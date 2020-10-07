Сегодня начинается двухдневный официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию, в ходе которого запланирована встреча Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном

Накануне посол Украины Вадим Пристайко анонсировал подписание всестороннего стратегического соглашения между странами о сотрудничестве. «Состоится подписание украинского-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Планируется подписание ряда других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов», — сообщается на официальном сайте посольства Украины в Великобритании.

Украина получит больше 500 млн от Британии © Christopher Priest / flickr

Тем временем на сайте правительства Великобритании уже анонсировали, что готовы предоставить Украине финансовую помощь в размере 5 млн фунтов стерлингов. Эти средства предназначены для поддержки населения Донбасса, пострадавшего от конфликта и последствий пандемии коронавируса. В частности, финансирование должно быть потрачено украинскими властями на ремонт инфраструктуры водоснабжения, медицинских учреждений и жилья наряду с поддержкой микробизнеса и предпринимательства, чтобы способствовать долгосрочному экономическому восстановлению восточных регионов Украины. Помощь небольшая, но демонстративная. А это самого главное.

В официальном сообщении говорится о том, что правительство Бориса Джонсона поддерживает украинский народ, который противостоит агрессии России. «Стабильность Украины жизненно важна для безопасности Европы. Предоставление гуманитарной помощи в размере 5 млн фунтов стерлингов и подписание Соглашения о политической, свободной торговле и стратегическом партнерстве является наглядной демонстрацией приверженности Великобритании делу процветания и безопасности Украины», — заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

СМИ: Британия расширит военное присутствие на Украине и в Черном море © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Журналист Ден Яневский в программе на YouTube-канале так прокомментировал перспективу сотрудничества с Великобританией: «Я лично аплодирую этому. Потому что исторический опыт нас учит, что все, кто вступает в союз с англо-саксонским миром, побеждают. Все, кто выступает против, проигрывают».

Против кого намерена дружить Украина вместе с Великобританией и всем англо-саксонским миром — давно понятно. Вот только что с того она получит — исторический опыт тоже знать полезно.