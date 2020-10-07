В четверг президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили по телефону обострение ситуации в регионе. Это первый разговор двух лидеров с начала боевых действий

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил агентству AFP, что его страна готова на уступки по Нагорному Карабаху, если на аналогичные меры пойдет Азербайджан. «Конфликты должны решаться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах к ним готов, Армения пойдет на зеркальные уступки, если к ним будет готов Азербайджан», — сказал глава армянского правительства.

Россия, выполняя обязательства по Договору о коллективной безопасности, может встать на защиту Армении, однако подобные обязательства не распространяются на Нагорный Карабах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, если страна-член Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подвергается какой-либо агрессии извне, то другие страны-участницы должны встать на ее защиту.

В свою очередь официальный представитель МИД Сирии заявил, что Дамаск считает Анкару виновником эскалации напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщило сирийское информационное агентство SANA. Сирия также призвала Азербайджан проявить бдительность, чтобы не попасть в ловушку турецких планов, и отреагировать на мирные инициативы Армении. Нагорный Карабах: Есть ли вариант невоенного, дипломатического решения конфликта? © REUTERS, Defence Ministry of Azerbaijan/Handout via REUTERS

Вспыхнувший десять дней назад вооруженный конфликт на Южном Кавказе привлекает пристальное внимание СМИ всего мира. Нет ничего удивительного в том, что азербайджанцы хотят вернуть территорию, которая была потеряна после поражения в войне с Арменией в 1992-1993 годах, считает французская газета Le Figaro.

Издание отмечает, что это первый случай крайне активного вмешательства Турции в кавказский конфликт, который напрямую никак ее не касается. Помимо военных инструкторов, она отправляет в Азербайджан современное оружие, например, прекрасно проявившие себя в Ливии беспилотники Bayraktar TB2. Анкара переправляет туда сотни арабских джихадистов, которых она уже использовала на сирийском фронте против курдов и армии Башара Асада.

Но чего добивается президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Кавказе? Эта страна вот уже больше года разворачивает у всех на глазах бурную деятельность вдали от своих границ. Они перевозила в автобусах мусульманских мигрантов и подталкивала их к тому, чтобы незаконно пересечь границу Греции.

Она нарушила ооновское эмбарго на поставки оружия в Ливию. Она запугивала французский фрегат в море у Мисраты. Она военным путем перекроила в свою пользу часть нефтяного пирога в Триполитании (Ливии). Она устраивала разведку морских недр в исключительной экономической зоне Греции и Кипра. Иначе говоря, политика Турции еще никогда не была такой экспансионистской.

В 2009 году тогдашний глава МИД Турции Ахмет Давутоглу представил дипломатический курс официальной Анкары как «отсутствие проблем с соседями». Сегодня же внешнюю политику Эрдогана можно было бы описать как «отсутствие соседей без проблем». Стоит отметить, что с тех пор президент Турции заключил альянс с ультраправыми, которые ностальгируют по временам былого османского величия, считает Le Figaro.

В минувшее воскресенье тела более 50 сирийцев, убитых в ходе карабахского конфликта, бушующего на Южном Кавказе, были возвращены на родину для похорон, сообщает американский журнал Foreign Policy.

Все они были членами вооруженных формирований, которые ранее воевали на севере Сирии, потом в Ливии, а теперь на спорной территории Нагорного Карабаха. И они делали это всегда по приказу Турции.

Не все эти люди хотели стать наемниками, но вынужденное переселение внутри Сирии, а также экономические трудности, которые неизбежно сопровождают длительные военные конфликты, не оставили многим молодым людям иного выбора. Для многих из них главными приманками для того, чтобы начать жизнь наемника, становятся религиозная пропаганда и деньги. Боевикам предлагают контракты сроком на четыре месяца с жалованием по полторы тысячи долларов в месяц, выплачиваемых в турецких лирах. Яков Кедми рассказал, как Россия и Сирия накажут Эрдогана за новые провокации © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Как сообщают источники внутри Сирийской национальной армии (этим термином обозначают группу оппозиционных вооруженных формирований, пользующихся поддержкой Турции — прим. редакции) примерно полторы тысячи сирийцев уже прибыли в Нагорный Карабах.

Первые боевики СНА были переброшены в конце сентября на юг Турции, после чего их на самолетах доставили из Газиантепа в Анкару, а 25 сентября — в Азербайджан. Как сообщают источники, командиры СНА прибыли на место раньше, чтобы изучить особенности местности и согласовать с азербайджанской армией распределение сил.

Сейчас многие уже жалеют о своем выборе, особенно после того, как 55 сирийских наемников погибли в гораздо более ожесточенных столкновениях, чем им было обещано. «Все бойцы недовольны ситуацией здесь, в Азербайджане, — сказал один сириец, находившийся в районе города Барда в Азербайджане и попросивший не называть его имени. — Психологический настрой стал очень плохим после того, как несколько наших друзей погибли».

Бойцы, которым ранее обещали, что они в основном будут находиться на караульных постах, расположенных вдоль демаркационных линий, оказались участниками ожесточенных сражений. Регулярные войска Азербайджана не оказывают им практически никакой поддержки.

Как рассказал другой боевик СНА, некоторые наемники хотят вернуться в Сирию. «Мы сожалеем, но в то же время никто не заставлял нас воевать в Азербайджане», признает он. Нагорный Карабах: маленькая война с большими последствиями © REUTERS, Defence Ministry of Armenia/Handout

Один из родственников убитого боевика говорит, что турецкое правительство воспользовалось желанием нищей молодежи заработать денег. Члены семей погибших не хотят называть свои имена, потому что в этом случае они лишатся 60 тысяч турецких лир (около 7,8 тысяч долларов), которые им обещали выплатить в качестве компенсации.

Боевиков СНА, которую иногда называют прокси-армией Турции, нельзя считать святыми. В сентябре ООН опубликовала доклад, в котором описаны разные преступления — похищения, изнасилования и вымогательство, — совершенные наемниками против курдов, христиан и других меньшинств в Сирии.

Министерство обороны Турции отрицает информацию о том, что оно отправляло наемников в Азербайджан, несмотря на множество сообщений в прессе и массу видео, снятых сирийцами на линии фронта.

Китайское издание The Paper анализирует экономические связи Турции и Азербайджана, которые имеют очень тесный характер, особенно в сфере энергетики.

Нефтегазовые ресурсы Турции чрезвычайно ограничены, поэтому она очень зависит от иностранных энергоресурсов, в то время как ее северный сосед обладает богатыми нефтегазовыми запасами в Каспийском море и является одним из важнейших поставщиков энергоресурсов. Конфликт в Нагорном Карабахе. Азербайджан включил Украину в особый список © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

В турецких СМИ писали, что в прошлом году Турция использовала 45,2 млрд. кубометров природного газа, из которых 99,8% было импортировано из-за границы. 21% импортируемого природного газа поступает из Азербайджана. В прошлом году Азербайджан был вторым по величине импортером газа Турции, уступая только России. В первой половине этого года Азербайджан стал крупнейшим источником газа для Турции, обогнав Россию. Аналитики утверждают, что Турция снижает свою зависимость от российских энергоресурсов и углубляет энергетическое сотрудничество с Азербайджаном.

Что касается процесса экспорта Азербайджаном нефти и газа в Турцию, следует упомянуть два трубопровода. Первый — это Южно-Кавказский газопровод, также называемый газопроводом «Баку — Тбилиси — Эрзурум». Через него в Турцию транспортируется большое количество природного газа. В настоящий момент трубопровод расширяется и продлевается, чтобы в будущем транспортировать газ с месторождения Шах-Дениз в Азербайджане через Турцию в Европу.

Второй — это нефтепровод «Баку — Тбилиси — Джейхан». Половина маршрута этого трубопровода проходит почти параллельно Южно-Кавказскому газопроводу, по которому идет природный газ. Нефть для этого трубопровода поступает с азербайджанского нефтяного месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» в Каспийском море. Путин, Трамп и Макрон призвали Армению и Азербайджан немедленно остановить войну в Карабахе © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Между Турцией и Азербайджаном также существует железная дорога Баку — Тбилиси — Карс протяженностью около 850 километров. Эта железная дорога не только укрепляет деловые обмены между Азербайджаном, Турцией и Грузией, но и служит связующим звеном между Европой и Азией. Некоторые поезда рейсов Китай-Европа также проходят через этот участок железной дороги.

В июле этого года между Арменией и Азербайджаном также произошло столкновение, но не в районе Нагорного Карабаха, а в приграничном районе Товуз на севере двух стран, где проходят оба трубопровода, и железная дорога. Вскоре после июльского конфликта Турция и Азербайджан начали проводить в Азербайджане военные учения, которые длились несколько дней.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru