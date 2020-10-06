С понедельника, 5 октября на Украине вступило в силу новое карантинное зонирование из-за резкого роста количества заболевших коронавирусной инфекцией. В «красную зону», где должны действовать самые жесткие карантинные ограничения, были внесены Тернополь и Канев Черкасской области

Целый ряд областных центров попали в «оранжевую зону», что предполагает тоже существенные ограничения. В оранжевый цвет окрасили Винницу, Луцк, Днепр, Ивано-Франковск, Львов, Полтаву, Сумы, Харьков, Николаев, Хмельницкий и Черновцы. Оранжевая зона предполагает закрытие всех хостелов и турбаз, фитнес-центров и спортзалов. Массовые мероприятия — не более 100 человек с соблюдением социальной дистанции. Кафе, бары, рестораны могут работать только до 23-00. В больницах не занимаются плановыми операциями, а госпитализация происходит лишь в неотложных случаях.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил 4 октября, что по всей стране могут ввести жесткие ограничения, если ситуация будет и далее ухудшаться. По его словам, под лечение коронавируса в медучреждениях Украины отведено 37 000 коек и 30 000 из них уже занято.

При острой нехватке медицинского персонала и коек средства из специального фонда Covid-19 используются явно не по назначению: на днях глава МВД потребовал выделить из этого фонда сумму около 2 миллиардов гривен на выплаты полицейским. Ранее и главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что на карантин, возможно, придется уйти всей стране еще до местных выборов, намеченных на 25 октября. Однако на введение полного карантина Киев вряд ли пойдет до выборов, так как это явно подорвёт и без того некрепкие позиции «Слуг народа». Власти Полтавы отказались ужесточать карантин и пообещали защитить жителей от полиции © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В понедельник Александр Шамота, мэр Полтавы, которая попала в оранжевую зону, взбунтовался против ужесточения карантина, пополнив ряд мэров, враждебно настроенных к Киеву из-за карантина. Он отказался следовать указаниям Минздрава, считая, карантин бессмысленным, а его экономические последствия — ужасающими.

«Давайте будем честными и откровенными. Мы уже держали жёсткий карантин. К чему это привело, мы увидели. Дырка в бюджете, дырка в карманах людей, массовые увольнения с работы. А в результате, даже после жесткого карантина, увеличилось количество больных. Период, который у нас был, мы использовали с пользой. Но дальше держать людей на жёстком карантине и подвергать людей голодной смерти, я считаю, неправильно. Поэтому мы приняли решение, что мы не планируем придерживаться жесткого карантина», — говорит мэр Полтавы. Он считает, что если государство не позволяет кому-то работать, то должно тогда компенсировать людям потерянные ими средства.

Полтавский мэр перед выборами фактически идёт по пути своего соседа, мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который весной самовольно ослабил карантин. Бондаренко тогда угрожали из Киева всеми карами небесными, но, по факту, ничего кроме пустых угроз не последовало.

Затем в августе мэры западных городов вообще массово наплевали на внесение их городов в «красную зону». Мэр Тернополя, «свободовец» Сергей Надал собрал внеочередную сессию горсовета, которая признала постановление Кабмина об установлении карантина неконституционным, порекомендовав местному бизнесу не выполнять его, а Нацполиции — не совершать каких-либо действий против этих предпринимателей. Он написал, что "не позволит правительству аматоров и экспериментаторов парализовать жизнь двухсоттысячного города".

В Луцке, который в августе отнесли к красной зоне, местные власти отказались останавливать общественный транспорт и закрывать бизнес. Аналогичным образом саботировали карантин и в Ивано-Франковске. В каждом случае из Киева лишь погрозили пальчиком, но не более. Политический карантин на Украине. Зеленский объявил «вторую волну» — народ не расслышал © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Украинский юрист Юрий Ткачук считает, что саботаж говорит о целой системе неповиновения. «Возникает вопрос: а какая же реальная ответственность за невыполнение правительственных "рекомендаций"? Коллективной ответственности местных депутатов у нас нет. Бунт на корабле? Да. Но реального влияния центра на это нет. И это, на самом деле, начало формирования системы неповиновении», — отмечает юрист.

Политолог Валдимир Фесенко отмечает также, что безнаказанность Анатолия Бондаренко, ослабившего карантин первым, привела к цепной реакции.

«Отсутствие санкций за нарушение закона порождает нарушение другими субъектами. Особенно сейчас, перед выборами, мэрам невыгодно принимать непопулярные решения. Это тоже эпидемия — эпидемия нарушения закона», — говорит Фесенко.

Депутат от «Слуги народа» Александр Качура при этом подчеркивал, что постановления о карантине обязательны для исполнения. «Местные органы власти не могут принимать решение, что они не будут выполнять какие-то законы, что у них в регионе какие-то другие нормы будут действовать. Хотя и в федеративных государствах является обязательным выполнение законов, которые принимаются на федеральном уровне. Если органы местного самоуправления не выполняют законы или подзаконные акты — это вопрос уже правоохранителей. Если действия этих лиц приведет к росту заболеваний, к тяжелым последствиям, то тут уже речь и об уголовной ответственности», — говорил нардеп президентской партии.

Однако в том-то и дело, что местные власти к центральной власти относятся с определенной долей презрения, особенно если местные власти — представители националистических кругов, которые чувствуют себя полноправными хозяевами Украины, вне зависимости, за кого голосовали граждане. И призвать их к ответственности у президента Зеленского «кишка тонка». В таком неповиновении президенту и Кабмину сказывается не столько региональный сепаратизм, сколько местечковые претензии на всю Украину и претензии на центральную власть. Главный санврач Украины рассказал, стыдно ли ему за жесткий карантин © Facebook, Виктор Ляшко

Примечательно, что аналогичное неповиновение на кануне выборов местные власти проявили бы и в случае игнорирования Киевом угрозы эпидемии. Местные власти особенно западноукраинских городов вводили бы свои, выгодные им запреты. И им за это тоже ничего бы не было, благодаря тому, что у них есть имидж — евро-ориентированных патриотов, что оправдывает любые действия.

В октябре — на пике предвыборной кампании и новых антирекордов заболеваемости местные власти попросту наплюют на карантин, но ответственность за последствия всё равно возложат на президента и Кабмин. Поскольку центральная власть не смеет противодействовать националистам всех мастей в любом вопросе, то и все постановления Кабмина становятся лишь бумажкой, принятой для формальной отчетности перед западными партнерами. Это касается и Минских договоренностей и мер по ужесточению карантина.