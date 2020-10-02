«Маска, мы вас знаем!» Ковид в жизни политиков

Вторая волна коронавируса, которая накрывает Европу и Америку, рикошетом бьет по политикам. По информации СМИ США, ковид настиг семью первого лица государства - президента Трампа. В связи с этим издание Украина.ру собрало фотографии мировых политиков - как они выглядят в средствах защиты от COVID-19

Каждый из политиков обеспечивает свою безопасность по мере того, как это принято в стране. Например, Трамп щеголял в черной маске пирата, Макрон — в простой демократической маске, как это и принято в толерантной Европе, а российского президента Путина охрана обеспечила при его посещении больницы специальным костюмом.

Но больше всех поразил маской экс-президент Украины Петр Порошенко, щеголявший медицинским изделием, что называется, "от кутюр" — со специально для него расписанной украинским орнаментом. Но это не спасло от вируса ни его, ни семью. Патриотизм в этом исполнении оказался бесполезным.

Зато признанные мировые лидеры выглядят на фоне Порошенко более чем скромно.