Главными политическими партнёрами белорусской оппозиции были Польша и страны Балтии, но теперь Светлана Тихановская налаживает личный контакт с лидерами ключевых государств Евросоюза - канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Очевидно, цель Тихановской - воплотить в жизнь планы относительно Александра Лукашенко

Глава немецкого правительства приняла в Берлине бывшего кандидата в президенты Белоруссии в качестве ведущей и ключевой фигуры белорусской оппозиции. О чём пойдёт речь на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Светлана Тихановская рассказала в опубликованном накануне интервью немецкому изданию Der Spiegel. Тихановская потребовала американских денег за победу над Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Я хотела бы обсудить с ней, что она и что ФРГ как важная страна могут сделать в нашем случае. Когда Германия заявляет о своём намерении выступить в качестве посредника в переговорах между нашими властями и народом Белоруссии, это очень хороший знак для всего мира», — заявила она.

В выступлении перед депутатами Бундестага 30 сентября Меркель подчеркнула, что Берлин не признаёт избрание президентом Белоруссии Александра Лукашенко, и призвала его вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока и Запада.

Более конкретно Тихановская сформулировала свои ожидания от встречи с канцлером ФРГ в интервью изданию Deutsche Welle — «в Беларуси грубо и подло нарушаются права человека, и белорусы сейчас кричат о помощи, поэтому мы надеемся, что роль Германии в разрешении данного вопроса в качестве медиатора будет одной из самых главных».

Белорусская оппозиция использует европейских политиков в своих целях

Тихановская напомнила, что план белорусской оппозиции состоит из трех пунктов: давление на власть, которое должно привести к переговорам, а они, в свою очередь, должны привести к новым президентским выборам.

Принудить Лукашенко к переговорам, по её мнению, должны, в частности, санкции Евросоюза. И, к радости противников действующей власти, 2 октября со второй попытки государства ЕС ввели ограничительные меры в отношении 40 белорусских чиновников, среди которых секретарь Совбеза Белоруссии Валерий Вакульчик, возглавлявший ранее МВД страны, бывший генеральный прокурор Александр Конюк, заместители министра внутренних дел Белоруссии, высокопоставленные силовики.

Александр Лукашенко в «чёрный список» не вошёл, потому что это не позволило бы вести с ним диалог. В интервью Der Spiegel Тихановская расценила это событие как победу, но призвала не останавливаться и расширять санкционный список Белоруссии. Никита Черкасов: У белорусской оппозиции нет единого центра принятия решений и четких лидеров © Facebook, Никита Черкасов

Было бы наивно полагать, что власти Белоруссии напугают европейские санкции и они примут любые условия оппозиции, лишь бы те согласились сесть за стол переговоров. Белоруссия много лет жила под западными санкциями, а нормализация отношений с Брюсселем и Вашингтоном произошла не так давно, и у западных стран нет таких серьёзных рычагов давления на Минск.

Кстати, журналист Deutsche Welle спросил у Тихановской, в каком городе или в каком месте находится главный рычаг противодействия Лукашенко, на что она ответила: «Это не город, это вся страна. Эта страна называется Беларусь». Впрочем, ещё одну страну, помимо своей Родины, она всё же выделяет. Представители белорусской диаспоры, с которыми лидер оппозиции встретилась в Берлине 5 октября, задали вопрос, с кем бы она как политик хотела бы встретиться.

«С Владимиром Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко», — сказала она.

Заявление российского лидера о готовности оказать Минску в случае необходимости и по официальному запросу военную помощь застало европейских покровителей белорусской оппозиции врасплох, и теперь они сами говорят прямым текстом, что без Москвы эту ситуацию урегулировать не удастся.

Начинается серьёзная политическая игра

Неделю назад Тихановская принимала в Вильнюсе, куда переехала после президентских выборов, французского лидера Эммануэля Макрона. В преддверии его визита президент Литвы Гитанас Науседа призвал европейские страны, в особенности Францию, выступить в роли посредников для установления мирного диалога между властями Белоруссии и гражданским обществом при участии России. Лидер Пятой республики отказываться не стал.

«Одно дело — Польша и Литва с Украиной. Другое дело — Германия и Франция. Игра идёт по-крупному. К сожалению, в неё вступают более серьёзные игроки, которые могли бы выступать, наоборот, в качестве стабилизирующего фактора», — сказал в эфире радио Sputnik директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев. Разбирайтесь сами. США отдали судьбу Белоруссии на откуп Евросоюзу © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

По его словам, была надежда, что Франция и Германия как политически мудрые акторы займут конструктивную позицию в белорусской истории, понимая, во-первых, что нынешние события — это внутреннее дело Белоруссии, во-вторых — что республика — самый близкий союзник России.

«Надежды не оправдываются. Макрон занял активную антибелорусскую позицию, и очевидно, что сегодня Меркель идёт по этому же пути», — констатировал эксперт.

Пантелеев считает, что немецкие власти, которые долгое время старались никак не комментировать происходящее в Белоруссии, всё же решили включиться в эту ситуацию, потому что она хорошо вписывается в истории с «отравлением» российского оппозиционера Алексея Навального и требованием свернуть проект «Северный поток-2». Таким образом, по словам политолога, встреча Меркель и Тихановской служит большим инструментом давления на Россию.

Эту точку зрения разделяет член Общественной палаты РФ Сергей Марков. Он уверен, что речь идёт именно о давлении на Россию, поскольку попытка госпереворота в Белоруссии, проводимая польскими спецслужбами, это прежде всего попытка создать враждебное окружение РФ.

«Отчасти лидеры ЕС отвечают на запрос о своём собственном общественном мнении, которое требует демократизации и отсутствия репрессий, но это общественное мнение ими же сформировано с помощью фальсификаций в информационном пространстве, которые проводятся в странах ЕС, где СМИ контролируются американцами, поэтому можно сказать, что Евросоюз действует по американской повестке.

Почему Меркель и Макрон предали идеи постепенного улучшения диалога с Россией и делают ставку на силовой сценарий, в том числе на поддержку переворота в Белоруссии и одновременное закошмаривание Кремля в связи с отравлением Навального? Это чудовищная ошибка Меркель и Макрона», — заявил Марков в эфире радио Sputnik.

А по мнению немецкого политолога Александра Рара, встреча с Тихановской — это демонстрация немцам со стороны Меркель и её правительства, что европейцы будут жёстко проводить «мягкую» политику в отношении Белоруссии, пытаться привлечь её ближе к Европейскому союзу, который, в свою очередь, будет показывать знак России, что заинтересован в том, чтобы республика в последующие месяцы переориентировала свою политику на Запад: на Германию, на Францию. Дорога к конфедерации? Как будет выглядеть Союзное государство России и Белоруссии © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

Рар в эфире телеканала «Россия-1» объяснил, почему Европа не вводит серьёзные санкции в отношении Белоруссии: «Германия всё-таки не хочет жёсткого противостояния с Россией, потому что России нужно решать столько проблем в мире, что не хочется тут лишний раз бодаться. Поэтому Меркель не следует рекомендациям прибалтов или поляков, которые, конечно, вылили бы целую кучу ведра санкций на Беларусь, но тем самым ударили бы и по населению, и по гражданскому обществу, которое всё-таки очень близко к Германии и Франции».

Несмотря на то что мягкие санкции не затронут Лукашенко или экономику Белоруссии, Запад, как подчеркнул политолог, сделает всё, чтобы Минск не ушёл в сторону России и не создал с ней союзное государство.