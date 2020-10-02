Президентские выборы - явление обыденное, которое проходит каждые 4 года, однако нынешняя избирательная кампания в корне отличается от всех предыдущих

На круглом столе в пресс-центре МИА «Россия сегодня» 1 октября эксперты обсудили ход избирательной кампании в США за месяц до выборов.

Такого ещё никогда не было

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов отметил, что нынешняя президентская гонка уникальна: как правило, она крутится вокруг одной темы, а сейчас пандемия коронавируса, кризис и социальные протесты сместили фокус с экономической повестки действующего главы государства Дональда Трампа, которая была в начале года. В свете происходящего и он, и кандидат в президенты от демократов Джо Байден были вынуждены менять свой избирательный багаж, чего обычно не бывает.

Цель демократов заключается в том, чтобы отстранить президента-республиканца от власти: сначала они пытались это сделать через расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о связях с Кремлём, потом посредством процедуры импичмента, но потерпели неудачу, а теперь в результате президентских выборов. Избирательная кампания начиналась как референдум по Трампу, так она и заканчивается. Сначала его не воспринимали даже республиканцы, но в итоге он стал лидером партии, и она спасла президента от импичмента.

«Особенность Трампа заключается в том, что это человек, который многое разрушает, но свою деятельность осуществляет тогда, когда по нему наносят удары», — сказал Гарбузов.

Оба кандидата очень активно проводят агитационную кампанию в «колеблющихся штатах», чтобы заручиться поддержкой местных избирателей, поскольку в последние годы именно от них зависит исход выборов.

Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Александра Филиппенко обратила внимание на тот факт, что в этих штатах, в частности, во Флориде, Айове и Пенсильвании, проживает много афроамериканцев, а именно благодаря их поддержке Байден совершил рывок на внутрипартийных праймериз. В 2016 году такой поддержки кандидата от демократов Хиллари Клинтон со стороны темнокожего электората не было. В США начался «Октябрьский сюрприз»: Байдену готовят судьбу Хиллари Клинтон © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Гарбузов заявил, что на сегодняшний день Трамп и Байден — это лидеры общественного мнения в США: вокруг их кандидатур сплотились американцы и формируется политическая картина. К этой категории, по его словам, можно ещё добавить сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, которому во время праймериз удалось привлечь молодёжь.

Первый после президента

Уникальность избирательной гонки-2020 связана ещё и с тем, что непривычно большее значение приобрели фигуры кандидатов в вице-президенты, особенно представительница демократов, сенатор от Калифорнии Камала Харрис. Трамп и не только он утверждают, что в случае победы его оппонентов страной будет управлять именно она, а не избранный президентом Байден.

Повод для подобных разговоров женщина дала и сама, когда во время выступления на круглом столе с владельцами малого бизнеса в Аризоне, представляя программу демократов в случае прихода к власти, сказала «администрация Харрис», а администрация Белого дома всегда называется по фамилии президента.

Конституции США наделяет вице-президента очень ограниченными функциями, главные из них — председательство в Сенате (имеет решающий голос, если мнения сенаторов разделятся поровну), а также он возглавляет страну, если с президентом что-то случится. Глава государства может по своему усмотрению либо держать вице-президента в тени, либо, наоборот, выдвигать его на первый план, например, поручить решение важных проблем или назначить руководителем какой-либо комиссии. Из этого и делают вывод, влиятельна персона вице-президента или нет.

«Сложно сказать, как поступит Байден. Если физически и ментально он будет в хорошей форме, то будет соблюдён баланс сил, вряд ли при жизни Байдена на все кнопки будет нажимать Харрис — двух президентов одновременно в Америке быть не может», — заявил Гарбузов.

Байден долго выбирал себе напарника и в итоге к удивлению многих выбрал Харрис, которая неудачно выступила на внутрипартийных праймериз, когда тоже боролась за право представлять партию на президентских выборах. Однако сама её личность очень символична на фоне массовых акций протестов против расового неравенства, охвативших страну в мае, — она родилась в семье иммигрантов и представляет темнокожую часть населения.

Как объяснил Гарбузов, в случае с Харрис учитывался и женский пол, и цвет её кожи, и репутация либерального политика, чтобы партия сплотилась, а также потому, что афроамериканцы — особая боль демократов: это их традиционный электорат, но у них есть хроническая болезнь — они не ходят на выборы. Кандидаты всегда пытаются мобилизовать эту часть избирателей, неплохо это получилось у Барака Обамы и Билла Клинтона. Из соперников в соратники: кого Джо Байден выбрал своим вице-президентом © AP, David J. Phillip

«Выбирая кандидатуру вице-президента, политический истеблишмент исходит из партийных интересов. И Республиканская, и Демократическая партии — это не монолит, они состоят из фракций. У демократов очень сильно левое крыло, которое представляет сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который был возмутителем внутрипартийного спокойствия, против него боролась вся элита, чтобы кандидатом от партии стал Байден. На президентских выборах элите нужно уравновесить крылья партии, чтобы Байден — если не лично, то через своего вице-президента — заручился поддержкой левого крыла», — добавил эксперт.

Каково это работать вице-президентом, Байден знает не понаслышке — он занимал этот пост с 2009 по 2017 год, пока в Белый дом не въехал Трамп, поэтому ему приходится за всю предыдущую администрацию отвечать на нападки президента-республиканца.

«У Байдена на посту вице-президента были широкие обязанности: они с Обамой всегда появлялись вместе, он присутствовал при всех важных событиях. Байдена можно назвать одним из самых ярких вице-президентов США. Критика Трампа связана с периодом, который был до того, как Байден стал вице-президентом, в частности когда он работал в Конгрессе», — подчеркнула Филиппенко.

К слову, за сенаторскую деятельность Байдену предъявляла даже Харрис. На одном из раундов дебатов в рамках праймериз она припомнила Байдену, что, будучи сенатором в 1970-х — начале 1980-х, он был в числе законодателей, заблокировавших предложение об использовании федеральных средств для отмены правил сегрегации при развозе школьников на автобусах, а она, темнокожая девочка, тогда ощущала на себе расовое неравенство.

«У Трампа не так много поводов для критики Байдена как вице-президента, поэтому он пытается обвинить его сына Хантера Байдена в коррупции. На дебатах Байден хорошо ответил: назвал эти обвинения ложью и признал, что у сына были проблемы с наркотиками, но он справился с этой зависимостью. Его признание заслужило симпатии многих американцев», — считает руководитель научного направления Института США и Канады РАН Виктор Супян.

На первых теледебатах, которые прошли 29 сентября в Кливленде (штат Огайо), Трамп несколько раз спросил Байдена, за что его младший сын Хантер получил миллиарды долларов от украинской энергетической компании Burisma, хотя не имел никакого опыта работы в этой сфере, а также от Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, как указано в опубликованном 23 сентября отчёте двух комитетов Сената. «Неумный Джо» против «Щенка Путина». Как прошли первые дебаты Трампа и Байдена © REUTERS, Morry Gash/Pool

Кандидат от демократов каждый раз пытался перевести дискуссию на другую тему, пропуская мимо ушей обвинения, что он, будучи вице-президентом, устроил сына в Burisma. Кроме того, когда Байден начал говорить про старшего сына Бо, служившего в Ираке, Трамп снова вернулся к Хантеру, заявив, что у того были проблемы с кокаином, из-за чего его выгнали с военной службы.

«Экономика всегда была козырем Трампа, но коронавирус смешал ему все карты. Сейчас американская экономика находится на уровне 5-летней давности. Безработица достигла 13%, 17 млн человек получает пособия, падение ВВП во втором квартале составила 32%, а это самый большой показатель за всю историю страны. Теперь Трампу просто-напросто нечем крыть. К тому же среди экспертов есть сомнения, что экономический рост, который был на протяжении последних лет, — это заслуга нынешнего президента, а не эффект мер предыдущей администрации», — сказал Супян.

Выборы прошли, а что дальше?

Уже сейчас очевидно, что с оглашением имени победителя ничего не закончится, наоборот, всё только начнётся. Результаты голосования предвыборные штабы обоих кандидатов оспаривать будут в судах, а недовольные избиратели — на улицах.

«Итоги выборов вполне могут измениться из-за того, что «не там посчитали, не так посчитали». В связи с этим могут быть и связаны какие-то скандалы и шум, который будет сопровождаться и какими-то уличными акциями или протестами. Я этого не исключаю, потому что слишком необычная ситуация, которая накладывается на глубокое общественное разделение, пандемию, кризис, социальные протесты — в такой ситуации избирательные кампании, пожалуй, уже давно не проводились в США», — заявил Гарбузов.

По оценке Супяна, вероятность начала акций протестов выше, если победит Трамп, — волнения из-за расового неравенства и социальных проблем продолжатся с не меньшей силой.

К слову, в 2016 году, когда стало известно об избрании миллионера-республиканца, люди выходили на протесты с требованием, чтобы он не стал президентом, даже призывали подвергнуть его — человека, ещё не вступившего в должность, — импичменту.

«Америка наполовину консервативна и половину либеральна, из-за чего общество разделено. Такая картина сохранится надолго, и каждому кандидату приходится решать вопрос, как стать президентом всей нации, а не только своей части электората. У Трампа это не получилось. Удалось это Теодору Рузвельту, Дуайту Эйзенхауэру и Рональду Рейгану», — объяснил Гарбузов.

Другие страны сейчас задаются вопросом, кто для них будет лучше на посту президента США — Трамп или Байден. Для России это выбор меньшего из двух зол.

Как сказала Филиппова, никто не думал, что в конечном итоге Трамп будет вести себя по отношению к России так — введёт санкций больше, чем Обама, расторгнет двусторонние соглашения, действия Хиллари Клинтон на посту президента было бы проще просчитать.

«Для России Трамп был плох с той точки зрения, что его риторика в предвыборной кампании 2016 года была достаточно пророссийской, но действия оказались антироссийскими.

Что касается Байдена, кто-то считает, что при Байдене будет ещё хуже. Я думаю, что лучше не будет, потому что тот антироссийский консенсус, который существует внутри США, это тот консенсус, который поддерживают и республиканцы, и демократы, и Байден в том числе. Единственная надежда, которая очень размыта, это то, что демократы, может быть, больше склонны к контролю над вооружениями — системе, которая сейчас разваливается на наших глазах. В случае прихода к власти демократов, возможно, эта часть элиты, экспертного сообщества, будет как-то задействована, включена, а, следовательно, может быть заведен мотор каких-то консультаций, которые могут вылиться в какие-то переговоры», — полагает Гарбузов.

Последний договор, который сдерживает гонку вооружений между Россией и США, — СНВ-3, судя по всему, доживает последние месяцы. Срок его действия истекает 5 февраля 2021 года, российская сторона готова продлить его без предварительных условий хоть сегодня, американцы же настаивают на подключении к нему Китая, на что Москва категорически не согласна, а Пекин и подавно.

Супян уверен, что говорить о каких-то новых тенденциях в экономическом сотрудничестве между двумя странами не приходится, пока действуют санкции, потому что экономические отношения США и России стали заложником политических.

Аналогичной точки зрения придерживается и посол РФ в США Анатолий Антонов: «Вряд ли произойдёт серьёзное изменение политики по экономическому сотрудничеству, равно как и в политической области, кто бы ни стоял у руля Белого дома».

Президентские выборы в США решат не просто, кто станет хозяином Белого дома, а как будет развиваться ситуация во всём мире, ведь у Трампа и Байдена кардинально различные взгляды и на отношения с отдельными странами, и на деятельность международных организаций, и на проведение военных операций за рубежом. Именно поэтому результатов голосования ждут не только американцы, но и всё мировое сообщество.