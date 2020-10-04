Смотрящий на Запад украинец. Как потомок волынского мещанина обогатил Сочи

В первые дни октября у россиян есть возможность насладиться тёплыми и даже жаркими деньками. Для этого не нужно лететь куда-то за границу. Достаточно отправиться в Сочи. А там, на одном из популярнейших туристических объектов их ждёт неожиданная встреча с представителем Украины

В начале октября, когда на улицах Москвы, да и многих других российских городов дуют холодные ветры, есть в России места, где по-летнему жарко, море тёплое, над городскими улицами висят спелые гранаты и хурма, а в некоторых районах города вместо травы на газонах растёт бамбук. Многоликая «Ночь перед Рождеством»: как казаки и не только Гоголя экранизировали © РИА Новости, Юрий Кавер | Перейти в фотобанк

Речь о Сочи или о «русском Монте-Карло». Последний «титул» перешёл к этому городу от Гагр. И причина тут не только в том, что сегодня Гагры — это Абхазия. С 2014 года в Сочи проводится этап «Формулы-1». В этом году он проходил с 24 по 27 сентября.

Впрочем, многие не согласятся с тем, что Сочи — это русский Монте-Карло. Всё-таки российский город на юге Кубани во многом лучше одного из районов Монако: он зеленее, больше да и роднее.

Одной из визитных карточек Сочи является здание морского вокзала. Именно отсюда отправлялся в круиз на лайнере «Михаил Светлов» герой «Бриллиантовой руки» Семён Семёнович Горбунков. Сегодня поклонники этой замечательной советской кинокомедии могут сфотографироваться с памятником героям фильма. В двух шагах от Морвокзала застывшего в бронзе героя Юрия Никулина провожает его семья. Чуть поодаль стоят бронзовые Лёлик и Геша Козодоев.

Пока одни туристы фотографируются с любимыми киногероями, другие внимательно слушают гида. И среди прочего могут услышать и такую фразу:

«А эта фигура изображает украинца. Он смотрит на Запад. Как шутят наши гости «Украинцы и в то время смотрели на Запад».

Что же за фигура украинца в Сочи и почему так пристально вглядывается она в ту сторону света, откуда на нашу Родину не раз нападали враги?

Украшение для трудного вокзала

Историю Морского вокзала в Сочи начинается в 30-х годах ХХ века. В 1933 году закончили разработку и приняли первый генеральный план реконструкции Сочи-Мацеста. Уже в следующем году Сочи объявили ударной стройкой страны. Всё в том же 1934 году приказом Народного комиссариата водного транспорта приписной пункт Сочи преобразовали в порт 3-го разряда. В Сочинский порт стали входить и приписные пункты Мацеста, Хоста, Адлер, Пицунда, Гагра, Гудаута.

Фактически же строительство морского порта началось в 1936 году. В связи с этим в Сочи есть городская легенда. Место для строительства было сложным: для портовых сооружений понадобилось вбивать много свай. Да и удобной бухты для строительства не было. Архитекторы якобы спросили, нет ли у товарища Сталина другого места? На что им ответили: «Такое место есть. В Магадане».

Все вопросы отпали сами собой.

Не менее сложным было и строительство здания Морского вокзала. Оно пришлось уже на послевоенные годы. Закончили строительство уже после смерти Сталина — в 1955 году. Но вокзалу повезло. Он не пал жертвой борьбы с архитектурными излишествами. Более того, одно из этих «излишеств» и есть тем «украинцем», о котором пойдёт речь. Командир Колчака и «Ермака». Как полярный исследователь из Новороссии был секундантом у Набокова © commons.wikimedia.org,

Морвокзал в Сочи видно издалека благодаря башне с высоким шпилем. Над тремя ярусами башни установлены скульптуры. Над верхним — выполненные в ренессансной стилистике скульптуры дельфинов, над нижним — скульптуры женщин, а над средним — скульптуры мужчин. И если женщины нагие, то мужчины — одеты. И не в туники, как можно было бы предположить, а во вполне привычные для советских граждан одежды.

Автором этих скульптур был лауреат Сталинской премии Владимир Ингал, который в 1954-1955 годах руководил коллективом молодых скульпторов, оформлявших вокзал. Ингал родился в 1901 году в Екатеринодаре — столице Кубанской области — территории Кубанского казачьего войска. Впрочем, «украинские» корни Ингала оказываются ещё глубже. Его отец — врач Иосиф Ингал — был не с Кубани — он родился в Ростове-на-Дону. А вот дедушка прославленного скульптора и лауреата — Меер Ингал — был мещанином Новоград-Волынского. Тогда этот город был в Волынской губернии. Сейчас он в Житомирской области. Позже Меер Ингал был зачислен в купеческое сословие и в 1885 году переехал в Ростов-на-Дону. Вряд ли когда-то волынский мещанин мог представить, что его внук будет украшать морской вокзал далеко к югу, да ещё и скульптурой, которая его дедушке наверняка бы напомнила годы молодости.

Речь об одной из мужских скульптур, установленных по углам парапета второго яруса башни. Скульптура изображает мужчину, одетого в вышиванку и в заправленные в сапоги шаровары. Одной рукой мужчина обнимает высокие подсолнухи. Рядом с ним — сноп пшеницы. При этом смотрит он действительно на запад. Но не потому, что он — западник. А потому, что сам мужчина и есть символическим изображением Запада.

Слева от него в кухлянке, теплых штанах и унтах с оленёнком на руках стоит Север. Справа в традиционной для народов Кавказа черкеске опирается на виноградную лозу Юг, а позади — одетый в подбитый мехом халат, в меховой шапке, длинной национальной рубахе, остроносых сапогах и держащий сокола на руке Восток.

Кстати, «украинцу» по-своему повезло. Когда в 2013 году взялись за реставрацию скульптур, то именно его реставрировали первым из мужчин. Он лишь вежливо «пропустил» женщин (а они символизируют поры года) вперёд.

Впрочем, это не единственный украинский «след» на Морвокзале Сочи.

Что там Хохлов?

Хохлы — вот одно из обиходных названий украинцев. Кому-то это прозвище кажется грубым, кто-то воспринимает его с иронией, а кто-то, как ультраправые фанаты футбольного клуба «Динамо-Киев» и вовсе носит его с гордостью. В Москве есть местность Хохловка, да и фамилия Хохлов — не редкость. Многие спорят, происходит ли фамилия от прозвища украинцев или от древнерусского прозвища человека, носившего чуб, хохол на голове да и просто хмурого, нахохлившегося. Как бы то ни было, но в истории морского вокзала в Сочи человек с фамилией Хохлов сыграл значительную роль.

Одной из отличительных черт вокзала является высокий шпиль.

Поначалу его установка казалась многим невозможной. Увенчанный звездой шпиль высотой в 37,5 м должен был весить свыше пятидесяти тонн. Мало кто хотел браться за водружение его на башню вокзала.

И тут выручил бригадир монтажников Александр Хохлов. Он предложил собирать шпиль внутри вокзала. При этом не с нижней, а с верхней части. В потолке башни сделали проём, через который шпиль поднимали по мере готовности. Увенчанный звездой он словно вырастал из здания глубины здания. Позже основание шпиля закрепили бетонными блоками. Долгота и Венера, или Зачем на море хронометр и почему астроном — опасная профессия © commons.wikimedia.org,

При этом за свою работу монтажники попросили лишь премию в 100-120 рублей, сэкономив государству миллионы. Так, благодаря смекалке бригады Хохлова проект архитекторов Каро Алабяна и Леонида Карлика воплотили во всей его полноте.

Массивная, но эпизодическая роль

«Михаил Светлов», «Михаил Светлов» у-у-у! Цигель-цигель», — поторапливали героя Никулина в «Бриллиантовой руке» турецкие контрабандисты. «Михаил Светлов» — это пароход, на котором Семён Семёнович отправился в круиз.

Родившийся в Екатеринославе (ныне — Днепр) Михаил Светлов был одним из любимых поэтов режиссёра фильма Леонида Гайдая. Поэтому последний настоял, чтобы теплоходу в фильме было присвоено это имя. Сам Светлов умер за четыре года до начала съёмок — в 1964 году. Суда, названные в его честь, появились гораздо позже, чем «Бриллиантовая рука» вышла на советские киноэкраны.

Роль теплохода «Михаил Светлов» исполнили сразу три советских теплохода — «Россия», на которую и поднимался герой Никулина по трапу, «Грузия», которая появляется в кадре с надписью «…Шёл седьмой день увлекательного путешествия…», и… «Украина».

Она мелькает несколько секунд в сцене, когда родные провожают путешественников.

Примечательно, что и все три теплохода были изготовлены за рубежом. «Россия» изначально называлась Patria и была построена в 1938 году на верфях Германии, «Украина» называлась Basarabia и была построена в 1938 году Дании для Румынии, а «Грузия» — называлась Sobieski и была построена в 1939 году в Великобритании для Польши. Фантазия с подтекстом. Антифашистский фильм «Оверлорд» в кинотеатрах Украины © Facebook, Overlord Movie

Остаётся лишь добавить, что в 1986 году в СССР начали курсировать сразу два теплохода «Михаил Светлов». Один — сначала по Оби и Иртышу, а затем — по Лене. А другой — по Чёрному морю, выполняя прогулочные рейсы у Сочи, а позже и рейсы из Сочи в Батуми.