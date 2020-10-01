В четверг, 1 октября, в итальянском Милане проходит заседание Апелляционного суда по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его в 2019 году суд города Павия приговорил к 24 годам лишения свободы за причастность к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и российского переводчика и правозащитника Андрея Миронова

Он сотрудничал с обществом «Мемориал».

Роккелли и Миронов были первыми журналистами, убитыми на Донбассе в ходе гражданского конфликта. Судьи оказались в этом деле суровее прокуроров, требовавших для Маркива 17 лет.

На суд лично вылетели глава МВД Украины Арсен Аваков, его советник и зам Антон Геращенко и омбудсмен Людмила Денисова. Украинская диаспора организовала митинг, на котором присутствуют около 30 человек. Перед зданием суда они требуют оправдать Маркива.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский воспользовался разговором с Папой римским Франциском, попросив его заняться делом Маркива, настаивая на невиновности осужденного. Этот же вопрос он поднял и на переговорах с президентом Италии.

На День независимости 24 августа президент поздравлял украинцев на фоне огромного плаката Free Markiv, которым был задрапирован сожженный в 2014 году Дом профсоюзов на Майдане. Аваков обещает вернуть на Украину осужденного в Италии нациста Маркива © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

Специально для апелляционного суда украинская сторона мобилизовала массу активистов по всей Европе, начавших кампанию в защиту Маркива. Был также снят документальный фильм-расследование под названием «Не в том месте, не в то время», где украинская сторона, ссылаясь на своих экспертов, утверждает, что Маркив не мог убить итальянского репортёра.

Над фильмом работали итальянцы Рубен Лагаттолла, Данило Элиа и украинка Ольга Токарюк. Накануне вылета руководство МВД Украины заявило, что ожидает только одного приговора — оправдательного.

Кто такой Маркив

Уроженец Тернопольской области Виталий Маркив в возрасте 14 лет переехал в Италию, получил итальянское гражданство, так как его мать вышла замуж за итальянца. Украинское гражданство он сохранил, хотя двойное гражданство и запрещено украинскими законами.

Во время Майдана 2013-2014 он приехал на Украину, участвовать в протестах. На Майдане он активно раздавал комментарии итальянской прессе, познакомившись с итальянскими журналистами, что впоследствии сыграет свою роль в его деле.

Весной 2014 года он стал одним из добровольцев, вступившись в один из националистических батальонов, ринувшихся подавлять ополченцев Донбасса. Впоследствии эти батальоны были интегрированы в Нацгвардию Украины, а Маркив дослужился до старшего сержанта. Зеленский попросил закрыть офисы ДНР и ЛНР в Италии и отпустить Маркива © president.gov.ua

Гибель журналистов

В конце мая 2014 года в ходе боев за Славянск 30-летний итальянский журналист Андреа Роккелли, его напарник и переводчик 60-летний россиянин Андрей Миронов, а также французский журналист Вильям Рогелон решили выехать на место обстрела в район горы Карачун под Славянском — на место боев.

Они взяли такси и подъехали к подножию этой стратегически важной горы, подконтрольной украинским силовикам, откуда велись обстрелы занятого ополченцами города. Выйдя из такси, журналисты решили снять разбитый снарядами товарный поезд, служивший ополченцам чем-то вроде баррикады у подножия горы. Буквально через минуту над их головами просвистели автоматные очереди.

Журналисты работали без опознавательных знаков «Пресса», без бронежилетов и касок. Журналисты и таксист, заслышав выстрелы, сразу же прыгнули в расположенный рядом овраг. Андреа Роккелли снимал всё происходящее. По оврагу, где они укрылись, через минуту начался прицельный минометный обстрел. В итоге Роккелли и Миронов погибли.

Французский журналист получил ранения ног, но смог добраться до Славянска с помощью таксиста, где и рассказал обо всём случившемся.

Доказательства причастности Маркива

В 2017 году Виталий Маркив взял отпуск и решил навестить мать, проживающую в итальянском городе Болонья, где был сразу же арестован в аэропорту. В планшете Маркива были найдены фотографии, сделанные на месте гибели журналистов.

По мнению следователей, на них отображалась позиция самого Маркива, с которой просматривалось и место трагедии.

В приговоре суда написано, что Маркив, в чьи обязанности входило наблюдение за своим сектором у подножья Карачуна, заметил безоружных репортеров и открыл по ним огонь из автомата, а после этого — скорректировал убивший журналистов огонь минометов подразделения Вооруженных сил Украины, которое располагалось неподалеку от нацгвардейцев. Рада выразила недоверие итальянскому суду в деле Маркива © пресс-служба МВД Украины

Кроме того, в планшете оказались фотографии связанного мужчины с пакетом на голове, засунутого в багажник автомобиля. Маркив объяснил, что это был диверсант, который хотел заминировать дорогу.

Еще на одной из фотографий Маркив с сослуживцами позирует на фоне нацистского флага со свастикой. Маркив заявил, что это была просто шутка — «ради прикола», а сам нацистский флаг был захвачен у донецких «сепаратистов», которые якобы воюют под этим флагом.

Его слова не убедили итальянских прокуроров и судей.

Против Маркива свидетельствовали и итальянские журналисты, с которыми он познакомился еще на Майдане. Один из них, Марчелло Фаучи, рассказал, что Маркив созванивался с ним и хвастался боями под Славянском. Фаучи опубликовал в итальянской прессе статью под названием «Вот как умер Роккелли». В ней он ссылается на свой телефонный разговор с Маркивым.

«Обычно мы не ведем огонь в направлении города и по мирным жителям, но как только мы видим движение, мы заряжаем тяжелую артиллерию. Так случилось с машиной двух журналистов и переводчика. Мы стреляем отсюда в радиусе полутора километров. Здесь нет четкого фронта, это не война, как в Ливии», — рассказывал итальянским журналистам Маркив.

На следующий день после ареста в Италии в разговоре с украинским консулом он описывал ситуацию с гибелью Роккелли следующим образом: «Человек приходит в саванну и гид говорит ему: не ходи туда, там лев, который может тебя съесть. Человек сам решает, идти ему туда или нет. Если же он все-таки решает идти, и лев его съедает, кто после этого потащит льва в суд?» Десять тонн оружия: силовики разоружили добровольческие батальоны в Донбассе © npu.gov.ua

Свидетельства защиты Маркива

Защита Маркива пригласила на суд в Павию в 2019 году его сослуживцев, утверждавших, что позиция Маркива находилась в другом месте на тот момент.

Следователи, тем не менее, обратили внимание на документ, опубликованный на сайте «Русская весна». В нем были перечислены свидетели защиты Маркива и говорилось о том, что эти люди «прошли инструктаж о важности подтверждения версии защиты и дали письменные обязательства о неразглашении любых ведомостей, противоречащих официальной версии защиты, даже в быту».

Украинские силовики назвали этот документ фальшивкой.

По версии МВД Украины, которое провело свое «расследование», Маркив ни в чем не виноват, а виноваты «сепаратисты», так как их позиции были ближе к месту происшествия (что неудивительно, так как журналисты приехали на место со стороны именно ополченцев — из занятого ими Славянска).

В качестве доказательства приводится записка, найденная в кармане убитого россиянина Миронова. По мнению украинских следователей из СБУ, она была написана рукой Стеллы Хорошевой, которая в мае 2014 года выполняла функции пресс-секретаря Игоря Стрелкова.

В записке речь шла о том, что некий Виктор пообещал Хорошевой «решить вопрос с фото со Стрелковым». На этом основании Антон Геращенко, советник Арсена Авакова, делает вывод, что «сепаратисты» специально попытались заманить журналистов в ловушку, чтобы подставить украинских силовиков, ухудшить отношения Украины с Европой. Ну, и без «руки Кремля» тут тоже якобы не обошлось.

Впрочем, подобные доводы, возможно, учёл бы украинский суд, но итальянцам они вообще не показались убедительными.

Антон Геращенко сетует на то, что суд проходил в родном городе Андреа Роккелли — Павии, что якобы повлияло на его объективность. Он надеется, что миланский суд будет более лоялен к Маркиву.

На заседание Апелляционного суда 1 октября Антон Геращенко привёз Маркиву форму украинского Нацгвардейца, посетовав затем, что ему не позволили ее надеть на суд. Маркиву пришлось довольствоваться вышиванкой. В убийстве Шеремета обвиняют националистов-добробатовцев. Но Киев все равно всё валит на Россию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Следующее заседание Апелляционного суда должно состояться 15 октября. Власти Украины заявляют, что привезли целый ряд выводов экспертов, аналитиков и картографов, подтверждающих невиновность Маркива.

Значимость дела Маркива

В то время как сотни украинских моряков сидят в тюрьмах Греции, Италии, Турции и Испании, власти Украины уделяют особое внимание именно этому делу. Сотни граждан Украины годами сидят в СИЗО без суда и следствия, а знаковые дела, вроде убийств Павла Шеремета или Олеся Бузины, так и не доведены до конца.

Тем не менее, руководство МВД и омбудсмен, бросив все дела, бросаются в Италию спасать осужденного нацгвардейца. На то есть целый ряд причин.

Во-первых, для украинского руководства важно сохранить имидж «жертвы российской агрессии» в Евросоюзе, а это дело является своеобразным пятном на этом имидже.

Во-вторых, дело Маркива является одним из свидетельств использования военных против гражданского населения — обстреливали группу безоружных людей, пусть, возможно, и не идентифицированных, как журналистов. Еще раз возникает вопрос об использовании армии во внутреннем конфликте, что запрещено Конституцией Украины.

Удаление Фокина из переговоров по Донбассу – очередная капитуляция Зеленского © пресс-служба президента Украины

За действия силовиков и вооружение националистических формирований несут ответственность не только сами исполнители, но и те, кто отдавал приказы, а это уже касается лично Арсена Авакова. Иными словами, спасая Маркива, Аваков спасает и себя.

Кроме того, столь активная защита Маркива со стороны властей помогает им сохранять лояльность одного из основных столпов своей власти — радикальных националистов, к числу которых относится и Виталий Маркив. Однако такой подход в то же время служит еще одним доказательством того, что на самой Украине преступления националистов останутся безнаказанными, а власти будут и далее оправдывать и покрывать их.