В четверг, 8 октября, на Украине поставлен очередной антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. При этом существующие карантинные ограничения повсеместно нарушаются и саботируются местными властями, однако «полный локдаун» страна себе позволить не может

Новый антирекорд: на Украине за сутки COVID-19 преодолел важную отметку © AP, Evgeniy Maloletka

С понедельника, 5 октября, на Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. В «красную» зону, где должны действовать самые жесткие карантинные ограничения, были внесены Тернополь и Канев Черкасской области. Там запрещена работа общественного транспорта, работа ТРЦ, кафе и ресторанов.

Целый ряд областных центров попали в «оранжевую» зону, что также предполагает существенные ограничения. В оранжевый цвет окрасили Винницу, Луцк, Днепр, Ивано-Франковск, Львов, Полтаву, Сумы, Харьков, Николаев, Хмельницкий и Черновцы. Эта зона предполагает закрытие всех хостелов и турбаз, фитнес-центров и спортзалов. Массовые мероприятия — не более 100 человек с соблюдением социальной дистанции. Кафе, бары, рестораны могут работать только до 23:00. В больницах не занимаются плановыми операциями, а госпитализация происходит лишь в неотложных случаях.

Киев вошел в «желтую» зону. Туда также зачислили Кривой Рог, Житомир, Запорожье, Одесса, Херсон, Черкассы и Чернигов. Там запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют «кризисные» услуги.

Из-за постоянно растущего числа заболевших списки зонирования часто обновляются. Так, после того как число новых зараженных перевалило за 5 тысяч, глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в столице могут ужесточить карантинные мероприятия.

«Сегодня (8 октября. — Ред.) комиссия будет рассматривать вопрос об изменении цвета по показателям. Город Киев попадает в "оранжевую" зону. Большая проблема сегодня с койко-местами, потому что заполненность сегодня почти 70-75%, — сказал он, уточнив, что в случае заполненности койко-мест свыше 50% более пяти суток карантинные меры ужесточаются. — У нас (в Киеве. — Ред.) это только началось. Может быть и "красная" зона, но основная задача — не допустить этого», — отметил Рубан.



Не коронавирусом единым: почему эпидемия COVID-19 вызывает на Украине туберкулез? © РИА Новости, Павел Львов | Перейти в фотобанк

Несмотря на все это, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что всеобщего карантина на Украине не будет. Он признал, что иного пути разрыва цепи передачи болезни, помимо введения «полного локдауна» по примеру Израиля, нет. Министр также подчеркнул, что если не соблюдать базовые правила, то система здравоохранения может не выдержать нагрузку.

Тем не менее, Украина, по его словам, не может пойти по пути Израиля, так как введение жестких ограничений будет иметь негативное влияние на экономику.

«В связи с тем, что нам надо иметь действенную медицинскую систему, которая оказывает помощь, я сейчас буду советоваться со специалистами, каким образом нам, с одной стороны, не остановить экономику… Нам нужно, чтобы работала экономика, надо чтобы люди ходили на работу, зарабатывали деньги. Нам надо найти баланс, некая своеобразная договоренность между всеми, чтобы всем нам, нашим близким была оказана медицинская помощь», — сказал Степанов.

Впрочем, неизвестно, как на жесткий карантин отреагировали бы региональные власти. Еще в мае ряд городов устроили, как это назвали впоследствии, «бунт мэров» против ограничений на работу метро. Позднее недовольство распространилось и на другие карантинные меры, и сейчас эта тенденция продолжается.

Так, в понедельник, 5 октября, Александр Шамота, мэр Полтавы, которая попала в «оранжевую» зону, отказался следовать указаниям Минздрава, назвав карантин бессмысленным, а его экономические последствия — ужасающими. Не согласен с внесением в «красную» зону и мэр Тернополя Сергей Надал, который писал, что «не позволит правительству аниматоров и экспериментаторов парализовать жизнь двухсоттысячного города».

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Порой же власти не делают официальных заявлений, но, не скрываясь, игнорируют ограничительные меры. Так, на неделе разгорелся скандал в Харькове, который входит в топ-3 лидеров по ежесуточному росту числа заболевших. Причиной стал большой концерт певицы Ольги Поляковой по случаю Дня учителя в Новобаварском районе города, который собрал около 2 тысяч зрителей, не соблюдавших социальную дистанцию.

По данным пользователей соцсетей и местных СМИ, концерт был анонсирован от имени «команды Харьковского городского головы Геннадия Кернеса» как посвященный Дню работников образования. В полиции области возбудили дело по факту нарушения карантинных требований.

И то был не единичный случай. Параллельно харьковские следователи открыли уголовное производство по той же статье после концерта народной артистки Украины Ирины Билык. Он состоялся во Дворце студентов и собрал 487 зрителей.

Степанов осудил власти Харькова, отметив, что им выборы важнее здоровья и жизни украинцев.

Впрочем, и центральные власти переносить местные выборы из-за угрозы распространения коронавируса не спешат. Так, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что в областные администрации Украины не поступало предложений о переносе местных выборов из-за пандемии, в связи с чем официальный Киев не планирует менять дату их проведения — 25 октября.

«Мы исходим из объективной картины, которую имеем. Но 25 октября местные выборы пройдут, — заявил он. — Все идет по плану, мы опираемся на собственный прогноз. Сейчас речь о локдауне не идет».

При этом прийти на участок могут и люди с признаками острой респираторной болезни или с повышенной температурой. По данным члена ЦИК Сергея Постивого, для таких избирателей просто выделят отдельную кабинку для голосования, которую будут дезинфицировать после каждого посещения.