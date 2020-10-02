В южном портовом городе Николаеве в последние дни существенно поменялся баланс сил перед местными выборами. Дело во вступлении в гонку новых политических фигур и расколах политических партий

Опубликованный 1 октября опрос Украинской социологической службы показывает, что на выборах в горсовет лидирует «Оппозиционная платформа — за жизнь» (21%), но президентская партия «Слуга народа» отстает от нее ненамного (19,8%). Еще весной она лидировала в опросах. Третье место (9,8%) занимает новая политическая сила — партия «Пропозиция», основанная мэром Днепра Борисом Филатовым и объединившая мэров Днепра, Кропивницкого, Николаева, Черновцов, Житомира и Каховки. Ее также называют одним из очередных проектов богатейшего украинца Рината Ахметова.

За прохождение 5%-ного барьера между собой соперничают партия экс-президента «Европейская солидарность» (4,6%) и «Партия Шария» (3,9%).

Запорожье перед выборами. Воровать будут на русском языке © commons.wikimedia.org, Alexey Tolmachov

Однако в предвыборной гонке за пост мэра по-прежнему лидирует действующий мэр Александр Сенкевич (26,9%), который сейчас выдвигается от партии «Пропозиция», хотя прошлый раз был избран от партии «Самопомощь».

В 2015 году свою кампанию Сенкевич, на тот момент руководитель IT-компании, строил с помощью сторонников майдана, сети блогеров и волонтеров. В предвыборной кампании Сенкевича активное участие принимал тогда другой его коллега-айтишник, а впоследствии глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия.

«Когда я узнал, что Сенкевич вышел во второй тур, конечно, решил поддержать. Ты даже не представляешь, каким титушкоградом был Николаев в 2013-м», — рассказывал Арахамия.

Сенкевич обещал молодежи «совместно разработать стратегию развития города», превратить Николаев в «украинский Гамбург», сделав его мировым логистическим центром. Стратегия кампании формировалась по принципу маркетинговой или сектантской сети: «приведи троих друзей и получишь бонус».

В итоге в 2017 году депутаты горсовета, где большинство было у ОПЗЖ, признали его работу неудовлетворительной и выразили недоверие. Однако через неделю суд признал устранение Сенкевича незаконным, возобновив в должности. Результатом его работы местные СМИ считают то, что Николаев стали называть «будкоградом» из-за непомерного количества ларьков, МАФов, рекламных билбордов, заполонивших весь город.

На втором месте, судя по опросам, идет Владислав Чайка (16,6%), сын бывшего мэра города, которого на днях официально выдвинули от областной ячейки ОПЗЖ. Свой рекламный девиз он фактически позаимствовал у Дональда Трампа, слегка переиначив: «Сделаем Николаев великим снова». Владислава Чайку связывают также родственные отношения со спикером парламента и «Слугой народа» Дмитрием Разумковым — его сестра Юлия Владимировна Чайка замужем за спикером. На нее же Разумков переписал свой бизнес, став депутатом.

Еще летом Владислав Чайка заявлял, что поддерживает партию Владимира Зеленского. Его выдвижение николаевские городские СМИ связывают с неким реверансом части партии ОПЗЖ в адрес Дмитрия Разумкова.

У «Слуги народа» не будет ни одного своего мэра в крупном городе - украинский писатель © Facebook, Игорь Лесев Артёма Ильюка, бывшего депутата от «Партии регионов» и группы «Возрождение». По данным сентябрьского опроса группы «Рейтинг», он набирает 10,8%.

Такой разнобой в выдвижении кандидатов говорит о серьезном кризисе в ОПЗЖ, которая не смогла вовремя договориться и преодолеть внутренние противоречия. Естественно, популярности у избирателей такие разногласия не прибавляют. В сумме рейтинги обоих кандидатов от этой партии превышают рейтинг лидера гонки — действующего мэра.

О конфликте в партии еще в июне заявлял экс-депутат Сергей Лещенко. По его словам, раскол произошел по линии группа Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича с одной стороны и группа Лёвочкина — Бойко — с другой. Проявился раскол, по словам Лещенко, и в несогласованности кандидатур в Николаеве и Одессе.

В результате подковерной внутрипартийной борьбы победила группа сторонников Чайки, а выдвинутого было Ильюка «задвинули обратно», заявив, что он лишь поведет кандидатов ОПЗЖ в горсовет. Решением в партии остались довольны не все.

О расколе сообщил 30 сентября telegram-канал «Резидент».

«В партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" две группы влияния не смогли договориться насчет кандидатуры в мэры Николаева. Группа Левочкин — Фирташ выбрала иной вариант и объединила усилия с Давидом Арахамией и "Слугой народа"», — сообщает "Резидент".

Тем временем в ОПЗЖ на днях заявили, что власти пытаются снять их с выборов в Николаевский областной и городской советы через манипуляции в местных избиркомах.

«Власть "слуг народа" — политический банкрот в Николаевском регионе. Все, что они делают, — попытка манипуляциями отстранить оппозицию от участия в выборах, сорвать демократический избирательный процесс и изменить реальные рейтинги партии власти», — говорится в заявлении ОПЗЖ.

Степанюк рассказал, чем чревато поражение Зеленского на местных выборах © скриншот с видео "112.ua" Татьяна Домбровская набирает чуть более 13%. Ее рейтинг немного снизился за прошедший месяц. Домбровская является главой общественной организации «Будущее Николаева», а весной стала фигуранткой скандала о «корабельной сосне» и «рабочей бабе» после фривольного обсуждения её кандидатуры Давидом Арахамией и Александром Корниенко, лидерами президентской партии. Действующий мэр Сенкевич заявил на днях, что сам недавно предлагал Домбровской работать в его команде.

Тем временем telegram-канал «Легитимный» сообщил в конце сентября, что сложная предвыборная ситуация в Николаеве является следствием раскола не только в ОПЗЖ, но и в рядах «Слуги народа», а также сближением отдельных «раскольничьих» групп разных партий.

«Наш источник в «Слуге народа» сообщил очень интересные подробности выборов мэра в Николаеве. А именно, есть партия ОПЗЖ, которая находится в стадии раскола, есть «Слуга Народа» — тоже состоит из многих групп, которые не ладят друг с другом.

И что мы видим в Николаеве? Кандидатом в мэры от «Слуги Народа» в Николаеве идёт «рабочая баба» Татьяна Домбровская (так её называют между собой Корниенко и Арахамия, если кто не помнит), но не одна. Партнёрами по её выдвижению вместе оказались группа Фирташа-Лёвочкина из ОПЗЖ и Давид Арахамия. Который, как утверждают источники, давно и плотно полюбил выпить чашку кофе в Вене (где находится Дмитрий Фирташ. — Прим. авт.).

После провала с выдвижением Артема Ильюка кандидатом в мэры Николаева, когда сначала объявили, а потом волевым решением Рабиновича при поддержке Медведчука отменили, и кандидатом от ОПЗЖ стал Владислав Чайка. Группа Левочкина-Фирташа не согласилась с таким положением вещей, и быстро подстраховавшись, взяв в партнёры Давида и «Слугу Народа» — двинули Домбровскую», — пишет «Легитимный».

Украина в октябре: местные выборы, эпидемия и отложенный экономический кризис © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По данным опроса «Рейтинга», недовольство действиями местной власти на Украине выражают преимущественно жители Николаева, Херсона, Северодонецка, Полтавы и Черновцов.

Сейчас же житель Николаева на выборах мэра может проголосовать за представителя власти или оппозиции, за ставленника центра или региональный проект, но шар в любом случае попадает в одну и ту же лузу.

Таким образом, предвыборный расклад в украинском городе корабелов напоминает нечто среднее между индийским кино, где все — «родственники», и полными интриг «Тайнами мадридского двора». И это говорит о том, что в будущем составе горсовета и областного совета решения будут приниматься не на основе партийных программ или предвыборных обещаний, а в результате лишь кулуарных договоренностей, что в украинских реалиях обычно является основой коррупционных схем.