А почему и нет? Такое представление о пьесе «Бег» ведь тоже возможно. Если центром «Дней Турбиных» (но не «Белой гвардии»!) является Елена Турбина, то центром «Бега» – Серафима Корзухина. Всё остальное действие крутится вокруг этих замужних дам и их сложного выбора, куда свалить от мужа, пока его нет

Это мы, конечно, в шутку, но краткое изложение пьес примерно к таким выводам и приводит. Не зря же интеллигентнейший нарком образования Луначарский обозвал ситуацию «Дней Турбиных» «собачьей свадьбой».

Существует версия, по которой прототипом и Елены и Серафимы была, на самом деле, Варвара Михайловна Булгакова, которая через десять (!) лет после смерти мужа повторно вышла замуж за друга семьи Ивана Воскресенского. Михаил Афанасьевич очень был недоволен этим браком, страшно ревновал и в «Белой гвардии» даже «досрочно» похоронил Турбину-мать в 1918 году (Варвара Михайловна умерла в 1922 году).

Впрочем, был у Серафимы ещё один прототип, послуживший, к тому же, главным источником информации — его вторая жена Любовь Евгеньевна Белозерская. Собственно, саму пьесу можно рассматривать как беллетризованное изложение её эмигрантских мытарств. Кстати, к своей второй жене писатель тоже относился несколько странно — в «Мастере и Маргарите» её домашним именем названа собака Пилата…

Серафима — женщина слабая, зависимая, идеалистически настроенная, без мужа не может. Собственно, в путешествие из Петербурга в неведомые дали через охваченную гражданской войной Россию она направляется исключительно для того, чтобы догнать своего мужа Парамона Корзухина. Настигает его уже в Крыму. Парамон Ильич умел быстро бегать…

Однако, этой слабой женщине везёт — она постоянно встречает на своём пути прекрасных мужчин…

Вот, например, сын профессора-идеалиста и интеллигент до мозга костей Сергей Голубков. Он влюблён в Серафиму чистой идеалистической любовью без малейших признаков эроса, что такой же идеалистической Серафиме (театральный критик Ричард Пикель, писавший для ЦК анализ пьесы, ехидно назвал её «тот же Голубков, только в юбке») должно было очень нравиться. Они буквально созданы друг для друга, причём Голубков от Серафимы зависим ничуть не в меньшей степени, чем она от него — именно под её влиянием он принимает решение вернуться в Россию (сам бы так и не собрался, а так они друг друга накрутили). Именно Голубков, в конечном итоге, добывает деньги, чтобы избавить её от панели и возвращения на родину.

Генерал Григорий Чарнота спасает Серафиму из контрразведки, а потом именно он выигрывает в карты у Корзухина деньги, которые так нужны ей и Голубкову.

Пока Голубков и Чарнота путешествуют за деньгами в Париж, за Серафимой присматривает генерал Роман Хлудов, у которого есть какие-никакие возможности для того, чтобы её содержать.

Плюс Люська, которая нежно заботится о бестолковой сестре по несчастью.

Роли опереточных злодеев исполняют Корзухин и начальник контрразведки Тихий.

Прекрасный роман о целом круглом столе рыцарей и их даме сердца получился у Михаила Афанасьевича… Или нет? Разумеется, нет.

Серафима, конечно, именно такая как мы её описали, но вот окружающие её мужчины вовсе не так однозначны.

Начнём с Голубкова. Он, конечно, влюблён в Серафиму пылко и нежно и уж точно не желает ей ничего плохого, но при первом же допросе в контрразведке пугается и подписывает показания о том, что она коммунистка. Если бы не коммунисты, её бы расстреляли, скорее всего. А потом, уже в Стамбуле, он оставляет Серафиму на иждивение психически больного изувера Хлудова. Нет, читатель и, в особенности, зритель уже в курсе, что Хлудов Серафиме не опасен. Они уже знают его переживания и знают, что он, словами уже упомянутого Пикеля, он жаждет душевного самоочищения, «как Нехлюдов из "Воскресения" (…) тянется в Сибирь за Катюшей Масловой для того, чтобы искупить свой старый грех». Но вот понимал ли это Голубков? И даже если понимал, где гарантии того, что психическое нездоровье не возьмёт верх? Вопрос… Так себе любовничек, если честно.

Хлудов, кстати говоря, уже имел планы Серафиму повесить. Правда, не саму по себе (она ему совершенно неинтересна), а именно как жену Корзухина, который у него вызывает истинно пролетарскую ненависть. При её помощи он хотел доказать, что Корзухин — враг и укрыватель коммунистов. Повесили бы, разумеется, обоих, но Серафима бы пошла за компанию.

Чарнота, конечно, герой — он Серафиму дважды спасает (в Севастополе и в Стамбуле), но второй раз как бы в качестве компенсации — ведь в сложное материальное положение она попадает, в том числе, благодаря пристрастию Григория Лукьяновича к азартным играм. Но и спасает благодаря ей же.

Удивительным образом, меньше всего вреда наносят Серафиме как раз злодеи.

Корзухин очень вовремя от неё отказался, избавив от своего присутствия в жизни и освободив место для Голубкова. И, кстати, спася её от виселицы (совершенно, впрочем, не имея этого в виду).

Вокруг Булгакова: загадки женских образов в «Белой гвардии» © РИА Новости, Александр Гладштейн | Перейти в фотобанк

Тихий, кстати, тоже меньше всего хотел смерти Серафимы — он собирался её использовать для шантажа богача Корзухина. Ну, не получилось. Бывает. Зато потом он к Корзухину работать устроился.

В общем, рыцарский роман в духе Вальтера Скотта у Булгакова не получился. И то сказать — он ведь Булгакова, а не Вальтер Скотт…