Один из самых экспрессивных и экстравагантных политиков Молдавии Ренато Усатый долгое время позиционировал себя в качестве пророссийского кандидата. Но ситуация изменилась. Раньше у него в России был бизнес, а теперь — уголовные дела

МВД России объявило Усатого в розыск по делу о выводе миллиардов рублей из московских банков за границу. После этого политик и совершил идеологический разворот на 180 градусов: сейчас он смотрит на Запад, пишет с другими политиками-"грантоедами" коллективные письма в европейские структуры и выполняет роль спойлера на выборах в Молдавии. Главная цель — оттянуть голоса у нынешнего президента Игоря Додона.

Отредактировал плакаты Зеленского

«Великолепная пятерка» и Додон. Почему предвыборные кампании конкурентов президента Молдавии построены исключительно на его критике © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Зеленского. Вплоть до слогана «Слуга народа» и игры слов, что не стоит ждать весны, мол, «сажать будем зимой» (речь о коррупционерах и преступниках).

Сложилось стойкое ощущение, что пиарщики Усатого решили ничего нового не придумывать, а просто скопировать агитку и слегка отредактировать под себя. В телеграм-каналах с политическим уклоном даже появилась версия, что молдавского оппозиционера развели украинские пиарщики, продав одно и то же дважды. Но вряд ли команда Усатого вообще не интересуется политикой и ни разу не слышала про сериал "Слуга народа" и одноименную партию, которая сформировала первое в истории монобольшинство в Верховной Раде Украины.

Наверняка слышали. Однако плагиатом не побрезговали.

Эх, вояж-вояж…

А еще, оправдывая имидж политика с непредсказуемой репутацией, лидер «Нашей партии» Усатый отправился в вояж в Турцию якобы за беглым олигархом Владом Плахотнюком, чтобы «помочь ему найти дорогу в молдавскую прокуратуру». По словам Усатого, Плахотнюк месяц назад бежал из США, где до этого скрывался от обвинений молдавской прокуратуры и, используя несколько паспортов, посетил ряд государств, но каждый раз быстро возвращался в Стамбул.

«Прозападная» против «пророссийского»: два главных кандидата в президенты Молдавии © РИА Новости, Sputnik/Мирослав Ротарь | Перейти в фотобанк Богдан Цырдя.

Однако, по одной из версий, своим шумным отъездом Усатый предупредил Плахотнюка о работе правоохранительных органов Молдавии по экстрадиции беглого олигарха из Турции. Шумихой и громкими заявлениями Усатый сорвал планы правосудия застать Плахотнюка врасплох. Генпрокуратура обратилась к турецким властям с просьбой об экстрадиции Плахотнюка, а Министерство внутренних дел опубликовало заявление, в котором осудило «безответственные действия некоторых политиков, которые скомпрометировали процесс экстрадиции Плахотнюка».

Из заявления силовиков следовало, что действительно были приняты беспрецедентные меры совместно с США, Румынией и Турцией, чтобы выяснить, что Плахотнюк покинул США и пересек границу с Турцией и Румынией. Но Усатый помешал экстрадиции Плахотнюка из Турции, все его действия заранее были скоординированы с бежавшим экс-лидером Демпартии. И якобы в Генпрокуратуре произошла утечка информации.

Эту версию озвучил сам же Усатый. Дескать, Плахотнюк уехал в Турцию после получения гарантий от президента Эрдогана, что не будет задержан. Усатый не исключил, что таким образом президент Турции мог «вернуть долг» бывшему лидеру демократов за организацию экстрадиции семерых турецких учителей из Молдавии, которых потом осудили.

Для маленькой такой кампании. В Молдавии началась президентская гонка © AFP, DANIEL MIHAILESCU

При этом в молдавских СМИ появилась информация, что Плахотнюк и Усатый несколько раз побывали в Румынии примерно в один и тот же промежуток времени.

Не победить, так согреться

Буквально на днях был опубликован свежий социологический опрос по выборам президента Молдавии. Сообщается, что во второй тур с большим отрывом проходят нынешний глава государства Игорь Додон (более 38%) и главный прозападный оппозиционер Молдавии Майя Санду (около 30%). Усатый набирает почти 13%.

По мнению политологов, нападки Усатого на Додона и братание с Санду имеют лишь одну цель: не дать Додону победить в первом туре. Иными словами, Усатому уготована роль эдакого "спойлера", с которой он не просто смирился, а активно и талантливо подыгрывает.

Ну а во втором туре Санду рассчитывает на то, что все участники гонки, кроме Додона, поддержат ее. А не получится победить на выборах — попытается "завести" протесты, о которых она заговорила еще летом.