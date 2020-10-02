Cитуация с засухой в Крыму особенно остро поставила вопрос водоснабжения полуострова. Прекращение Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу при неуклонно растущем расходе (в связи с увеличивающимся туристическим потоком и возрождением промышленности), порождают целый комплекс проблем, которые нуждаются в экстренном решении

Вечная проблема

Крымчане попросили ООН расследовать водную блокаду полуострова © РИА Новости, Владислав Сергиенко | Перейти в фотобанк

Несколько особняком стоит Крым восточный, который при общем недостатке воды со времён Боспора имел значительный опыт разумного водопользования, позволявшего оставаться ему обжитым краем.

За проблему обводнения засушливого полуострова целенаправленно взялась Советская власть, которая за десятилетия создала огромную сеть водохранилищ (десять крупных и сотни небольших), проложила тысячи километров водопроводов и каналов, в том числе решив грандиозную задачу водоснабжения Северного Крыма. Это, в свою очередь, дало возможность успешно развивать здесь сельское хозяйство и даже строить предприятия крупной (следовательно, водоемкой) промышленности — в частности, возвести огромный комплекс Крымского государственного производственного объединения «Титан» (ныне «Крымский титан»).

За время независимости Украины сложнейшее хозяйство вместе со всем полуостровом постепенно приходило в упадок: гидротехнические сооружения не ремонтировались, изнашивались сети, заиливались каналы… Однако настоящие проблемы начались после перекрытия Украиной течения Северо-Крымского канала, что сразу уничтожило все достижения советского периода по мелиорации степной части полуострова.

«Трудно найти цензурные слова»: Аксенов ответил на заявление Киева о водоснабжении Крыма © РИА Новости, Александр Полегенько | Перейти в фотобанк

Забурлила лихорадочная работа по маневрированию и переброске запасов воды, их всевозможного пополнения из имеющихся источников и скважин. Однако кардинального решения проблемы не находилось, если не считать совсем уж экзотических планов переброски вод реки Кубань, захвата украинской части Северо-Крымского канала или перевода столицы полуострова в более обеспеченный водой Севастополь.

«Запасы доступной воды уменьшаются и из-за глобального потепления, и вследствие неразумной деятельности людей. Это глобальный тренд, — считает кандидат биологических наук, руководитель Крымского отделения Всероссийского гидробиологического общества Российской Академии наук Николай Шадрин. — Надо задавать вопрос: как разумно использовать то, что есть? Ставится же вопрос: где еще взять воды? А дефицит воды — проблема мировая, которая особенно остро стоит в аридных (то есть засушливых) зонах — таких как Крым. Надо четко понять, что перераспределение воды не способ решения проблемы дефицита воды, а лишь видимость этого, дающая лишь какую-то отсрочку водного коллапса. Например, в Севастополе примерно 60% воды в трубопроводах теряется, а остальная вода используется крайне неразумно».

Речь идёт о том, что простым бурением артезианских скважин, перекидыванием трубопроводов старых и строительством новых проблему не решить. Необходимы решения системные, в первую очередь связанные с экономией воды по всему контуру ее потребления. Николай Шадрин считает, что такими мерами могут стать жесткий аудит водопользования, резкое уменьшение потерь воды, разделение потоков питьевой и технической воды, строгая регламентация допустимого водопользования, очистка сточных вод, системное воспитание экономного использования воды, то есть формирование грамотной модели водопотребления. Попросту говоря, предлагается искать решение не в новых мощностях, а в рачительном использовании уже имеющихся.

Никогда такого не было — и вот опять!

Война, которой нет. МИД Украины «юридически» обосновал отказ давать воду в Крым © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

Однако засуха для этих широт дело вовсе не исключительное. «Подобные ситуации ранее происходили — например, в 1993 и 1994 годах, когда засуха на полуострове длилась два года подряд, — рассказывает председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Севастопольского Заксобрания и член регионального штаба ОНФ Вячеслав Горелов. — Касательно нынешнего маловодного периода — его прогнозировали наши коллеги из Крыма в декабре 2018 года на заседании профильного комитета Совета Федерации. Единственное, в чём они ошиблись: предполагалось два засушливых года, 2019 и 2020. По факту, возможно, будут 2020 и 2021 — будущий год покажет. Но сказать о том, что предупреждений не было, было бы неверным».

Следовательно, меры необходимо предпринимать основательные. Вячеслав Горелов: «Насколько мне известно, подземные горизонты использованы почти на 100%. Дальнейший забор воды из скважин приведёт к их засолению. То есть это точно не стратегический путь решения проблемы… При этом полагаю, что нам нужно ставить перед собой не достижение среднероссийских показателей [водопотерь] в 20-25%, — Севастополь не может позволить себе выливать в землю каждый четвёртый или даже пятый стакан воды. Нам нужно выходить на уровень лучших европейских городов — это 5-7%. Или даже превосходить эти показали. Насколько мне известно, технологический предел потерь около 3%».

При этом важно уделить особое внимание учету, говорят специалисты. То есть в городах Крыма и Севастополе необходимо создание системы онлайн-мониторинга и контроля расхода воды. «По сути система водоснабжения ничем не отличается от систем энергоснабжения или систем управления производством, которые хорошо проработаны и широко применяются, — развивает эту мысль Вячеслав Горелов. — Исключительно важно, что [губернатор Севастополя] Михаил Развожаев во время одного из интервью сообщил о необходимости построения такой системы. То, что мы не построили её за минувшие шесть лет, — главное упущение города». Разумеется, подобные системы учета нужны по всему полуострову.

Если ставить перед собой стратегическую задачу не переброски рек, но экономии уже имеющихся ресурсов, то становится объяснимым решение крымских властей отказаться от уже анонсированного проекта изъятия части паводковых вод реки Коккозки для наполнения питающего Севастополь Чернореченского водохранилища. Нужно ли перебрасывать через горные кручи тысячи тонн воды, если в сезон паводковыми водами Чернореченское водохранилище и так наполняется настолько, что их избыток приходится сбрасывать, задавались вопросом экологи. Возможно, проще и дешевле углубить само водохранилище и повысить высоту дамбы? И подобных нестандартных решений по всему полуострову можно найти множество.

Поклонская направила в ООН информацию о проблеме водоснабжения Крыма © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Татьяна Бобра: «Израильский опыт показывает, что такую воду можно и нужно использовать, а также ее можно запасать в специальных подземных хранилищах для дальнейшего использования в периоды жесткого дефицита». И при помощи корпорации Ростех первые опреснительные установки в Крыму скоро появятся.

В сухом остатке

Итак, будущее решение проблемы водоснабжения Крыма делится на несколько частей, как и сами природные зоны полуострова. Крупные города — активнейшая реконструкция водопроводных сетей для резкого уменьшения водопотерь, применение новых технологий для получения технической воды, увеличение возможностей для ее хранения и сохранения.

«Представители» Зеленского открестились от подачи воды в Крым © Никита Рассказов, Украина.ру

К счастью, многочисленных гостей Крыма эти проблемы касаются в последнюю очередь. Ещё со времён СССР водоснабжение здравниц ЮБК никак не связано с поставками воды из Украины. Для них была создана своя собственная система, питающаяся непосредственно от водных ресурсов горного Крыма. Но и здесь необходимо вести тщательную работу по сохранению драгоценного ресурса и понимать: хоть засуха и не вечна, сами проблемы никуда не исчезнут. Их надо решать здесь и сейчас, а не надеяться на «доброго дядю» из Москвы и уж тем более из Киева.

«Севастополь и Крым проходили подобные испытания — например, на рубеже 2015 и 2016 годов, когда мы остались без электроснабжения со стороны Украины. Мы тогда победили и сейчас победим, — уверен Вячеслав Горелов. — Другое дело, что мы потеряли шесть минувших лет, не выполнив всё, что должны были, для подготовки к засушливому периоду. Но, видимо, таков наш национальный характер. Мы — народ подвига. Будем считать, что водный кризис заставит нас многому научиться. Недаром ведь говорят, что на китайском или японском языке слово "кризис" записывается двумя иероглифами. Первый означает разрушение, второй — новые возможности. Я верю в то, что выводы сделаем. И обязательно победим».

Ответ, что называется, исчерпывающий.