Возобновление боевых действий между Арменией и Азербайджаном вокруг спорной территории усиливает страх начала более масштабного конфликта на границе Европы и Азии

За неделю с прошлого воскресенья, когда между двумя бывшими советскими республиками начались бои, десятки людей погибли, и сотни получили ранения, сообщает американский телеканал CNBC.

Спорные территории анклава Нагорный Карабах формально считаются частью Азербайджана, однако с начала 1990-х годов они фактически находятся под контролем Армении.

Нагорный Карабах провозгласил свою независимость от Азербайджана в 1991 году. Армения оказывает поддержку самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике, но официально не признала республику.

В среду президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин обсудили тему боев за Нагорный Карабах по телефону, призвав воюющие стороны немедленно снизить напряженность.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш тоже выразил «чрезвычайное беспокойство» по поводу боевых столкновений, призвав «вернуться к содержательным переговорам без промедлений».

Лидеры Армении и Азербайджана отвергли предложение о проведении мирных переговоров, обвинив друг друга в препятствовании переговорам.

Армения и Азербайджан воевали друг с другом за Нагорный Карабах в течение шести лет, после чего в 1994 году они заключили перемирие. С тех пор они неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима перемирия в этом анклаве и вдоль границы — предыдущее столкновение произошло в июле 2020 года. Нагорный Карабах: маленькая война с большими последствиями © REUTERS, Defence Ministry of Armenia/Handout

Армения, страна с населением в 3 миллиона человек, которые являются преимущественно христианами, расположенная на Южном Кавказе, имеет общие границы с Азербайджаном, Грузией, Ираном и Турцией.

Азербайджан, преимущественно мусульманская страна с населением в 10 миллионов человек, находится к востоку от Армении и имеет общие границы с Ираном, Турцией, Грузией, Россией, а также выход к Каспийскому морю.

Боевые действия в Нагорном Карабахе усилили напряженность между Францией и Турцией, которые входят в НАТО. Во Франции живет множество этнических армян, а Турция призвала «весь мир» поддержать Азербайджан.

Многие считают, что та поддержка, которую Турция оказывает Азербайджану, связана с массовыми убийствами 1,5 миллиона армян османами в 1915 году, которые Армения называет геноцидом. Турция отказывается признать, что те массовые убийства на самом деле были геноцидом, заявляя, что цифры преувеличены и что убитые были жертвами гражданской войны.

В интервью государственному информационному агентству Anadolu министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что поддержка, оказываемая Францией Армении, равносильна поддержке армянской оккупации территории Азербайджана.

В ответ на это Макрон сказал, что он обратил внимание на политические заявления Турции, назвав комментарии Анкары «безрассудными и опасными». Выступая на пресс-конференции, Макрон сказал: «Я обеспокоен воинственными заявлениями, сделанными Турцией в последние часы, — заявлениями, которые снимают с Азербайджана ограничения на то, чтобы по сути повторно захватить Нагорный Карабах. И мы этого не допустим». Путин, Трамп и Макрон призвали Армению и Азербайджан немедленно остановить войну в Карабахе © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Аналитики консалтингового агентства по оценке политических рисков Eurasia Group сообщили, что их базовый сценарий предполагает длительные столкновения рядом с линией соприкосновения, но не включает в себя полномасштабный вооруженный конфликт, который мог бы втянуть в боевые действия Россию.

«Поскольку масштабы противостояния особенно велики, такой сценарий представляется нам опасным. Он подразумевает, что непреднамеренное обострение может произойти в любой день. В соответствии с этим сценарием Азербайджан, который готов финансировать краткосрочную военную операцию, столкнется лишь с ограниченным финансовым бременем, но оно обернется более серьезным бременем для более скудных финансовых ресурсов Армении с учетом всеобщей мобилизации».

Аналитики Eurasia Group прогнозируют, что текущая ситуация «может сохраняться на протяжении нескольких дней или даже недель». Они считают, что местоположение линии фронта, личная вовлеченность Путина и масштабы участия Турции могут послужить своего рода «указателями» для прогнозирования дальнейших событий. Война за Карабах. Как армяне и азербайджанцы дошли до взаимной резни © PAN Photo | PAN Photo | Перейти в фотобанк

Столкновения в Нагорном Карабахе могут негативно сказаться на региональной нефтегазовой инфраструктуре. Эксперты S&P Global Platts отмечают, что район конфликта находится примерно в 30-40 километрах от нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, который является главной нефтяной артерией, связывающей Азербайджан с мировыми рынками, а также от Южно-Кавказского газопровода, связывающего его с Турцией и Большой Европой.

«Хотя, согласно нашему основному сценарию, поставки продолжатся в нормальном режиме, длительный конфликт повысит риск повреждения или прекращения работы трубопровода», — сообщили эксперты S&P Global Platts.

По данным Международного энергетического агентства, Азербайджан, являющийся крупным поставщиком нефти и природного газа, обеспечивает около 5% потребностей Европы в этих энергоносителях.

В интервью CNBC президент Армении Армен Саркисян сказал, что опасения по поводу перебоев с поставками нефти и газа, которые могут стать результатом боевых действий, преувеличены.

«Никакой угрозы для поставок энергоносителей нет», — заявил Саркисян, добавив, что идея о том, что боевые столкновения несут угрозу для международных трубопроводов, — «абсолютная чушь». Украина и Карабах: не надо лезть в чужую войну © REUTERS, Staff/File Photo

Кризис в Нагорном Карабахе входит в новую фазу, при которой уже следует говорить не о вооруженном конфликте, а о настоящей полномасштабной войне, считает иранское издание Resalat.

При этом и правительство, и Госдеп США демонстрируют, что испытывают некую удовлетворенность от того, как именно в последнее время развиваются события в Нагорном Карабахе. Похоже, что они даже приветствуют развитие и углубление конфликта, указывает журналист.

Конструирование кризисных моделей и инициирование политических кризисов в странах Центральной Азии уже давно стало своего рода стратегией внешней политики США, причем эту стратегию полностью разделяют и приветствуют в обеих основных политических партиях — как в Демократической, так и в Республиканской.

Можно утверждать, что для Вашингтона и его союзников мир и стабильность в регионе Центральной Азии и на Кавказе являются крайне нежелательными сценариями. Или, уж точно, подобные задачи не будут для них приоритетными.

Обе стороны конфликта заявляют об убитых и раненых среди мирного гражданского населения в результате произошедших военных столкновений. Об ущербе, нанесенном гражданской инфраструктуре региона, жилым домам и коммерческим объектам в результате обстрелов с обеих сторон из тяжелого вооружения, сообщил также ряд информагентств. Конфликт в Закавказье: Баку и Ереван снова сражаются за Нагорный Карабах © РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк

Американское издание Eurasianet напоминает, что армянские формирования в свое время взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

Именно на этих территориях население до войны почти полностью состояло из этнических азербайджанцев. Там проживала подавляющая часть из более чем 600 тысяч азербайджанских беженцев, которым пришлось покинуть свои дома в ходе конфликта. Сейчас регион остается почти безлюдным.

Эти два района «по большей части не заселялись отчасти из-за давления Еревана, который стремился сохранить возможность заключения мирного соглашения, в рамках которого эти территории вернулись бы под контроль Баку», — говорится в докладе Международной кризисной группы, опубликованном в декабре 2019 года.

«Однако растущий спрос на землю повышает решимость де-факто властей и населения Нагорного Карабаха сохранить контроль над этими районами, — говорится в докладе. — Даже те, кто раньше считал эту территорию предметом торга, теперь хотят ее удержать. Поселенцы возделывают там незаселенные земли вдоль всех основных дорог. Районы, прилегающие к реке Аракс на иранской границе, оказались особенно перспективными с сельскохозяйственной точки зрения». Алиев назвал обострение ситуации в Карабахе «моментом истины» для Азербайджана © Пресс-служба президента Азербайджана | Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в фотобанк

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не согласен с тем, что у карабахского конфликта нет военного решения. Об этом он заявил в интервью арабскому телеканалу Al Arabiya.

«Я часто слышу, что у конфликта нет военного решения. Во-первых, я с этим не согласен. Во-вторых, если нет военного решения, тогда дайте нам невоенное решение, дайте нам дипломатическое решение. Следуйте резолюциям Совета Безопасности ООН», — сказал Алиев.

По его словам, переговоры по урегулированию конфликта длятся с 1992 года. «Было ли какое-то дипломатическое решение за эти 28 лет? Посредники или международные организации представили нам политический путь урегулирования? Нет. Они заморозили конфликт. Но он не заморожен. Сколько нам ждать? Еще 30 лет? Если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, Азербайджан сделает это сам», — заявил глава государства.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете Bild выразил уверенность, что Россия выполнит обязательства, предусмотренные двусторонним договором.

Он отметил, что в Армении находится военная база России №102 в Гюмри, а у стран есть общая система ПВО (на базе находятся комплексы С-300). Согласно договору о функционировании базы, внешняя угроза для Армении будет восприниматься как внешняя угроза для России. «Я уверен, что Россия выполнит свои договорные обязательства, если такие случаи возникнут», — сказал премьер.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru