его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева заявила, что президент Киргизии находится в столице — Бишкеке.

«Президент в Бишкеке. Лично проводит переговоры с политическими силами. Все силы направлены на то, чтобы вернуть все в правовое русло», — отметила Стамалиева в комментарии РИА Новости.

При этом в МВД заявили, что не занимаются розыском Жээнбекова.

«Нам неизвестно его местонахождение. Мы его не ищем, сейчас много другой работы. Главное — обеспечить порядок», — отметил и.о. министра внутренних дел Курсан Асанов. Победная поступь революции забуксовала. Оппозиция в Киргизии начала дробиться © AP, Vladimir Voronin

Ещё спустя три с лишним часа стало известно, что Жээнбеков поговорил с новым спикером киргизского парламента Мыктыбеком Абдылдаевым.

«Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня по телефону переговорил со спикером парламента Мыктыбеком Абдылдаевым. Мы до этого отмечали, что он проводит личные переговоры с политическими силами, которые желают вернуть страну в правовое русло. Сегодня разговор шел об этом», — заявила пресс-секретарь президента.

По словам Стамалиевой, разговор состоялся по инициативе самого Жээнбекова, который в разговоре с новым спикером подчеркнул, что в Киргизии и парламент, и президент остаются легитимными.

«Во время разговора, конечно, был затронут вопрос импичмента, который затронули в стенах парламента и президент отметил, что для него сейчас самая важная задача — вернуть ситуацию в правовое русло. А дальше он готов обсудить все вопросы, которые возникли в стране из-за сложившейся ситуации», — отметила Стамалиева.

В общем Жээнбеков на месте и готов отстаивать власть. Более того, выехать из страны у него больше не получится: погранслужбе Киргизии запустили выпускать из страны высокопоставленных лиц.

«Приказ действует в отношении лиц, которые определены заинтересованным уполномоченным органом», — сообщили в погранслужбе изданию Sputnik Кыргызстан.

Впрочем, вряд ли Киргизия будет испытывать недостаток в высокопоставленных лицах. На некоторые должности выстроилась очередь из претендентов.

Кто в премьер-министры крайний?

Если желающих объявить себя при легитимном Жээнбекове нет, то на должность премьер-министра выстроилась очередь из кандидатов. Самым ярким из них, пожалуй, является освобождённый протестующими из исправительной колонии экс-депутат Садыр Жапаров.

Он имеет богатую насыщенную политическую карьеру. Так, он был депутатом Жогорку Кенеша — киргизского парламента. Кроме того, Жапаров был советником одного из киргизских президентов — Курманбека Бакиева.

В 2013 году в селе Саруу родной для Жапарова Иссык-Кульской области прошёл митинг с требованием национализации рудника «Кумтор». Участники митинга взяли в заложники нескольких человек, среди которых был полпред правительства в регионе Эмиль Каптагаев. Как позже заявила Служба национальной безопасности Киргизии, митингующим по телефону давал указания Жапаров. В отношении политика возбудили дело по четырем статьям Уголовного кодекса: «Угроза убийством», «Захват заложника», «Хулиганство» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Жапаров покинул страну. «Самозванцы». В Киргизии наплыв кандидатов на пост премьера © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Кстати, это было его второе уголовное дело. В 2012 году Жапарова уже осуждали за попытку насильственного захвата власти и публичные призыва к свержению конституционного строя.

В 2017 году по возвращению в страну его задержали.

После того, как его освободили в результате октябрьских протестов в 2020 году, кандидатуру Жапарова на пост премьер-министра поддержала часть киргизского парламента.

«На экстренном заседании парламента принято решение о назначении Садыра Жапарова главой правительства», — цитировало представителя пресс-службы Жогорку Кенеша РИА Новости 6 октября.

Однако позже новый спикер Мыктыбек Абдылдаев заявил, что кандидатура Жапарова нуждается в одобрении.

«Согласно Конституции, Садыр Жапаров еще должен представить программу и состав кабинета министров. После этого его кандидатура будет одобрена. Другими словами, мы одобрили только кандидатуру, а полноценное назначение будет во время общего заседания», — заявил журналистам Абдылдаев.

При этом само решение о назначении нового премьера было принято не в здании парламента, а в гостинице «Достук», где собрались 35 из 120 депутатов Жогорку Кенеша. Ещё одна часть депутатов собралась в Доме кино.

Более того, бывший премьер-министр Киргизии Темир Сариев заявил в комментарии изданию 24.kg, что кандидатура Жапарова не согласована с оппозиционным Координационным советом.

На следующий день — 7 октября — у Дома правительства собрались недовольные кандидатурой Жапарова. На митинге они требовали также пустить в политику молодёжь.

«Мы требуем полной люстрации, смены лиц на политической арене. Народ уже устал от старых политиков. Мы намерены создать правительство народного доверия, к чему уже приступаем», — заявил молодой кандидат в депутаты от партии «Ата Мекен» Тилек Токтогазиев.

Его тоже прочат в премьер-министры страны. Кандидатуру Токтогазиева изначально поддерживали и в Координационном совете. Позже появились и другие кандидаты: Омурбек Бабанов от «Республики», Клара Сооронкулова от «Реформы» и Алтынбек Сулайманов от «Бир Бола».

Назначение Жапарова не признал и другой оппозиционный орган — Народный координационный совет. Но Жапарова в стремлении к власти это не остановило. К примеру, как сообщило издание Sputnik Кыргызстан, ряд депутатов уже заявили, что неизвестные угрожали им, требуя назначить Жапарова на должность премьера.

В четверг 8 октября Жапарову всё же удалось проникнуть в Дом правительства, где он сфотографировался со своим другом — лидером партии «Мекенчил» Камчыбеком Ташиевым — в кабинете премьер-министра.

Некоторые депутаты Жогорку Кенеша уже заявили, что Ташиев и Жапаров при помощи криминала пытаются взять власть в стране. Сам Ташиев в интервью изданию 24.kg заявил, что они пытаются спасти страну.

«Мы стараемся вытащить страну из этой пропасти. А что хотят другие политики, спросите у них. Только наша команда во главе с Садыром Жапаровым и мной сумела собрать депутатов парламента. Они избрали нового спикера и премьер-министра. Сделали все, чтобы наконец-то страна вернулась в законное правовое поле», — отметил он, заявив, что Жапарова признали премьером собравшиеся в гостинице «Достук» депутаты.

Но что бы ни говорили сторонники той или иной кандидатуры, пока киргизский парламент никого на должности главы правительства не утвердил. Реальная власть сегодня в Киргизии принадлежит лишь силовикам, среди которых выделяется и.о. фигура министра внутренних дел Курсана Асанова.