Накануне отъезда президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель его предшественник Пётр Порошенко дал рекомендации, как делегация должна вести себя и чего требовать. По завершении саммита глава государства ответил ему авторской колонкой в СМИ - с одной стороны, Зеленский Порошенко поругал, а с другой - повторил его тезисы в бытность президентом

6 октября в Брюсселе прошёл 22-й саммит Украина — ЕС. Европейскую сторону на мероприятии представляли председатель Европейского совета Шарль Мишель и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится на самоизоляции после общения с больным коронавирусом), а украинскую — президент страны Владимир Зеленский.

О своих ожиданиях от мероприятия глава государства рассказал изданию Politico Europe 3 октября. Во-первых, Зеленский рассчитывал на сохранение антироссийских санкций ЕС как знак поддержки Украины, во-вторых, на участие Украины в разработке и производстве вакцины от коронавируса (на сегодняшний день она есть у одной страны в мире — России) и на предоставление доступа на новые рынки, поскольку раньше, по словам президента, много лет экономика Украины была направлена на торговлю с Россией.

Наказ Зеленскому от Порошенко

Как вести себя на саммите и чего просить от европейцев, Зеленскому рассказал его предшественник Пётр Порошенко, который очень любил подобные мероприятия, в своей колонке для издания «Европейская правда». Но для начала бывший президент Украины раскритиковал действующую власть в подрыве доверия иностранных партнёров к украинскому руководству, торможении реализации проевропейских реформ, вычищении из органов власти прозападных управленцев и разрушении антикоррупционной структуры, выстроенной предыдущим руководством страны.

«Наш приказ, наш совет, наши рекомендации. Очень важно в Брюсселе сделать всё для укрепления доверия с лидерами ЕС. ЕС — не «внешний управляющий», а наш будущий дом. ЕС — это действительно не банкомат, а принципы. Первая и основная задача делегации — предоставить «новое дыхание» проукраинской европейской коалиции, восстановить проукраинский драйв в Евросоюзе», — заявил Порошенко. Сергей Слободчук: Поменяли обертку «Порошенко» на «Зеленский», а «зеленая» конфета оказалась еще хуже © скриншот

Он призвал Зеленского активно привлекать европейцев к восстановлению Донбасса и требовать как можно больше санкций в отношении России. В общем, делать всё то, что делал сам на президентском посту.

«Не устану напоминать и о необходимости переходить от слов к реальным действиям по делу «четырёх союзов». 3 года — достаточное время для того, чтобы эта инициатива обросла содержанием. Нужно неустанно идти к усилению экономической и отраслевой интеграции, приближению нашего правового поля к стандартам ЕС, и прежде всего в таких секторах как единый цифровой рынок, энергетическая интеграция, торговля и таможенное сотрудничество, а также, безусловно, ассоциация с Шенгенской зоной. Всячески поддерживаю идею присоединения Украины к «Европейскому зелёному соглашению», — написал бывший президент страны.

О намерении создать «четыре союза» с ЕС Порошенко объявил 24 ноября 2017 года на пленарной сессии саммита «Восточного партнёрства» в Брюсселе. Речь шла об энергетическом и таможенном союзах, едином цифровом рынке и ассоциации с Шенгенской зоной.

«Но первоочередное важнейшая задача — выполнить соглашение об ассоциации. Обновление соглашения должно происходить в направлении приближения к четырём свободам — свободного движения людей, товаров, капиталов и услуг — и чёткой недвусмысленной философии по подготовке нашего государства к членству в Европейском союзе», — добавил он.

Иными словами, Порошенко, которого украинцы не пожелали видеть своим президентом ещё 4 года, хочет реализовать свою программу на европейском направлении, но уже руками президента Зеленского.

О чём договорились Украина и Евросоюз

На саммите стороны подписали совместное заявление из 16 пунктов, суть которого сводится к следующему:

1. Евросоюз готов помочь Украине получить вакцину против COVID-19.

Когда она появится, естественно. Киев уже сегодня мог бы делать прививки от коронавируса жителям страны, закупив российский «Спутник V», аналога которому в мире пока нет, но политическая гордость не позволяет. Впрочем, не все украинские политики разделяют эту позицию. Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук вместе с женой и сыном уже испытали на себе российскую вакцину.

2. ЕС отмечает, что Украине нужно активнее проводить реформу судебной власти (включая реформирование Высшего совета правосудия и независимого отбора добросовестных судей), борьбу с коррупцией и деолигархизацию.

3. ЕС объявил о новых программах поддержки сельского хозяйства, малых и средних предприятий, в частности, посредством кредитования в местной валюте, гражданского общества, транспорта, инфраструктуры, окружающей среды и противодействия изменению климата, а также поддержки востока Украины. ЕС также продолжает поддерживать Украину в децентрализации и укреплении местного самоуправления, в усилении борьбы с коррупцией.

4. ЕС и Украина договорились начать кибердиалог.

«Кроме того, мы признали важную роль, которую играют группа поддержки Европейской комиссии для Украины и Консультативная миссия ЕС по реформе сектора гражданской безопасности, в том числе через её региональное присутствие по всей Украине и новый полевой офис в Мариуполе», — говорится в заявлении.

5. Действие безвизового режима между ЕС и Украиной продолжится, как только позволят эпидемиологические условия.

Это очень важный пункт для Киева, поскольку несколько недель назад появилась информация о возможной отмене упрощённого порядка пересечения границы.

6. Стороны договорились обновить соглашение об ассоциации по 4 направлениям: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата и финансовое сотрудничество.

Документ изначально предусматривал возможность пересмотра его положений, и о том, что Киев этой возможностью в 2020 году должен воспользоваться, в 2019-м говорила Иванна Климпуш-Цинцадзе, занимавшая пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Она уточняла, что речь в частности идёт о цифровом рынке, поскольку с момента, когда велись переговоры о заключении соглашения об ассоциации, в Европейском союзе изменилось правовое регулирование этой отрасли. Соглашение об ассоциации. Украина недовольна, Европа в ужасе от результатов © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

7. ЕС и Украина договорились продолжить сотрудничество для устранения социально-экономических и гуманитарных последствий конфликта в Донбассе, подчеркнув необходимость обеспечения водоснабжением, электричеством и газом через линию соприкосновения, облегчения передвижения людей и товаров и обеспечения людей на неподконтрольных территориях возможностью в полной мере пользоваться своими правами граждан Украины при полном соблюдении международного гуманитарного права.

Хорошо, если всё это не останется просто красивыми словами на бумаге, а действительно воплотится в жизнь, потому что жить так, как живёт население Донбасса все годы вооружённого противостояния, невозможно.

Кроме того, содержатся в тексте заявления и традиционные фразы о поддержке Украины со стороны Евросоюза, признании европейских устремлений Украины, осуждении России за якобы незаконное присоединение Крыма (хотя иностранные наблюдатели, работавшие на избирательных участках в марте 2014 года, признали, что референдум прошёл в соответствии с международным правом), а также призыв российской стороны взять на себя ответственность за действия ДНР и ЛНР в зоне вооружённого конфликта в Донбассе (и для Киева с Брюсселем не важно, что Москва — это не участник военных действий, а один из гарантов выполнения Минских соглашений, такой же, как Берлин и Париж, но к ним подобные призывы не обращены).

Как сообщает Офис президента Украины, на саммите правительство Украины и Европейская комиссия подписали соглашения на общую сумму €60 млн:

о финансировании мероприятия «Программа ЕС «Крепкие регионы» (которое должно способствовать привлечению помощи ЕС для повышения устойчивости Украины, в частности к пандемии COVID-19, общий вклад ЕС в рамках соглашения составляет €30 млн);

о финансировании мероприятия «Механизм развития гражданского общества Украины» (предусматривает помощь ЕС для укрепления демократии на Украине, вклад Брюсселя — €20 млн);

о финансировании мероприятия «Климатический пакет для стабильной экономики (CASE) на Украине» (направлено на поддержку перехода к экологически чистому энергоснабжению и потреблению, сокращение выбросов парниковых газов и веществ, разрушающих озоновый слой, стимулирование перехода к чистой и круговой экономике, вклад ЕС — €10 млн).

В свою очередь, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев и вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза ​​Червиньска подписали соглашение о выделении €300 млн на ремонт общественных зданий на Украине, а точнее — на теплоизоляцию крыш, подвалов и стен, установку энергоэффективных окон, дверей и остекления, энергоэффективного освещения и системы регенерации потерь тепла. Другие соглашения с банком предусматривают предоставление €30 млн на проект по модернизации и цифровизации Укрпочты.

После подписания документов состоялась пресс-конференция по итогам саммита. Журналисты попросили Жозепа Борреля объяснить фразу «я сказал президенту (Украины Владимиру Зеленскому — ред.), что ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом», которую он употребил в своей статье для издания «Европейская правда», посвящённой его визиту в Киев в конце сентября.

«Помощь, которую мы предоставляем Украине — не без требований. Мы не являемся просто банком. Мы не просто организация, которая раздает деньги просто так. Действительно, наша помощь связанна с реформами для того, чтобы разделять ценности, которые мы разделяем», — ответил европейский чиновник.

Ответочка Зеленского Порошенко

После того как Порошенко публично фактически отдал указание президенту страны, хотя это его прерогатива раздавать распоряжения, Зеленский решил тоже написать статью для «Европейской правды», но уже по итогам саммита в Брюсселе.

«Успешный портной каждый раз снимает новые мерки — даже с давних друзей. Евросоюз каждый раз готов к новым лекалам, видя, как Украина растёт. Мы говорили о пересмотре соглашения об ассоциации с ЕС. Этот документ 6 лет назад был прорывом в наших экономических отношениях. Евросоюз не имеет таких соглашений ни с кем по своим пределами. Сейчас более 40% нашей торговли приходится на ЕС, это сделало Европейский союз главным торговым партнёром Украины. Но, как и каждому, кто растёт, нам уже нужно больше. Наши предприниматели хотят и могут продавать в страны ЕС больше товаров», — заявил глава государства.

Соглашение в том виде, в котором было подписано изначально, выгодным для Киева назвать сложно — в рамках зоны свободной торговли с ЕС украинские производители могут поставлять только сырьё и товары с низкой добавленной стоимостью, годовые квоты на отдельные категории продовольственных товаров настолько малы, что исчерпываются всего за несколько месяцев. Сырьевой придаток Европы вместо мастерской. ЕС запрещает Украине поддерживать свою промышленность © president.gov.ua

«Много говорили ещё об одной проблеме, фактически нашей украинской «пандемии» — коррупции. Для неё тоже используют маски, но они не помогают. Мы неустанно ищем вакцину. А пока применяем те лекарства, что есть. Именно после моего прихода к власти антикоррупционная архитектура на Украине стала завершённой и действительно независимой.

Представьте, НАБУ начали создавать ещё в 2014 году, но только в 2019-м своим указом я поручил МИД обеспечить Бюро возможность самостоятельно сотрудничать с международными партнёрами в расследовании коррупционных преступлений. Также был принят закон о полном оперативную независимость НАБУ — так называемое право на прослушивание. Эти два ключевых для Бюро решения блокировались в течение пяти лет до прихода моей команды. Мы же вернули в уголовный кодекс статью об ответственности за незаконное обогащение, позволили заработать Высшему антикоррупционному суду», — подчеркнул Зеленский.

Также в своей статье президент написал, что это у украинцев забрали их территории — Крым и частично Донбасс (на самом деле их никто не забирал — полуостров вошёл в состав РФ по итогам референдума, воспользовавшись правом народа на самоопределение, закреплённым в Уставе ООН, а Донбасс не захотел жить так, как предложили лидеры госпереворота, но де-юре ДНР и ЛНР остаются частью Украины), что это украинцы «умирали на Майдане европейской ментальности», что украинцы — «европейцы по ценностям и принципам, по своей внутренней свободе и развитой демократии».

Одной рукой бьёт, а другой гладит. Так можно охарактеризовать статью Зеленского: он и предыдущую власть упрекает в том, что она затягивала с воплощением реформ в жизнь, а его команда пришла и порядок навела, но в то же время повторяет тезисы Порошенко о гибели за европейское будущее и противостоянии «агрессии» России.

Как рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook, во вступительном слове на пленарной сессии саммита в Брюсселе, проходившей за закрытыми дверями, Зеленский заявил, что Украины — это будущий член Европейского союза. Если так, что с его стороны было очень непредусмотрительно говорить несколькими днями ранее в интервью Politico Europe, что «украинцы ментально больше европейцы, чем, простите, некоторые страны ЕС».

Если Украина действительно когда-нибудь станет членом ЕС, то эти слова могут больно ударить по ней. Не стоит забывать, что самые важные решения в Евросоюзе принимаются на основе консенсуса, то есть нужно согласие каждого, а один или несколько партнёров по союзу могут припомнить заявление Зеленского и из принципа не поддержать какую-либо инициативу Киева, и тогда она будет заблокирована.

В то, что Украина в обозримой перспективе войдёт в «европейскую семью», многие не верят, в тому числе некоторые украинские политики. Виктор Медведчук накануне саммита, комментируя заявление Зеленского словацкому изданию Hospodarske noviny о том, что Украина должна получить от ЕС конкретный сигнал о возможности получения членства в союзе, подчеркнул, что в ЕС сотни раз давали ответ на вопрос о перспективах вступления Украины, а в 2016 году на референдуме в Нидерландах более 60% граждан высказались против присутствия Украины в ЕС и с тех пор мало что изменилось. Украине не стоит надеяться на скорую интеграцию с ЕС – посол Евросоюза © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Более того, как напомнил политик, члены Евросоюза гарантировали своим избирателям, что ассоциация с Украиной не связана с предоставлением ей статуса государства-члена союза, и только после этого Амстердам согласился подписать соглашение об ассоциации Украины с ЕС, но это ни на шаг не приблизило Украину к полноценному членству в Евросоюзе.

«Всё, что можно было дать (Европе. — Ред.), украинская власть уже дала: небо над нашей страной, которое теперь бороздят бомбардировщики НАТО; украинскую землю, которая в ближайшие годы должна стать собственностью иностранцев; украинские банки и госкорпорации, которыми тоже управляют иностранцы, засевшие в наблюдательных советах. Украина отдала Евросоюзу даже самое ценное — своих людей, благодаря труду которых поднялась экономика Польши, Чехии, Румынии. Украинцев сейчас уже критически не хватает в самой Украине», — заявил Медведчук.

Прошедший в ЕС саммит хоть и завершился несколькими серьёзными договорённостями, но всё же в очередной раз подтвердил, что от перемены мест президентов поведение Украины не меняется. Похоже, что она уже превратилась в глубинное государство.