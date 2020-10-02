Министерство юстиции создаёт рабочую группу по инвестспору на 3,5 млрд с китайскими акционерами «Мотор Сич», «Нафтогаз» пообещал экспортировать газ в Европу этой зимой, ЕБРР ухудшил прогноз падения украинской экономики. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Украина может зимой начать экспорт газа в ЕС — Коболев

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что во время отопительного сезона Украина может начать экспортировать газ в Евросоюз благодаря его запасам в подземных хранилищах, а это повлияет на цену газа для населения. Об этом Коболев рассказал во время визита в Брюссель в среду, 30 сентября, сообщает DW.

"Я считаю высоко вероятным сценарий, когда этой зимой Украина начнет физически экспортировать газ", — отметил Коболев.

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"У нас сейчас половина газа в подземных хранилищах не является собственностью "Нафтогаза", что является рекордно высоким показателем. Более 13 миллиардов кубометров принадлежат частным компаниям", — отметил руководитель "Нафтогаза".

Также он добавил, что из них примерно 10 миллиардов кубометров — в режиме таможенного склада, то есть они были поставлены на Украину, но не растаможены. Вполне вероятно, что владельцы этого газа планируют его возвращать в страны Европы.

Относительно того, планирует ли сам "Нафтогаз" экспортировать газ, Коболев ответил: "Я думаю, что в экспорте газа сможет участвовать каждый желающий. Если мы будем считать это экономически целесообразным, мы можем рассмотреть такой вариант".

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"Если у кого-то есть альтернатива — поставить газ на экспорт, то есть заплатить за транспортировку, а кто-то на украинском рынке будет предлагать купить этот газ хоть на доллар дороже, то автоматический ответ для трейдера — продавать на украинском рынке. И они будут заваливать украинский рынок газа до того момента, пока не наступит равновесие между экспортной и внутренней ценой", — пояснил глава "Нафтогаза".

«Злые языки поговаривают, что переизбыток газа в ПХГ не столько от таможенного хранения, сколько от нежелания отдавать на внутренний рынок газ украинской добычи по доступной цене.

В итоге имеем ценовой разрыв между предложением НАК (газ девать некуда) и предложениями облгазов (вынужденных брать только импортный газ) на октябрь почти в две гривны. Но на этом дерзкий реформатор решил не останавливаться и начать экспортировать.

То есть удушить всех на своем рынке любой ценой — поставщиков и потребителей, — а потом облагодетельствовать на "доллар дороже", начав экспорт.

Как же тогда "импортный паритет", по которому считают цену, исходя из нехватки отечественного газа? Или уже "хватки"?

Даже в дикие темные времена город давали на разграбление на три дня. А тут 6 лет, и аппетиты только растут», — написал на своей странице в Facebook эксперт энергетического рынка Валентин Землянский.

Инвестспор за «Мотор Сич» ценой в $3,5 млрд

«Нафтогаз» теряет миллиарды, безработица растёт, МВФ не доверяет Киеву. Главное в экономике Украины 19-25 сентября © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Министерство юстиции Украины направило представителям китайских акционеров ПАО "Мотор Сич" письмо с подтверждением о получении уведомления о начале ими инвестиционного спора с государством Украина на сумму $ 3,5 млрд.

"Минюст 07.09.2020 получил сообщение от граждан Китая — собственников акций ПАО «Мотор Сич» о заявленном нарушении Украиной Соглашения между Правительством Украины и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций от 30.05.1993", — сказано в письме Министерства юстиции Украины, датированном 29 сентября 2020 года.

В настоящее время начата подготовительная работа для проведения заседания межведомственной рабочей группы для переговорного урегулирования претензий китайских инвесторов о незаконной экспроприации Украиной их инвестиций, которая имеет судебную перспективу в международном арбитраже. Об этом сообщил источник в Минюсте.

Как известно, группа китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич" 4 сентября 2020 года официально уведомила украинское Министерство юстиции о подготовке иска в международный арбитраж против государства Украина. Действия украинских органов власти по блокированию доступа к предприятию его иностранных акционеров и арестам акций китайские инвесторы расценивают как попытку экспроприации инвестиций. В уведомлении Министерству юстиции о своем намерении начать международный арбитражный процесс они предложили украинской власти урегулировать ситуацию за столом переговоров — в рамках межведомственной рабочей группы с участием всех заинтересованных сторон, включая инвесторов и акционеров ПАО "Мотор Сич".

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"Минюст направил заинтересованным органам государственной власти запросы о предоставлении информации, материалов, выводов и предложений об урегулировании спора, а также кандидатур для формирования состава межведомственной рабочей группы. О ходе и результатах досудебного урегулирования на регулярной основе — информируется Кабинет Министров Украины. После получения от заинтересованных органов ответов на запросы Минюст безотлагательно проведет заседание межведомственной рабочей группы. Официальное приглашение на заседание межведомственной рабочей группы будет направлено также представителю инвесторов", — сообщается в письме Министерства юстиции.

Ранее ведущие украинские и иностранные эксперты выразили уверенность, что китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" имеют очень сильную позицию для победы в международном арбитраже и последующего взыскания на этом основании с Украины ущерба в размере $3,5 млрд.

В частности, известный американский политический функционер Роберт А. МакКоннелл в своей колонке для влиятельного англоязычного издания на Украине KyivPost заявил, что не смог найти нарушений закона в покупке китайскими инвесторами акций "Мотор Сич".

За годы действия необоснованного противозаконного ареста акций ПАО "Мотор Сич" прямые потери составили почти 20 миллиардов гривен. Такие подсчеты обнародовал в своем блоге член правления Украинско-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко. По оценке эксперта, недополученные украинским бюджетом миллиарды — это и есть реальный удар по обороноспособности страны, которая могла бы на эти деньги оснастить свою армию современными вооружениями.

ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины до 5,5%

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 5,5%, в следующем году прогнозируют его рост на 3%. Об этом говорится в прогнозе ЕБРР, опубликованном в четверг, 1 октября.

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"Риски снижения остаются значительными, отражая неуверенность относительно будущего социального дистанцирования, а также выполнения обязательств по проведению политических и структурных реформ в чрезвычайно сложное время", — подчеркнули в банке.

В банке подчеркнули, что пандемия COVID-19 обострила структурные недостатки украинской экономики, привела к спаду и резкому сокращению инвестиций в большинство секторов страны.

"Несмотря на сложные условия, надежная денежно-кредитная политика сохранила макроэкономическую стабильность, а новая программа МВФ, согласованная в разгар пандемии, еще больше стабилизировала ожидания и привлекла существенное финансирование от официального сектора и частных инвесторов", — говорится в пресс-релизе.

Согласно оценкам ЕБРР, по итогам следующего года реальный ВВП Украины будет все еще на 1,6% меньше докоронакризисного уровня, а вернуться к нему в расчете на душу населения он сможет лишь в четвертом квартале 2022 года.

В целом, по оценкам банка, объем ВВП в регионах его работы (от Центральной и Восточной Европы до Средней Азии, Ближнего Востока и Северной Африки) сократится в этом году на 3,9%, а в 2021 году восстановится на 3,6%. По сравнению с майским прогнозом показатель текущего года ухудшен на 0,4 процентных пункта (п.п.), следующего — на 1,2 п.п.

При этом ЕБРР указывает, что его прогнозы содержат существенный элемент неопределенности; а их достоверность в некоторой степени зависит от точности расчетов будущих темпов роста, которые были сделаны ранее, в первой половине 2020 года.

"Заметную роль может сыграть и то, пойдут ли правительства на повторное введение режима самоизоляции, и как население будет реагировать на дальнейшее распространение вируса — например, добровольным соблюдением социальной дистанции", — говорится в отчете.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 ВВП Украины в первом квартале 2020 года упал на 6,5%. Во втором квартале экономика рухнула уже на 11,4% в годовом измерении. В Национальном банке считают, что основными факторами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за пандемии, сокращение инвестиций и внешней торговли.

Правительство ожидает падение ВВП по итогам года на 4,8%. В 2021 году, согласно прогнозу, ВВП вырастет на 4,6%.