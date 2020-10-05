В пятницу, 2 октября, в Молдавии стартовала президентская кампания (сами выборы пройдут 1 ноября), в которой принимают участие шесть кандидатов на высший пост в стране, включая нынешнего главу государства Игоря Додона. Казалось бы, самое время конкурентам Додона знакомить граждан со своими предвыборными программами, но этого пока не происходит

Главная риторика «великолепной пятёрки» заключается в одном простом пункте: «Сместим пророссийского Додона, а там посмотрим!»

Разбираемся, чем же он им не угодил.

Майя Санду готовится вывести людей на протесты

О противостоянии главных претендентов на президентское кресло в Молдавии — Додоне и Санду — мы уже писали подробно. Добавим лишь, что за это время прибавилось воинственной риторики со стороны прозападного кандидата, которая в очередной раз заявила, что Додон хочет сфальсифицировать выборы.

«Додон не выполнил своих предвыборных обещаний, потратил более 2 миллионов долларов на подкуп избирателей с левого берега Днестра во время выборов 2016 года и активно сотрудничал с молдавским олигархом Плахотнюком», — чеканит Санду с высоких (и не очень) трибун. Президент Молдавии Додон готов испытать на себе российскую вакцину от COVID-19 © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

На этом Майя Санду собирается въехать во второй тур, где, по идее, должна получить поддержку других «антидодоновских» кандидатов и победить. Но хватит ли этого ей для победы? Если нет, то Запад готовит в Молдавии «план Б» с уличными протестами по типу Украины и Белоруссии. Особенно подобное развитие событий станет возможным, если разница между главными конкурентами будет минимальной.

Другое дело, по мнению аналитиков, сделать уличные акции массовыми в Молдавии вряд ли получится, так как протестный потенциал в стране минимален. Во многом благодаря тому, что, в отличие от той же Белоруссии, список конкурентов Игоря Додона широк.

К тому же многочисленные иностранные наблюдатели, аккредитованные на выборы 1 ноября, и ЦИК, который возглавляет как раз человек Санду, будут способствовать тому, чтобы фальсификаций не было. Но кого это будет волновать, если Запад скажет: «Надо, Майя, надо»?

А теперь Усатый!

Если бы четыре года назад кто-то сказал, что молдавский политик Ренато Усатый будет идти на выборы в компании тех, кто выступает против Игоря Додона, ему, наверное, не поверили бы.

В 2016 году тогда еще 37-летний Усатый, которого не зарегистрировали из-за возраста (ограничение в 40 лет ввели по указке олигарха Плахотнюка буквально перед президентскими выборами), перед вторым туром (а в него как раз вышли Додон и Санду) призвал своих сторонников голосовать за Додона. «Его ждут в Молдавии»: Додон надеется на скорую экстрадицию Плахотнюка из США © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В этот раз все радикально наоборот. Нахватав, как Барбоска, блох, уголовных дел в России, главное из которых было открыто после участия в «Ландромате» (вывод миллиардов рублей из российских банков), Ренато Усатый вдруг из «пророссийского» стал ярым сторонником Майи Санду (подписывает с ней письма в ЕС о возможных фальсификациях и ходит с ней по западным послам) и противником Игоря Додона (последнего он винит в давлении на МВД России и даже в том, что его, Усатого, разыскивает Интерпол).

Додону, возможно, льстит такое приписываемое ему могущественное влияние на российских силовиков, но не более.

В итоге Усатый на этих выборах станет спойлером, цель которого оттянуть голоса левого русскоязычного электората, не дав Додону выиграть в первом туре. А во втором — героически призвать своих сторонников голосовать против нынешнего президента.

Виолетта Иванова — ставленница фигурантов «кражи века»

Еще один спойлер, который будет играть на левом фланге, но опять же на стороне «правой» Майи Санду, — это Виолетта Иванова, кандидат на пост президента от партии «ШОР», которую одноименно возглавляет Илан Шор (в России он больше известен как муж певицы Жасмин). Шор уже больше года находится в бегах в Израиле (в Молдавии он и Плахотнюк — главные фигуранты «кражи века», в результате которой из банковской системы страны был украден миллиард долларов).

Илану Шору крайне важно, чтобы Игорь Додон, не раз заявлявший, что хотел бы увидеть его в наручниках, проиграл президентские выборы. А там, глядишь, можно будет с новой властью и переговоры о возвращении начать.

Амбициозный Нэстасе сделает так, как скажет Запад

Кандидат в президенты Андрей Нэстасе, бывший ранее в оппозиционной коалиции с Майей Санду «АКУМ» («Сейчас»), идет на выборы самостоятельно. Естественно, поругивая Додона.

На публике он выражает недовольство позицией Санду (она, став год назад премьером, обещала не выдвигаться на пост президента), заявляя, что лучше главы государства, чем он, Молдавия еще никогда не видывала. Однако, общаясь примерно с теми же самыми европейскими чиновниками, он прекрасно понимает, что выбор у него небольшой и что Запад и США уже поставили все на «зеро». Вернее, на Майю Санду.

Скорее всего, он снимется перед первым туром в пользу Санду, а если этого не произойдет, то попросит своих сторонников голосовать за нее во втором.

«Темная лошадка», или «Мистер Пшик»

И, наконец, шестой кандидат на пост президента Молдовы — Тудор Делиу. Для того чтобы понять его принципы и ценности, достаточно сказать, что выдвинула его на главный пост в стране Либерально-демократическая партия, которую после выхода из тюрьмы возглавил экс-премьер Молдавии Влад Филат. Последний, к слову, сидел за коррупцию…

В общем, как бы там ни было, а, понимая, что в первом туре ему ничего особого не светит, Делиу заявил, что призовет сторонников во втором туре голосовать за Санду. Уралов: «США нужен управляемый и активный Плахотнюк, а не олигарх на пляжах Майами» © Семен Уралов

А что же Додон?

Нынешний президент Молдавии Игорь Додон сохраняет спокойствие. По крайней мере внешне.

«Я надеюсь, что все закончится еще в первом туре. У большинства кандидатов ничего, кроме лозунга «Я против Додона», нет. Не вижу в этом проблемы: пусть они ругают меня, а я буду говорить о том, как будет развиваться Молдавия в следующие четыре года. Посмотрим, что предпочтут избиратели», — заявил Игорь Додон молдавским СМИ.