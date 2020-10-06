Президент США Дональд Трамп идёт на поправку, и, похоже, негласное перемирие между ним и бывшим вице-президентом Джо Байденом в рамках избирательной кампании подходит к концу

Вечером 5 октября главу государства выписали из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, куда его госпитализировали после подтверждения диагноза «коронавирус» 2 октября.

В видеообращении к соотечественникам президент США Дональд Трамп сказал: «Чувствую себя действительно хорошо. Не бойтесь COVID! Не давайте ему доминировать над вашей жизнью. При администрации Трампа мы разработали некоторые действительно отличные лекарства и получили знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!»

Его лечащий врач Шон Конли сообщил журналистам, что в последние сутки состояние главы государства продолжало улучшаться: высокой температуры не было более 72 часов, уровень кислорода в крови в норме, поэтому Трампа можно выписать из госпиталя. Однако у врачей остаются опасения о возможном ухудшении его самочувствия. Не исключает осложнений и главный инфекционист США Энтони Фаучи, хотя считает, что это всё же маловероятно.

«Проблема в том, что он всё ещё на достаточно ранней стадии заболевания. И не секрет, что, если вы посмотрите на клиническое течение у людей, иногда на пятом-восьмом дне может начаться обратная динамика», — объяснил он в интервью телеканалу CNN.

Источник телеканала CNN сообщил, что после возвращения в Белый дом Трамп будет работать не в западном крыле, а в личном кабинете на третьем этаже и во временных кабинетах, оборудованных в картографическом зале и дипломатической приёмной, расположенных на цокольном этаже рядом с медицинским кабинетом и кабинетом доктора Конли. Жизнь и смерть президента Трампа. Готова ли Америка к худшему варианту © AP, Alex Brandon

Что касается плана лечения президента, то, по словам профессора университета Джорджа Вашингтона Джонатана Рейнера, он может быть единственным пациентом на планете, который когда-либо получал комбинацию трех препаратов: ремдесивира, дексаметазона и коктейля из антител. Дело в том, что, как уточняет CNN, ремдесивир ещё не получил одобрения американского медицинского регулятора FDA для лечения COVID-19, но его применение возможно для экстренного использования, а дексаметазон подавляет иммунную систему, поэтому не рекомендуется больным коронавирусом, если ситуация не серьёзная.

«Единственный вывод, который можно сделать из этой тройной терапии, состоит в том, что врачи президента считают, что он находится в серьёзной опасности», — добавил Рейнер.

Впрочем, на кадрах возвращения в Белый дом президент выглядит бодро. В видеоролике показано, как Трамп в маске вышел из госпиталя в сопровождении охраны, на вопросы собравшихся журналистов отвечать не стал, ограничившись лишь фразой «спасибо всем большое», и сел в вертолёт. Прилетев на лужайку Белого дома, он поприветствовал представителей СМИ, поднялся по ступеням на южный портик Белого дома и, сняв маску, несколько раз отдал честь, повернувшись к вертолёту.

На этом моменте заострил внимание кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.

«Что это за подход в стиле мачо: мол, «я не собираюсь носить маску!» Ради Бога, будь патриотом. Я хотел бы надеяться, что президент, пройдя через то, что прошёл, — и я рад, что он, кажется, чувствует себя довольно хорошо, — донесёт правильный урок до американского народа: маски имеют значение», — заявил он во время выступления в здании телеканала NBC News в штате Флорида.

Сам Байден, который входит в ту же группу повышенного риска заражения коронавирусом, что и Трамп, на публике всегда появляется в маске.

Неоднозначную реакцию общественности вызвало решение президента проехать в автомобиле вокруг здания военного госпиталя 4 октября, чтобы поблагодарить своих сторонников, собравшихся выразить ему поддержку в период лечения. Трамп прокомментировал свой поступок в записи в Twitter: «Есть сообщения, что СМИ огорчены тем, что я сел в безопасный автомобиль, чтобы поблагодарить множество поклонников и сторонников, которые стояли снаружи больницы в течение долгих часов и даже дней, чтобы выразить почтение своему президенту. Если бы я этого не сделал, СМИ сказали бы, что я груб».

Американский лидер надеется, что совсем скоро сможет ответить всем критикам лично, а не со страницы микроблога. По словам пресс-секретаря избирательного штаба республиканцев Тима Мертау, Трамп намерен участвовать во втором раунде теледебатов, запланированных на 15 октября. Байден же сказал, что примет решение об участии в следующих дебатах, если эксперты подтвердят, что это безопасно. А на онлайн-встрече с потенциальными избирателями он признался, что сожалеет об одном своём поступке на первой словесной дуэли с Трампом. «Неумный Джо» против «Щенка Путина». Как прошли первые дебаты Трампа и Байдена © REUTERS, Morry Gash/Pool

«Мне следовало сказать, что это шутовство, вместо того чтобы называть его клоуном. Я пытался сообразить, как заставить его вести себя уважительно во время дебатов, уважительно по отношению к модератору, и дать нам всем возможность говорить. Было ясно только то, что он не ответил по сути ни на один вопрос. Он и не собирался говорить по существу», — сказал Байден.

Он подчеркнул, что Трамп перебил его и модератора Криса Уоллеса 158 раз.

«В скором времени я вернусь к предвыборной кампании! Лживые СМИ показывают только лживые опросы общественного мнения», — написал президент в Twitter.

Согласно последним рейтингам, его отставание от соперника продолжает увеличиваться и сейчас составляет 8,5%. Одной из сильных сторон Трампа всегда было личное общение с аудиторией, но сможет ли он в ближайшие дни возобновить поездки по стране для проведения агитационных митингов, доктор Конли точно сказать не смог. Пока в расписании президента, распространённом Белым домом, никаких публичных мероприятий не запланировано.

По случаю выписки Трампа из госпиталя в интернет-магазине Белого дома началась продажа памятной монеты «президент Дональд Трамп победил COVID». Её можно приобрести по предзаказу за $100, 20% от этой суммы будет направлено двум медицинским учреждениям. Изображение монеты на сайте не представлено, но её создатель Энтони Джаннини уточнил, что «Трамп — фанат бокса, и новый дизайн монеты отличается не только намёком на супергеройские качества самого очаровательного президента в истории».

Профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув сравнил ассортимент интернет-магазинов кандидатов в президенты. У Трампа, который до прихода в большую политику уже был хорошо известен и продвигал свой бренд, выбор гораздо больше: игрушки, пивные кружки, ошейники для собак, красные кепки с надписью Make America great again, толстовки, футболки, в том числе с лозунгами, относящимися к разным группам населения (латиноамериканцев, афроамериканцев, ветеранов, женщин).

«Они направлены на конкретные группы людей, проблемы и образ жизни. Обратите внимание на лица людей, которые демонстрируют товары, это люди, которые выглядят как те, на кого нацелена кампания Трампа, это преимущественно белые, афроамериканцы и некоторые испаноязычные, кто представлен на сайте. Трамп был избран в результате очень микротаргетированной кампании в 2016 году, совсем как Обама дважды — в 2008 и 2012 годах. Спектр товаров Трампа говорит, что он работает над тем, чтобы попасть в очень узкие слои электората и превратить их в большие цифры», — отметил эксперт.

В онлайн-магазине демократов ассортимент меньше, но у товаров есть определённая цель — они должны донести до избирателя мысли, что выборы в целом — это референдум доверия Трампу, а также что сам Байден — это кандидат для избирателей-республиканцев, которые не поддерживают Трампа, и для независимых избирателей, недовольных последними четырьмя годами. В Белом доме нашли еще два случая коронавируса после заражения Трампа © РИА Новости, Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

«Товары штаба Байдена о налогах Трампа призваны, а) выставить Трампа лицемером, который сам представляет собой болото, которое якобы осушает, (показать, что он) б) далеко не так богат, как утверждает в) на самом деле заинтересован быть президентом только потому, что думает, что он может получить какие-то выгоды от этого, или, грубо говоря, примерно та же история, которую демократы рассказывали о Трампе уже давно», — объяснил Косгроув.

Если вопрос о проведении дебатов Трампа и Байдена ещё не решён, то подготовка к дебатам между кандидатами в вице-президенты, намеченных на 7 октября, идёт полным ходом. На мероприятии будут действовать повышенные меры предосторожности: дистанция между Майком Пенсом и Камалой Харрис увеличена до 3,5 метров, а также их будет разделять ширма из плексигласа.

Комментируя эту новость, пресс-секретарь республиканца Кэти Миллер сказала: «Если сенатор Харрис хочет построить крепость вокруг себя, пусть строит».

На что пресс-секретарь кандидата от демократов Сабрина Сингх написала в Twitter: «Интересно, что пресс-секретарь вице-президента Кэти Миллер высмеивает наше желание создать плексигласовый барьер на стадии дебатов в то время, когда её собственный босс якобы отвечающий за целевую группу COVID-19, должен это приветствовать».

Меры предосторожности Пенс всё же соблюдает. На выходных он работал дома, а не в Белом доме, где с каждым днём растёт количество заболевших коронавирусом сотрудников. Одной из последних положительный результат теста получила пресс-секретарь администрации Кейли Макинани. В таких неблагоприятных эпидемиологических условиях маски начали носить даже те, кто раньше этого не делал, дочь президента Иванка Трамп и её супруг Джаред Кушнер теперь даже на пробежку выходит в масках.