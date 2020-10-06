Обещаниями отмены роуминга между Белоруссией и Россией кормят давно. Хотя этот вопрос казался едва ли не единственным наряду с запуском БелАЭС примером успешных переговоров по «дорожным картам». Но что-то явно идет не так

Отменить роуминг обещают с декабря 2019 года, назначают четкие сроки, которые в последний момент переносят. Казалось бы, при чем тут суверенитет?

Как выяснилось, белорусская схема работы интернета и мобильной связи сильно отличается от российской. Да и стоит потребителю дороже. А значит, терять доходы Минск не согласен. Есть смысл разобраться в нюансах.

Немного истории

Друг к другу лицом. Главные итоги Форума регионов России и Белоруссии © Пресс-служба Совета Федерации РФ | Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в фотобанк

Относительно недавно, хотя и довольно давно, гражданам РБ пообещали в дополнение к «паспортному бонусу» сетевой и мобильный. Это классно, дешево и удобно для всех, кто трудится в России. Обратная выгода не столь очевидна. Но в любом случае тем россиянам, кто бывает в Белоруссии или проезжает/путешествует по ее территории, отмена роуминга принесет только выгоду.

Как это ни печально, вопрос стал очередным союзным долгостроем. В декабре 2019 года роуминг пообещали отменить летом 2020-го. Летом все перенесли на сентябрь. В сентябре назначили датой отмены 1 октября. В конце концов, перестали назначать сроки, лишь пообещали согласовать все нерешенные вопросы до Нового года. Последнее сказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Тем не менее 1 октября мобильные операторы России и Беларуси начали тестовую эксплуатацию систем совместной борьбы с сетевым и телефонным мошенничеством. Это не относится к отмене роуминга, но, безусловно, даст опыт связистам двух стран в слаженности и взаимодействии. А теперь к сути дела.

Белорусский файерволл

Несмотря на кажущуюся техническую простоту, все, как говорил классик, «не так однозначно». И главная трудность — абсолютно разная модель и схема рынка телефонии и интернета. Здесь мы возвращаемся к началу повествования. В РФ отрасль реально рыночная и подчиняется конкурентным правилам. Свободная конкуренция под неусыпным наблюдением Роскомнадзора.

В РБ (внимание!) уникальная и, пожалуй, единственная в мире модель, где есть внешне конкурентная среда, но государство де-факто является монополистом. Есть операторы, есть провайдеры, но все они обращаются за услугами к одному государственному субъекту, который называется «Белтелеком». Весь интернет-трафик проходит через его оборудование — это непременное условие работы на рынке. Выгода для государства очевидна, но она совершенно не оставляет надежды на конкурентное формирование услуг и цен за них.

В РБ, куда ни сунься, посредничество государства де-факто обложило данью субъектов телекоммуникационного рынка (провайдеров и операторов) «крышевательским» налогом. А в конечном счете им обложены абоненты. Это связано не только с исключительной жадностью «царства Лукашенко». Августовские события продемонстрировали еще одну задачу такого сюзеренитета — государственная безопасность. 9 августа интернет отключили по всей территории Белоруссии, еще не зная, какими будут масштабы протестов. Поняв, что они капсулировались в Минске по выходным, когда по столице путешествуют «белые ходоки» с флагами БЧБ, интернет и мобильную связь отключают только там.

Бывают и исключения, но не слишком часто. Это, конечно, не китайский «файерволл», но вопреки всем клише и клюкве о «путинской вертикали» российские спецслужбы могут только мечтать о подобной форме «суверенного интернета». При всех претензиях к Януковичу он не мог в 2013-2014 годах «вырубить рубильник». «Укртелеком» не дает сегодня такой возможности. Так уж исторически сложилось, что на Украине с начала 90-х интернет строился так, что исключил вариант монопольного контроля сетей. Нет такого и в России. В Белоруссии есть.

Гордиев узел

Алексей Дзермант: Я думаю, у Беларуси много явных преимуществ в сравнении с Россией © Facebook, Алексей Дзермант

Россия считает белорусский «файерволл» аномалией, модели, обеспечивающие работу интернета и мобильной связи у партнеров по Союзному государству, несовместимы. Считается, что по скорости внедрения современных технологий Минск будет отставать от Москвы. И это уже видно по внедрению сети 4G, которая в Белоруссии выстроена очагами. А значит, переход на 5G под вопросом. Также российская сторона убеждена, что белорусы переплачивают за услуги мобильной связи и интернета. В связи с этим аргумент партнеров о недопустимости единовременной отмены роуминга из-за угрозы роста цен не признается. За доказательствами далеко ходить не нужно: в 2019-м главной проблемой в отмене роуминга было почти то же, что и в вопросе «налогового маневра» в нефтянке: механизм компенсации выпадающих доходов белорусских государственных операторов. Минск хотел, чтобы их компенсировала Москва. В 2020-м в публичной плоскости в качестве проблемы называется борьба с телефонным мошенничеством — фродом. Этому посвящены уже упомянутые учения, начатые 1 октября. Как будут согласовывать этот ключевой вопрос участники переговоров, на публику не выносится.

Подводные камни

Матвиенко объяснила, для чего отменяют роуминг между Белоруссией и РФ © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Из этой выросла новая проблема. Москва стояла за единовременный переход на бесплатные входящие звонки, а Минск настаивал на постепенной отмене роуминга, приводя в качестве отрицательного примера Россию, где к лету 2019-го мобильная связь подорожала на 3%. Дополнительным аргументом был тезис о важности предотвратить рост стоимости дополнительных услуг. Правда, это совсем не совпадало с тем, как белорусские монополисты наживаются на абонентах. В итоге подписанная Москвой и Минском «дорожная карта» предусматривает три этапа отмены роуминга: симметричные ставки на трафик, изменение соглашений между российскими и белорусскими операторами, поэтапное снижение розничных тарифов, отмену платы за входящие вызовы.

Что на выходе

Государственная монополия — это фишка современного белорусского государства. Так все задумывалось изначально, не странно, что так все и построили. Не исключение и телекоммуникации как часть монополии государства на связь и обмен информацией. На рынке интернета и мобильной связи в Белоруссии нет конкуренции, несмотря на наличие нескольких операторов и провайдеров. Вот почему, когда начались протесты, с 9 по 12 августа в РБ была отключена сеть. Это было сделано потому, что так все устроено, с условным «рубильником», который в любой момент можно «вырубить». Ровно то же самое и в домашнем интернете. Государство является регулятором телекоммуникационного рынка, субъектом хозяйствования и монополистом. В итоге на словах белорусская сторона за предотвращение роста стоимости тарифов, в реальности стоимость услуг в Белоруссии выше, чем в России. А чиновники лоббируют интересы не столько белорусов и россиян, сколько монополистов («Белтелеком» и НЦОТ), которым снижение доходов — нож по горлу, учитывая обязательность выполнения показателей «пятилеток», которые с отменой роуминга никак не связаны. Это вроде бы не оставляет надежды. Но есть и хорошие новости: белорусским операторам даже под крышей «Белтелекома» и НЦОТ с отменой роуминга или без придется меняться. Лучше начать это раньше. Кстати, мяч на белорусской половине поля, а отмены роуминга ждут все.