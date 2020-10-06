Во вторник 6 октября на несколько киргизских золотых рудников было совершено нападение. Тем временем финансовая сфера Киргизии испытывает на себе влияние протестов

Во вторник 6 октября входящая в состав российского государственного компания «Русская платина» горнорудная компания «Альянс Алтын» вынуждена была остановить работы на месторождении золота «Джеруй». Это произошло из-за нападения на рудник местных жителей.

«Около 500 человек из числа местных жителей и захватили месторождение. Первым делом они ограбили склад товаро-материальных ценностей и подожгли здание золотоизвлекающей фабрики», — сообщило издание Kaktus.media. Крупнейшую золотодобывающую компанию Киргизии атаковали митингующие © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Как заявили в компании, работы на втором крупнейшем золоторудном месторождении Киргизии будут продолжены только после стабилизации обстановки в стране.

Позже СМИ сообщили о ещё одном нападении. На этот раз — на золоторудное месторождение «Жамгыр», принадлежащее Vertex Gold Co. Эту компанию киргизские СМИ и некоторые политики связывали с семьёй первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Жамгыр» захватили местные жители. Как передавало издание Kaktus.media, в момент нападения на месторождении находились два сотрудника лаборатории. Нападавшие угрожали им расправой, т.к. те — не местные жители.

Подобные нападения могут дорого стоить экономике Киргизии, которая сейчас и так находится не в лучшем состоянии.

У канадцев не забалуешь и другие золотые истории

Крупнейшее золоторудное месторождение Киргизии — «Кумтор» — пока не сообщало о нападениях. И вряд ли сообщит. Ещё с самого начала работы этот рудник, который принадлежит канадской компании Centerra Gold Inc. славился довольно жёстким режимом безопасности. И такие меры предпринимались не просто так. «Кумтор» — крупнейшее высокогорное золоторудное месторождение Центральной Азии.

«В Кыргызстане в настоящее время насчитывается около 255 месторождений золота, общие запасы которых составляют 2 тысячи 149 тонн. Основная часть золота добывается на высокогорном руднике «Кумтор», который занимает третье место по добыче золота в Содружестве Независимых Государств и 22-е место в мире. В последние годы добыча золота в Кыргызской Республике устойчиво сохраняется на уровне 18-20 тонн в год, составляет 90% всего объема добычи полезных ископаемых страны и является основным продуктом для экспорта. За девять месяцев 2019 года на руднике «Кумтор» было произведено 14 тонн золота. Другие рудники производят только концентрат золота, не доводят его до сплава Доре и вывозят на переработку за пределы Киргизской Республики», — сообщила в конце сентября 2020 года киргизская партия «Кыргызстан». Второе по величине золотое месторождение в Киргизии разграблено и сожжено © РИА Новости, Александр Лыскин | Перейти в фотобанк

Киргизия через ОАО «Кыргызалтын» является держателем более 26% акций канадской компании. «Кумтор» был и остается одним из важнейших предприятий для экономики Киргизии. Ещё в 2013 году издание Deutsche Welle оценивало долю «Кумтора» в ВВП страны от 5% до 11%. В 2018 году «Радио Аззатык» (киргизская служба финансируемого США «Радио Свобода») сообщило о сохраняющейся зависимости экономики страны от добычи золота на этом руднике.

«К концу июля 2018 года ВВП Кыргызстана составил 261 млрд сомов и в реальном выражении снизился на 0,2%. Причина спада экономики «традиционная» — снизилась добыча золота на крупнейшем предприятии страны «Кумтор». Показатели экономики остаются в сильной зависимости от рудника, поэтому власти составляют отдельную статистику, которая показывает рост без учета «Кумтора», — указывалось в публикации данного СМИ.

История повторилась и в 2019 году.

«В оставшийся месяц 2019-го уменьшение объемов добычи золота на руднике «Кумтор» продолжит оказывать сдерживающее воздействие на экономическую активность и прирост ВВП», — сообщил киргизскому изданию kg.24 в ноябре 2019 года главный специалист отдела экономического анализа Евразийского банка развития Анатолий Харитончик. Погасить революцию. Как власти Киргизии пытаются справиться с протестами © REUTERS, Vladimir Pirogov

Впрочем, помимо «Кумтора» были и другие месторождения, пускай и не настолько богатые золотом. Многие из них разрабатывали с проблемами. И причина тому — позиция местных жителей. Им работа рудников не нравилась.

В августе 2019 года местные жители напали на рудник «Солтон-Сары». Около 500 жителей сёл, расположенных у рудника, потребовали прекратить на нём работы и выгнать оттуда китайского инвестора — компанию Zhong Li Mining. Между митингующими и сотрудниками компании произошли стычки: они бросали друг в друга камни, а затем местные жители захватили спецтехнику и с её помощью постарались выдворить китайцев с рудника.

Местные жители были не в восторге от добычи золота. Им богатство родных недр приносило лишь проблемы. Ещё в 2012 году при поддержке Агентства США по международному развитию компания Oxus International провела опрос, в ходе которого выяснилось: более половины граждан Киргизии, проживающих около рудников, к ним относится отрицательно. Свыше 60% опрошенных указали на опасения по поводу загрязнение окружающей и возможных негативных последствий для здоровья. «Поджигают по краям». Почему возникли и что означают протесты в Киргизии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

При этом работа каждого нового рудника не делает рядового кыргызстанца богаче. Подчас бастовали даже рабочие рудников, как это было на «Кумторе» в 2013 году или на всё том же «Жамгыре» в 2016 году.

Власти пытались решить проблему, используя её подчас для предвыборной агитации.

Золотые обещания

В конце августа 2020 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики», целью которого являлось «совершенствование налогового законодательства в части налогообложения доходов горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий, осуществляющих деятельность по добыче и реализации золотосодержащей руды, золотосодержащего концентрата, золотого сплава и аффинированного золота, а также уточнение налоговой базы роялти и его ставки».

Согласно этому закону на 7% увеличивалась ставка налога на на доход горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий, вывозящих золотосодержащие руды и концентраты за пределы страны.

Закон должен был вступить в силу спустя два месяца после опубликования. Минфин Киргизии признал «власть народа» и остановил все финансовые операции © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Спустя месяц партия «Кыргызстан», которую киргизские политологи называют провластной, призвала представить местным производителям ювелирных изделий право закупать драгоценные металлы у добывающих компаний, исключив возможность перепродажи купленного.

Кроме того, партия призывла создать на территории страны биржи по продаже драгоценных металлов, предполагающие их свободный оборот, освободить от НДС поставку и экспорт металлосодержащих руд, концентратов, сплавов и аффинированных металлов, а также ювелирных изделий, изготовленных из концентратов, сплавов и аффинированных драгоценных металлов, драгоценные и полудрагоценные камни, предназначенные для производства ювелирных изделий, включить ювелирное производство в перечень преференциальных видов промышленной деятельности, подлежащих льготному налогообложению, а также освободить от уплаты НДС импорт основных средств ювелирным производителям.

Также «Кыргызстан» выступал за право предоставить банкам право осуществлять банковские операции с аффинированными драгоценными металлами и исключить избыточные проверки производителей ювелирных изделий и создать систему отслеживания оборота драгоценных металлов и камней, а также внедрить в законодательство новую форму камерального контроля в виде мониторинга информационных баз данных, отражающих движение драгоценных металлов от этапа приобретения до производства готовых изделий и последующей их реализации.

В общем, тема золота присутствовала в политической повестке дня Киргизии. Но для рядовых жителей страны золотые рудники — это по-прежнему скорее зло, чем благо.

Удар по экономике

Как бы то ни было, нападения на рудники вряд ли помогут Киргизии. Согласно данным фондовой биржи Торонто, акции владеющей «Кумтором» Centerra Gold Inc. 6 октября за короткое время рухнули более, чем на 4% и продолжили падение. К моменту написания статьи по данным фондовой биржи Торонто, они проседали в цене более, чем на 5,7%.

Что касается финансовой сферы, то и здесь всё не так гладко. Днём 6 октября президент союза банков Киргизии Анвар Абраев заявил об изъятии денежных средств из банкоматов и отключении последних.

«Сегодня были изъяты средства из банкоматов для того, чтобы не проводились операции, и отключены автоматы. Ну вы знаете печальный опыт 2005-го, 2010 года, в те события доходило до нехороших действий со стороны определенных лиц, которые взламывали банкоматы, мародерства происходили. Вот исходя из этого печального опыта было принято такое решение», — указал Абдраев. Грозин рассказал, возможен ли в Киргизии майдан по украинскому сценарию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

При этом он заявил, что скорее всего к среде 7 октября офисы коммерческих банков и банкоматы заработают вновь.

За несколько часов до этого министерство финансов Киргизии заявило о приостановке всех финансовых операций, которые проводятся через это ведомство.

Неспокойная обстановка в стране может нанести урон и без того находящейся не в лучшем положении киргизской экономике. А это значит, что власти и оппозиции нужно как можно скорее договариваться. А после — решать накопившиеся проблемы в киргизской экономике. И проблема золота — одна из них.

Когда статья готовилась к выпуску, стало известно о захвате ещё одного предприятия — завода ОАО «Кыргызалтын» в Кара-Балте. Именно на этом заводе перерабатывается всё добываемое в стране золото. Ранее было совершено нападение на здание самого ОАО в Бишкеке, однако нападавших удалось оттеснить с территории. Вряд ли всё это улучшит состояние киргизской экономики. Скорее наоборот.