Президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент страны Джо Байден прервали перемирие и возобновили ожесточённое противостояние в борьбе за Белый дом

Вечером 7 октября прошли теледебаты кандидатов в вице-президенты страны Майка Пенса и Камалы Харрис. Не исключено, что в предвыборной кампании мероприятий такого формата больше не будет вообще. Не первые, но и не вторые. Кандидаты в вице-президенты США выяснили отношения на дебатах © AFP, Robyn Beck, Eric BARADAT

Трамп и Байден выходят на тропу политической войны

Сопредседатель комиссии по президентским теледебатам Фрэнк Фаренкопф в интервью телеканалу CNN сообщил, что подготовка ко второму и третьему раундам дебатов претендентов на высший пост продолжается, но состоятся они или нет, будет зависеть от состояния здоровья главы государства Дональда Трампа и людей из его окружения в связи со вспышкой коронавируса в Белом доме. При принятии окончательного решения комиссия будет следовать заключению Кливлендской клиники в штате Огайо, которая готовила рекомендации для первого раунда.

Сам Трамп после неудачного выступления на первых дебатах с нетерпением ждёт вторых, чтобы взять реванш. Более того, как сообщают источники агентства Bloomberg, он может возобновить предвыборную кампанию уже 12 октября, по предварительному плану он отправится в штат Пенсильвания, а на следующий день — в Мичиган. Однако всё может измениться.

А вот его оппонент Джо Байден точно возвращается к полномасштабному противостоянию после объявленного на период лечения Трампа перемирия. Предвыборный штаб демократов возобновляет размещение рекламных роликов с критикой действующего президента.

Facebook не останется в стороне от президентской гонки

Если Байден захочет устроить информационную атаку на Трампа в Facebook, то нужно поспешить, потому что, как объявил руководитель соцсети Марк Цукерберг, за неделю до выборов нельзя будет размещать рекламные объявления политического характера. Кроме того, администраторы соцсети будут удалять записи с призывами нести оружие на избирательные участки, контролировать или запугивать членов избиркомов на местах. К тому же Facebook будет информировать пользователей о том, что тот или иной кандидат в президенты США преждевременно объявил себя победителем выборов.

«Если кандидат или политическая партия преждевременно объявляет о своей победе, до того, как ведущие СМИ подведут итоги гонки, мы будем добавлять конкретную информацию в уведомления о том, что подсчёт голосов продолжается и победитель ещё не определен. В том случае, если другой кандидат или партия оспорят заключение ведущих СМИ о победе их соперника, мы продемонстрируем имя заявленного победителя наверху страницы в Facebook или Instagram, а также записи кандидатов в президенты и ссылку на информационный центр голосования», — говорится в сообщении компании.

После выборов в Америке с большой вероятностью произойдёт эффект «красного миража»: после закрытия участков для голосования, куда собирается прийти электорат действующего президента, лидировать будет Трамп, на интерактивной карте штаты будут окрашиваться в красный — партийный цвет республиканцев. Но по мере обработки результатов почтового голосования, которым намерены воспользоваться избиратели демократов, вперёд вырвется Байден, и карта окрасится в синий.

Тем временем более 5,6 млн избирателей уже проголосовали досрочно. Лидерами по этому показателю среди штатов стали Флорида, Вирджиния, Мичиган, Висконсин и Иллинойс.

От результатов выборов зависит экономика

Датский инвестиционный банк Saxo Bank в макроэкономическом прогнозе на четвёртый квартал описал, как исход президентских выборов в США повлияет на экономику.

Эксперты предупредили, что наибольший риск для рынка представляет спорный результат голосования, поскольку это спровоцирует повышенную рыночную волатильность, а она усугубляется негативной экономической и эпидемиологической обстановкой, как в Штатах, так и во всём мире. При этом вероятность убедительной победы Байдена Saxo Bank оценивает в 40%, а Трампа — в 20%.

Если к власти придёт бывший вице-президент, то это может стать неблагоприятным фактором для фондового рынка, поскольку Байден намерен увеличить подоходный налог для бизнеса с 21% до 28%, налог на глобальные нематериальные активы — с 10,5% до 21%, минимальную ставку корпоративного налога — до 15%, а также ввести налог социального обеспечения на высокие доходы частных лиц. Впервые в истории. Америку ждут уникальные и непредсказуемые выборы президента © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«В сумме эти изменения должны на 9% увеличить налоговую нагрузку на прибыли компаний из S&P 500, и это ещё без эффектов второго порядка, в том числе без изменения инвестиционных настроений, которое тоже может ударить по оценкам стоимости», — подсчитали эксперты.

Самый сильный удар придётся на компании, работающие в отраслях услуг связи, здравоохранения и информационных технологий, поскольку они пользуются самыми низкими налоговыми ставками и широко используют нематериальные активы.

В период президентства Трампа, как уточняет Saxo Bank, фондовый рынок США держался весьма хорошо, несмотря на конфронтацию с Китаем, которая создаёт американским бизнесменам проблемы с глобальными цепочками поставок. К тому же корпоративному сектору пошла на пользу его политика снижения налогов и ослабления государственного надзора.

«Американские выборы» пишем, Россия — в уме»

Чем ближе голосование в Штатах, тем чаще вспоминают о России. Вот и исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф в очередной раз заявил, что Москва наряду с Пекином и Тегераном пытается повлиять на избирательный процесс, и в очередной раз не привёл каких-либо доказательств.

Накануне президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва в американские выборы никак не вмешивается и готова работать с любым президентом, которого выберут граждане США.

В свою очередь, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что степень спокойствия проведения выборов в США сказывается и на России: чем сильнее противостояние между Республиканской и Демократической партиями, тем чаще они используют ложь и миф о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в выборы, российской агрессии, российской угрозе, чего на самом деле нет.

Нарышкин отметил, что российская сторона заинтересована, чтобы голосование в Америке прошло спокойно и в соответствии с конституционными нормами, поскольку предстоящие выборы несут риски дестабилизации США, а дополнительная турбулентность никому в мире не нужна.