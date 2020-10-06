С прошлого воскресенья в Нагорном Карабахе не прекращаются бои. По неподтвержденным данным, погибли более 220 человек, по обе стороны растет число жертв среди мирных жителей

После относительного затишья в выходные бои разгорелись с новой силой. В воскресенье президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан освободил девять сел в районе города Джабраил. При поддержке своего турецкого коллеги, Реджепа Тайипа Эрдогана, Алиев сказал, что бои не закончатся, пока не будет освобожден весь Карабах.

Сейчас на месте ситуация такая, что помимо заявлений армянских и азербайджанских сил, которые вещают о своих успехах, мало что известно. Но учитывая всю информацию, создается впечатление, что сейчас Азербайджан «ведет» в этом столкновении. Сама армянская сторона подтвердила потерю нескольких сел в Нагорном Карабахе, пишет хорватское издание Advance.

В подобном конфликте, указывает СМИ, преимущество получит та сторона, которая сможет положиться на более сильных союзников. И в данном случае это Азербайджан. Каждый день с начала конфликта турецкий президент Эрдоган выражает свою поддержку Азербайджану, подчеркивая, что власти в Баку не должны соглашаться на мирные переговоры и продолжать наступление до «освобождения оккупированных территорий».

У Армении нет такого союзника, который так же активно включился бы в этот конфликт. Армения традиционно полагалась на Россию, которую считала гарантом своей безопасности. Теперь, когда страна балансирует на грани войны, уже мало что говорит об этом. Напротив, многое напоминает о том, что отношения России с Арменией и Азербайджаном развиты в одинаковой мере. Нагорный Карабах: Есть ли вариант невоенного, дипломатического решения конфликта? © REUTERS, Defence Ministry of Azerbaijan/Handout via REUTERS

С начала конфликта президент России Владимир Путин четыре раза беседовал по телефону с армянским премьером Николой Пашиняном. В первые дни тот утверждал, что отказывается, как и азербайджанская сторона, от каких бы то ни было мирных переговоров. Но со временем он передумал и теперь говорит, что готов участвовать в мирных переговорах. Их может провести та же группа, которая остановила войну 30 лет назад, то есть представители России, США и Франции.

Турция и Азербайджан являются близкими союзниками еще со времен распада СССР. Анкара выстраивает с Баку близкие политические и экономические отношения по модели «два государства, одна нация». Азербайджанцы и турки — не одна нация, но они действительно похожи. Их связывает этническая и культурная близость. Оба народа мусульмане, хотя турки — сунниты, а азербайджанцы — шииты.

Для Турции нынешний конфликт не случайность. Анкара на протяжении десятилетий обучает азербайджанскую армию. Не станет сюрпризом, если в будущем выяснится, что Турция сыграла серьезную роль в эскалации конфликта, а возможно, прямо подсказала Баку, что «время пришло».

Турция — крупнейший поставщик оружия в Азербайджан, и уже поэтому она заинтересована в том, чтобы это оружие «потратилось». Тут интересно отметить, что вторым крупнейшим поставщиком оружия для Азербайджана является Россия. На третьем месте — Израиль.

Этот конфликт согласуется с другими агрессивными кампаниями Анкары. Эрдоган воюет в Сирии, Ливии, Ираке… Нагорный Карабах стал бы еще одним конфликтом в целой череде столкновений, в которых Турция участвует прямо или через посредников. «Стоять бок о бок»: Эрдоган пообещал помощь Азербайджану в Карабахе © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Турции грозят невиданные прежде экономические проблемы и международной изоляция со стороны крупных западных держав, США, ЕС и даже России, пишет в этой связи бельгийское издание New Europe

Чтобы удержаться у власти, президент Эрдоган за последнее десятилетие установил в Турции авторитарный режим, постепенно скатывающийся в диктатуру. Он разрушил экономику страны и опутал ее скандалами, в которых замешаны члены его семьи. Эрдоган ввязывается во внешние войны в Сирии, Ливии, а теперь и в Армении. Одновременно он чуть было не развязал войну против Греции и Кипра, добиваясь прав на бурение в тех районах Эгейского моря, которые по международным соглашениям Турции не принадлежат.

Следует отметить, что Турция расширила военное присутствие за счет своих баз в следующих странах: Албания (от 20 до 250 военнослужащих на военно-морской базе Влёра с двумя фрегатами), Азербайджан (здания и сооружения в военном городке Гызыл Шерг и здание терминала на аэродроме в поселке Гаджи Зейналабдин) и Ирак (база на 2 000 человек).

Кроме того, Турция имеет более 20 военных и разведывательных баз, в том числе в провинциях Эрбиль и Дахук в Иракском Курдистане; авиабазы в Аль-Ватии, Митиге, Мисурате и Зуваре в Ливии; миротворческий контингент в 30 000 военнослужащих в Северном Кипре, база на 5 000 человек в Катаре; лагерь «Тюрксом» с 200 военнослужащих в Сомали (контингент может быть увеличен до 1 000); базы в Аль-Бабе, Эр-Раи, Ахтарине и Джараблусе в Сирии с личным составом не менее 5000 человек. Наконец, появились новые базы в Атме и Дарат-Иззе. Политолог Михеев рассказал, какие козни Турция строит России со времен распада СССР © Public Domain

В этих условиях Вашингтон настроен умеренно критически, потому что Турция остается крупным членом НАТО. ЕС, хотя его территории оказались под угрозой со стороны Турции, тоже занял умеренно критическую, но твердую позицию — во многом под давлением Германии.

В ФРГ живет около пяти миллионов мусульман, так и не интегрировавшихся в немецкое общество. Все они хорошо организованы и находятся под контролем Анкары — с тысячами мечетей, исламских культурных центров, школ и гетто. Противостоять постоянному турецкому шантажу у правительства Германии нет ни сил, ни решимости.

Эрдоган поручил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву объявить войну Армении из-за Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов — территории Азербайджана на границе с Арменией, населенной армянами.

Азербайджану как самому податливому и готовому к сотрудничеству сателлиту Турции отводится важная роль в планах Анкары, которые предусматривают в будущем создание исламского альянса. Он задуман как аналог НАТО в исламском мире — чтобы блюсти интересы мусульман во всем мире, и первой его целью станет исламизация Европы.

Но в каспийском регионе по-прежнему сильны и российские интересы. Не считая Ирана, остальные страны Каспия — бывшие советские республики с глубоко укоренившимися российскими интересами. Поэтому если Азербайджан выиграет в карабахском конфликте, он при этом проиграет, потому что Россия не упустит возможности показать всем, кто есть кто на Каспии.

Россия недавно сослалась на Организацию Договора о коллективной безопасности — также известную как Ташкентский договор за подписями Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, который обязывает страны вступить в конфликт по зову Еревана. Нагорный Карабах: маленькая война с большими последствиями © REUTERS, Defence Ministry of Armenia/Handout

Конфликт Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха имеет давние корни, но сейчас вдобавок ко всему на его фоне обостряется соперничество Москвы и Анкары, считает французская газета Le Figaro. Малейший инцидент может повлечь за собой страшные последствия.

«Азербайджан и режим президента Ильхама Алиева хотят с помощью начатого 27 сентября наступления на Нагорный Карабах укрепить внутреннее единство и напомнить о себе международному сообществу», — говорит один западный дипломат.

На фоне ухудшения экономической обстановки в стране в связи с падением цен на нефть и коронавирусом Баку решил использовать патриотическую мобилизацию для воздействия на население, которое при трудностях всегда требует отчета от руководства, считает другой эксперт. У Баку могло возникнуть стремление стереть из памяти неудачи военных в ходе июльских столкновений на границе с Арменией.

Российские и западные эксперты отмечают стремление Реджепа Тайипа Эрдогана представить себя лидером всех мусульманских и тюркских народов. Безоговорочная поддержка Азербайджана со стороны Анкары отражает и значительную военную помощь.

Как отмечает специализированный сайт Meta Défense, многие видео военных операций, которые были опубликованы Минобороны Азербайджана, свидетельствуют об активной турецкой поддержке. В частности, речь идет о применении недавно заказанных Баку дронов TB2 Bayraktar, которые «явно управляются опытным, следовательно, турецким персоналом».

Иран, третий участник «карабахского треугольника», пытается укрепить позиции на Южном Кавказе, сделав ставку на Армению, своего главного партнера в регионе. Как ни парадоксально, по историческим и гуманитарным причинам (присутствие большой азербайджанской общины) отношения Исламской Республики с Азербайджаном (хотя большинство его населения тоже составляют шииты) намного прохладнее, чем с Арменией. Война за Карабах. Как армяне и азербайджанцы дошли до взаимной резни © PAN Photo | PAN Photo | Перейти в фотобанк

Дипломаты вот уже 30 лет топчутся на месте в Нагорном Карабахе. Сформированная в ОБСЕ Минская группа под председательством Франции, США и России пытается с 1992 года предложить варианты урегулирования конфликта. Ее главная проблема в том, как совместить принцип невмешательства и право народов на самоопределение. «Это диалог слепого с глухим. Мы имеем дело с двумя образцами непримиримого национализма», говорит бывший западный участник переговоров. Как бы то ни было, в этом взрывоопасном регионе малейший инцидент может повлечь за собой страшные последствия, подчеркивает Le Figaro.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru