Во вторник, 6 сентября, Центральная избирательная комиссия Киргизии признала итоги выборов в парламент недействительными. Таким образом киргизский ЦИК отреагировал на слова президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, который пытается погасить охватившие столицу республики протесты

Во вторник, 6 октября, Центральная избирательная комиссия Киргизии признала итоги выборов в парламент недействительными.

«ЦИК двенадцатью голосами принял решение о признании недействительными итогов голосования», — заявила член комиссии Гульнара Джунабаева в Facebook.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков высказался за возможность признания итогов выборов недействительными, сообщала его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева. «Поджигают по краям». Почему возникли и что означают протесты в Киргизии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК КР тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов», — передавало её слова издание Sputnik Кыргызстан.

К тому времени киргизскую столицу охватили протесты. Они начались утром 5 октября и к вечеру того же дня переросли в столкновения с правоохранителями. Протестующим удалось захватить Белый дом, где находятся парламент страны и администрация президента.

Кроме того, митингующие освободили из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности предыдущего киргизского президента Алмазбека Атамбаева, а также бывших премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева, а также бывшего главу администрации президента Фарида Ниязова и бывшего мэра киргизской столица Албека Ибраимова.

Действующий мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку. И не только он. Оппозиция требует нового правительства, а эксперты заявляют о возможной смене власти в стране.

Принцип домино

К тому времени, когда Суракматов подавал в отставку, такие же заявления на имя премьер-министра подали полномочный представитель правительства в Нарынской области Эмилбек Алымкулов, полпред в Таласской области Марат Мураталиев и полпред в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев. При этом Мурталиев заявил, что поддерживает народ, а Тулобаев — что не имеет морального права занимать свой пост, хотя «народ просил работать дальше».

Таким образом, можно заявить, что власть «на местах» посыпалась. А это угрожает уже и президентству Жээнбекова. Киргизский президент, кстати, уже охарактеризовал протесты, прошедшие в столице, как попытку захвата власти.

«Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок», — заявил он.

Президент Киргизии призвал оппозиционные политсилы к диалогу. При этом Жээнбеков призвал их «поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле». Вряд ли это поможет киргизскому президенту, считают эксперты. Минфин Киргизии признал «власть народа» и остановил все финансовые операции © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Сомнительно, что (Жээнбеков) сохранит пост. Мы знаем, насколько традиционно решительно действуют в таких случаях восставшие. Учитывая, что страна пропитана коррупцией, клановыми связями, всевозможными некими договоренностями, зачастую незаконными, то я думаю, что пока выступления стихийные, но они очень быстро могут быть «перехвачены» людьми, которые будут пытаться занять место нынешнего президента», — отметил утром 6 октября политолог Андрей Суздальцев в комментарии РИА Новости.

Он заявил, что пока неизвестно, руководит ли кто-либо протестами.

«Надо смотреть на тех лидеров, которые придут. Пока нет информации, чтобы кто-то выступал с комментарием где-нибудь в Анкаре или другом соседнем государстве. Нет реакции еще и западного мира. Я думаю, что это внутренние проблемы, которые не решаются», — добавил Суздальцев.

Однако позже люди, о которых говорил политолог, объявились.

Почти как белорусы, но киргизы

Во вторник 6 октября в Киргизии объявили о создании Координационного совета оппозиции. В орган, название которого точь-в-точь такое же, как у белорусских оппозиционеров, вошли Социал-демократическая партия Киргизии, «Ата Мекен», «Республика», «Бир бол», «Замандаш», «Бутун Кыргызстан», «Реформа» и «Ордо».

Главой Координационного совета назначили лидера партии «Бутун Кыргызсктан» Адахана Мадумарова. Члены совета провели встречу с журналистами, на которой они заявили о необходимости смены правительства.

«У нас в любом случае есть нынешний легитимный парламент. Нравится он вам или нет — другой вопрос. Мы призываем депутатов этого созыва собраться и утвердить правительство народного доверия», — отмечалось в их заявлении. Суд отменил заключение под стражу освобожденного протестующими экс-президента Киргизии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Позже издание Sputnik Кыргызстан сообщило, что оппозиционеры могут пойти и дальше.

«Известно, что политики рассматривают два варианта для стабилизации общественно-политической ситуации в стране. Координационный совет не исключает, что предложит Сооронбаю Жээнбекову добровольно сложить полномочия президента. Второй вариант будет рассмотрен на экстренном заседании Жогорку Кенеша шестого созыва. В Координационном совете не исключают, что депутаты объявят Сооронбаю Жээнбекову импичмент», — указывалось в сообщении издания.

Позже стало известно, что Минфин Киргизии заявил о приостановке всех финансовых операций, которые проводятся через министерство.

«В связи со сложившейся ситуацией центральный аппарат, структурные и подведомственные подразделения Министерства финансов Кыргызской Республики провели экстренное собрание с представителями народа, признали власть народа и единогласно рекомендовали на назначение исполняющим обязанности министра Мукашева Кыялбека Белековича», — говорилось в сообщении на сайте ведомства.

Власть в Киргизии продолжает сыпаться. И одной из причин этого некоторые наблюдатели называют беспечность нынешнего президента.

«Жээнбеков проиграл стратегически. Все почему-то считают, что когда получают какую-то должность, то становятся небожителями. И с ними ничего не будет. А это не так. В политике горестный миг поражения может последовать через два мига после недавнего триумфа. Так бывает. Давайте с вами вспомним нашего славного ростовского сидельца — Виктора Фёдоровича [Януковича]. Он же так славно расторговался. И от Евросоюза денег получил, и от Россиюшки получил. А чем закончилось всё? Отсюда вывод: нельзя расслабляться в политике», — отметил в комментарии изданию Украина.ру политолог Армен Гаспарян.

В случае, если оппозиционерам удастся свергнуть руководство страны и взять власть в свои руки, возможна новая волна протестов и в других постсоветских государствах. Так, в соцсетях украинцы уже приводят киргизов в пример белорусам, чьи протесты «забуксовали».

«Дорогие мои сябры, не хотели брать пример с нас — берите с киргизов. С диктаторами прощаются только таким способом. А если вы боитесь в борьбе за свободу пролить кровь — свою и опричников режима — и боитесь насилия как чёрт ладана, идти надо не на улицы и площади, а в монастырь», — отметил волонтёр, председатель наблюдательного совета в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Николая Пирогова Геннадий Друженко.

А популярный среди белорусских оппозиционеров Τelegram-канал Nexta_live, ведущийся из Польша, с 5 октября переключил своё внимание на протесты в Бишкеке.

Одной из последних новостей на этом канале стало известие о создании протестующими своих дружин. ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Радикально настроенная часть белорусской оппозиции может попытаться использовать момент для обострения, тем более что у союзника легитимных властей Белоруссии — России — сейчас непростое время. К войне в Нагорном Карабахе, одной из вовлеченных сторон в которую является член ОДКБ Армения, прибавилась обстановка в Киргизии — тоже члене ОДКБ, а также ЕврАзЭс.

«В Секретариате ОДКБ с обеспокоенностью восприняли происходящее в Кыргызстане. Мы внимательно следим за ситуацией и за ее развитием», — сообщил секретарь организации Владимир Зайнетдинов в комментарии РИА Новости.

При этом он отметил, что в ОДКБ со стороны Киргизии пока не было обращений за помощью.